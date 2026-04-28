May 2026 Vrat Tyohar: मई माह 2026 के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

May 2026 Hindu festivals:
भारत एक ऐसा देश है जहां हर महीने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों से भरा होता है। मई माह भी इस दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस महीने में न केवल व्रत और उपवास आते हैं, बल्कि कई धार्मिक पर्व और त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो समाज में सामूहिक उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं।ALSO READ: सुवर्णमत्स्या: रावण की पुत्री का हनुमानजी पर मोहित हो जाना
मई 2026 में हिंदू पंचांग के अनुसार कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं। इनमें वट सावित्री, गंगा दशहरा, सावित्री व्रत, सोमवती अमावस्या और अन्य धार्मिक अवसर शामिल हैं। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि, और सुख-शांति के लिए भी विशेष रूप से मान्य हैं। आइए यहां जानते हैं मई माह 2026 के व्रत-त्योहार की संपूर्ण जानकारी...
मई 2026 में भारत में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची इस प्रकार है।
1 मई 2026: गोरखनाथ प्रकटोत्सव, महर्षि भृगु जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा
3 मई 2026: नारद प्रकटोत्सव।
5 मई 2026: संकष्टी चतुर्थी
13 मई 2026: अचला/ अपरा एकादशी व्रत
14 मई 2026: वट सावित्री व्रतारंभ, प्रदोष व्रत
15 मई 2026: सूर्य वृष संक्रांति, केवट जयंती
16 मई 2026: शनि जयंती, वट पूजन, वट सावित्री अमावस्या
17 मई 2026: पुरुषोत्तम मास शुरू, अधिमास प्रारंभ,
20 मई 2026: विनायकी चतुर्थी
25 मई 2026: आल्हा जयंती, नवतपा प्रारंभ
26 मई 2026: श्री गंगा दशहरा पर्व
27 मई 2026: पुरुषोत्तमी एकादशी
28 मई 2026: ईद-उल-अजहा, बकरीद, प्रदोष व्रत
31 मई 2026: अधिमास, ज्येष्ठ पूर्णिमा आदि व्रत और त्योहार पड़ेंगे।
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