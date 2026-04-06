Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसा

Vastu Tips: क्या आप जानते हैं कि आपके घर की सजावट आपकी जेब पर असर डाल सकती है! फेंगशुई के ये 3 छोटे बदलाव न केवल घर में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि बंद पड़े आय के रास्तों को भी खोल देते हैं। आज ही आज़माएं ये खास फेंगशुई टिप्स...ALSO READ: Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीका क्या आप जानते हैं कि आपके घर की सजावट आपकी जेब पर असर डाल सकती है! फेंगशुई के ये 3 छोटे बदलाव न केवल घर में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि बंद पड़े आय के रास्तों को भी खोल देते हैं। आज ही आज़माएं ये खास फेंगशुई टिप्स...

1. मुख्य द्वार को 'मनी मैग्नेट' बनाएं (The Wealthy Entrance)

फेंगशुई में मुख्य द्वार को 'ऊर्जा का मुख' माना जाता है। यहीं से अवसर और पैसा घर में प्रवेश करते हैं।

दरवाजे पर एक सुनहरी नेमप्लेट लगाएं और प्रवेश द्वार को हमेशा चमकदार रोशनी से भरा रखें। द्वार के पास एक 'मनी प्लांट' या 'जेड प्लांट' रखना धन को आकर्षित करता है।

ये बदलाव करें: दरवाजे के पीछे कोई भी कबाड़, पुराने जूते-चप्पल या डस्टबिन न रखें।

2. पानी का सही स्थान (Flowing Water = Flowing Cash)

फेंगशुई के अनुसार, 'पानी' धन का प्रतीक है। लेकिन अगर पानी गलत दिशा में हो या टपक रहा हो, तो यह धन हानि का कारण बनता है।

बदलाव: घर के उत्तर या दक्षिण-पूर्व कोने में एक छोटा वाटर फाउंटेन रखें। ध्यान रहे कि पानी हमेशा बहता रहे और साफ हो।

अगर घर में कोई नल टपक रहा है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि यह पैसे की बर्बादी को दर्शाता है।

3. रसोई में 'चूल्हे' की स्थिति (The Fire n Gold Rule)

किचन को घर का 'वेल्थ सेंटर' माना जाता है। चूल्हा सीधे तौर पर आपकी वित्तीय स्थिति से जुड़ा होता है। चूल्हे को हमेशा साफ रखें। फेंगशुई कहता है कि चूल्हे के सभी बर्नर का इस्तेमाल बारी-बारी से करना चाहिए, यह आय के अलग-अलग स्रोतों को सक्रिय करता है।

चूल्हे के ऊपर या पास में कोई दर्पण न लगाएं जिससे आग दिखे, लेकिन अगर किचन की खिड़की से बाहर हरियाली दिखती है, तो वह बहुत शुभ है।