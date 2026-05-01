Vastu tips: किराए के घर में रह रहे हैं? तो जान लें ये 8 वास्तु टिप्स, जो बदल देंगे आपकी किस्मत

Rented house decoration ideas: क्या आप जानते हैं कि आपका घर चाहे किराए का हो या अपना, उसमें रहने वाले पर उसका पूरा असर पड़ता है? कुछ छोटे बदलाव आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे यदि उस घर का ईशान में ऊंचा निर्माण हो, उत्तर/पूर्व दिशा बंद हो, ईशान या नैऋत्य कोण कटा-टूटा हो या दक्षिण-पश्चिम में गहरा गड्‌ढ़ा, टैंक या बेसमेंट आदि बना हो और ये दोष उक्त घर में जहां आप किराए पर रह रहे हो तो वे आपके जीवन में बड़े संकट और आर्थिक नुकसान करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप उस जगह तुरंत छोड़ दें और कहीं अन्य स्थान पर घर लें...ALSO READ: Main Door Vastu: मुख्य दरवाजे पर भूलकर भी न लगाएं ऐसी तस्वीरें, घर में आती है बदहाली क्या आप जानते हैं कि आपका घर चाहे किराए का हो या अपना, उसमें रहने वाले पर उसका पूरा असर पड़ता है? कुछ छोटे बदलाव आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे यदि उस घर का ईशान में ऊंचा निर्माण हो, उत्तर/पूर्व दिशा बंद हो, ईशान या नैऋत्य कोण कटा-टूटा हो या दक्षिण-पश्चिम में गहरा गड्‌ढ़ा, टैंक या बेसमेंट आदि बना हो और ये दोष उक्त घर में जहां आप किराए पर रह रहे हो तो वे आपके जीवन में बड़े संकट और आर्थिक नुकसान करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप उस जगह तुरंत छोड़ दें और कहीं अन्य स्थान पर घर लें...

आइए यहां जानते हैं 8 खास वास्तु टिप्स, जो आपकी किस्मत बदल देंगे।

1️. पूजा स्थल और ईशान कोण

- ईशान (उत्तर-पूर्व) में भगवान की फोटो/मूर्ति रखें।

- रोज दीपक और धूप जलाएं।

असर: शुभ कार्य जल्दी पूरे होंगे।

2️. पानी की सही जगह

- उत्तर या ईशान दिशा में पानी रखें।

असर: धन आगमन और फालतू खर्चों में कमी।

3️. भारी सामान कहां रखें?

- दक्षिण और पश्चिम में रखें।

- उत्तर और पूर्व को हल्का, साफ और खुला रखें।

फायदा: पैसे की बढ़ोतरी और परेशानी कम।

4️. मास्टर बेडरूम का राज

- दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें।

- सिरहाना दक्षिण या पूर्व की ओर।

असर: नींद अच्छी, स्वास्थ्य सही, और घर में संतुलन।

5️. किचन और अग्नि कोण

- छोटे कमरे में भी चूल्हा दक्षिण-पूर्व में रखें।

असर: प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसा कभी खत्म नहीं होगा।

6️. खिड़कियों और दरवाजों का जादू

- दक्षिण-पश्चिम को ज्यादा न खोलें।

- उत्तर-पूर्व हमेशा खुला रखें।

फायदा: शुभ ऊर्जा का प्रवेश।

7️. कीमती सामान की जगह

- पैसे, गहने, दस्तावेज उत्तर/पूर्व मुखी अलमारी में रखें।

असर: संपत्ति और धन में बढ़ोतरी।

8️. दर्पण का दिशा रहस्य

- दर्पण हमेशा उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाएं।

- दक्षिण/पश्चिम में है? ढक दें।

असर: नकारात्मक ऊर्जा से बचाव।