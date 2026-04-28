May 2026 Vrat Tyohar: मई माह 2026 के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

कुल 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र 'गंडमूल' की श्रेणी में आते हैं। ये उन स्थानों पर होते हैं जहाँ राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ समाप्त होते हैं। अश्विनी (मेष राशि), अश्लेषा (कर्क राशि), मघा (सिंह राशि), ज्येष्ठा (वृश्चिक राशि), मूल (धनु राशि) और रेवती (मीन राशि) नक्षत्र गण्डमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। तिथि लग्न व नक्षत्र का कुछ भाग गण्डान्त कहलाता है। अतिगण्ड योग वैदिक ज्योतिष के 27 योगों में से छठा योग है। इसे बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक या तो टॉप पर रहता है या फिर एकदम बर्बाद जीवन होता है।