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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: सोमवार, 27 अप्रैल 2026 (18:10 IST)

सुवर्णमत्स्या: रावण की पुत्री का हनुमानजी पर मोहित हो जाना

Suvarna Matsya, daughter of Ravan, The mermaid in the picture looks like a fish.
लोककथाओं में लंकापति रावण के 7 बेटों के अलावा एक बेटी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम सुवर्णमत्स्या या सुवर्णमछा था। कहते हैं कि यह हनुमानजी पर मोहित हो गई थीं। भारत से बाहर दक्षिण-पूर्व एशिया की रामायणों में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामचरित मानस में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। 
 

1. सुवर्णमत्स्या का परिचय और स्वरूप

नाम का अर्थ: 'सुवर्ण' (सोना) और 'मत्स्य' (मछली) से मिलकर बना यह नाम 'सोने की मछली' को दर्शाता है। इसे 'सुवर्णमछा' या 'मत्स्योदरी' भी कहा जाता है।
अद्वितीय रूप: वह आधे मानव और आधी मछली के रूप में एक सुनहरी जलपरी थी। उसका शरीर सोने की तरह दमकता था।
पारिवारिक पृष्ठभूमि: रामकियेन के अनुसार, रावण की तीन पत्नियों से सात पुत्र (मेघनाद, अक्षय कुमार, अतिकाय, त्रिशिरा, प्रहस्थ, नरांतक, देवांतक) थे और सुवर्णमत्स्या उसकी इकलौती पुत्री थी।
 

2. रामसेतु निर्माण और रावण का षड्यंत्र

पिता की आज्ञा: जब श्री राम की सेना और नल एवं नील द्वारा लंका तक पहुँचने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था, तब रावण ने अपनी पुत्री सुवर्णमत्स्या को इस योजना को विफल करने का कार्य सौंपा।
पुल का विनाश: सुवर्णमत्स्या ने अपनी समुद्री सेना की मदद से नल और नील द्वारा समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को नीचे से गायब करना शुरू कर दिया, जिससे पुल का टिकना असंभव हो गया।
 

3. हनुमान जी से भेंट और हृदय परिवर्तन

रहस्य की खोज: जब पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर कारण जानने का प्रयास किया। वहाँ उन्होंने एक मत्स्य कन्या को जलचरों को निर्देश देते हुए देखा।
प्रेम और बोध: हनुमान जी को देखते ही सुवर्णमत्स्या उन पर मोहित हो गई। हनुमान जी ने उसके मन की स्थिति को भांप लिया और उसे समझाया कि रावण अधर्म के मार्ग पर है।
धर्म का साथ: हनुमान जी के ज्ञान और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सुवर्णमत्स्या का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने रावण के आदेश को ठुकरा कर सभी चट्टानें लौटा दीं, जिससे सेतु का निर्माण पूरा हो सका।
 

4. संतान का वर्णन (विदेशी कथाओं के अनुसार)

पुत्र: थाई रामायण 'रामकियेन' के अनुसार, हनुमान जी और सुवर्णमत्स्या के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मैकचनू (मछानु) था।
भारतीय संदर्भ में भिन्नता: मुख्यधारा की भारतीय रामायण में हनुमान जी के पुत्र के रूप में मकरध्वज का वर्णन मिलता है, जिसकी माता एक मगरमच्छ (मकरी) थी।
 

5. सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व

सौभाग्य का प्रतीक: थाईलैंड और कंबोडिया में सुवर्णमत्स्या को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। वहां सुनहरी मछली को सौभाग्य और धन की देवी के रूप में देखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे चीन में ड्रैगन को।
कला और मंचन: वहां के बाजारों में 'गुड लक' के लिए उनकी मूर्तियाँ रखी जाती हैं। थाई नृत्य और नाटकों में हनुमान जी और सुवर्णमत्स्या के प्रसंग को बहुत ही सुंदरता के साथ मंचित किया जाता है।
 

6. हनुमानजी और स्त्री

सुवर्चला: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कहते हैं कि सूर्यदेव को अपना गुरु बनाकर हनुमान जी ने उनसे शिक्षा प्राप्ति की लेकिन सूर्यदेव की शर्त थी कि संपूर्ण शिक्षा के लिए विवाहित होना जरूरी है तब हनुमानजी ने सूर्यदेव की आज्ञा से उनकी पुत्री से प्रतिकात्मक रूप से विवाह किया था। यानी उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला था। वे भगवान सूर्यदेव की तपस्वी पुत्री थीं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा (नव व्याकरण) प्राप्त करने के लिए उनसे विवाह किया था, क्योंकि यह शिक्षा केवल विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना है जहां पर हनुमानजी की प्रतिमा सुवर्चला के साथ विराजमान है।
 
मकर (मछली) मत्स्यकन्या: जब हनुमानजी लंकादहन कर लौट रहे थे तब समुद्र के किनारे अपनी पूंछ ठंडी कर रहे थे तब उनके पसीने की बूंद गिरी और उस बूंद को मछली ने निगल लिया और वह गर्भवती हो गई। बाद में जब मकरध्वज का जन्म हुआ तो वह अहिरावण को मिला। अहिरावण ने उसे पाला था। रावण के कहने पर अहिरावण ने युद्ध से पहले युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। वह दोनों को पाताल लोक ले गया और एक गुप्त स्थान पर बंधक बनाकर रख लिया। तब हनुमानजी वेग की गति से पाताल पुरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके ही रूप जैसा कोई बालक पहरा दे रहा है जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज और हनुमानजी का युद्ध हुआ। मकरध्वज हार गया तब हनुमानजी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया।
 
सुवर्णमत्स्या: तीसरी कथा सुवर्णमत्स्या से जुड़ी है। रावण की पुत्री सुवर्णमत्स्या का वर्णन मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया की रामायणों, जैसे थाईलैंड की 'रामकियेन' और कंबोडिया की 'रामकेर' में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि की 'रामायण' और तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' में उनका कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय परंपरा में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना गया है। जहाँ 'अद्भुत रामायण' माता सीता को रावण की पुत्री बताती है, वहीं विदेशी संस्करणों में सुवर्णमत्स्या का स्पष्ट वर्णन है। इसे एक ऐसी लोक-कथा माना जाता है जो भारत की सीमाओं के बाहर जाकर विकसित हुई। सुवर्णमत्स्या की कथा रामायण के उस वैश्विक विस्तार का प्रतीक है, जहाँ प्रेम और धर्म के प्रभाव से एक शत्रु की पुत्री भी न्याय के मार्ग में सहायक बन जाती है। हालांकि भारत की रामायण में इस तरह की कथा का कोई वर्णन नहीं मिलता है इसलिए यह एक काल्पनिक कथा मानी जा सकती है।
 
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