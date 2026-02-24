मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
Written By WD News Desk
Last Updated : मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (10:22 IST)

Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीका

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में कछुआ संबंधी बेहतरीन फोटो
Feng shui turtle for life growth: कछुआ, चाहे वह तांबे का हो या क्रिस्टल का, दोनों ही अपनी विशेषताओं के अनुसार शुभ फल प्रदान करते हैं। तांबे का कछुआ आर्थिक समृद्धि और व्यवसाय में सफलता के लिए आदर्श है, जबकि क्रिस्टल का कछुआ मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने के लिए उपयुक्त है।

घर या दुकान में सिर्फ कछुआ रखने से ही समृद्धि और शांति नहीं आती, बल्कि उसे सही दिशा और स्थान पर रखना भी जरूरी है। अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुए का चुनाव करें और देखें कैसे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
 
  1. तांबे का कछुआ (Copper Tortoise)
  2. कब लगाएं तांबे का कछुआ?
  3. तांबे के कछुए के फायदे
  4. क्रिस्टल का कछुआ (Crystal Tortoise)
  5. कब लगाएं क्रिस्टल का कछुआ?
  6. क्रिस्टल के कछुए के फायदे
  7. सही कछुए का चयन कैसे करें?
 

तो फिर देर न करें और अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुए का चुनाव करें और देखें कैसे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।  

 

1. तांबे का कछुआ (Copper Tortoise)

तांबे का कछुआ विशेष रूप से धन, समृद्धि और व्यापार में सफलता को आकर्षित करने के लिए आदर्श माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आर्थिक समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है।
 

कब लगाएं तांबे का कछुआ?

- अगर आप धन और व्यापार में सफलता की कामना करते हैं, तो तांबे का कछुआ दक्षिण-पश्चिम दिशा (Nairutya) में रखें।
- तांबे का कछुआ व्यापारिक स्थान जैसे ऑफिस, दुकान या व्यवसायिक क्षेत्रों में भी रखें, यह कारोबार में वृद्धि और लाभ के संकेत देता है।
- इसे घर के पूजा स्थल या तिजोरी के पास भी रखा जा सकता है, जिससे धन की वृद्धि होती है।
 

तांबे के कछुए के फायदे:

 
- आर्थिक समृद्धि लाने में मदद करता है।
- नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक वातावरण बनाता है।
- कार्यक्षेत्र में तरक्की और सफलता के रास्ते खोलता है।
 

2. क्रिस्टल का कछुआ (Crystal Tortoise)

 
क्रिस्टल का कछुआ मन की शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। क्रिस्टल का कछुआ घर में एक खुशनुमा और सुखद वातावरण का निर्माण करता है।
 

कब लगाएं क्रिस्टल का कछुआ?

- अगर आपकी मनोकामना मानसिक शांति, परिवार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और स्वास्थ्य से जुड़ी हो, तो क्रिस्टल का कछुआ पूर्व या उत्तर दिशा (Ishaan or North) में रखें।
- क्रिस्टल कछुआ को सोने के कमरे, बैठक कक्ष या आध्यात्मिक स्थान में रखने से मानसिक तनाव कम होता है और घर के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं।
- इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी रखा जा सकता है।
 

क्रिस्टल के कछुए के फायदे:

 
- मानसिक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़ाता है।
- सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर करता है।
- पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है और स्वास्थ्य में सुधार करता है।
 

सही कछुए का चयन कैसे करें?

 
कछुए के चुनाव में कुछ प्रमुख बातें ध्यान में रखें:
 
1. कछुए की दिशा: कछुए को हमेशा घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर रखें, ताकि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को अंदर खींच सके।
 
2. सही आकार और स्थिति: कछुए को हमेशा सामान्य आकार में और सही दिशा में रखें। कछुए का सिर सामने की ओर होना चाहिए और वह आशीर्वाद की तरह आपके घर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होना चाहिए।
 
3. कछुए का रंग: यदि आप अपनी विशेष मनोकामना के अनुसार कछुए का चुनाव करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि क्रिस्टल कछुए का रंग पारदर्शी (सफेद) होता है, जबकि तांबे का कछुआ सोने या पीले रंग में होता है।
 
4. कछुए की संख्या: वास्तु शास्त्र के अनुसार, कछुए की संख्या भी मायने रखती है। आमतौर पर एक कछुआ शुभ होता है, लेकिन 8 कछुए एक साथ रखने से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
