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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Vastu Tips for Home: कैसे पता करें कि घर में वास्तु दोष है? जानें 13 काम की बातें

वास्तु दोष कैसे पहचानें
Vastu Dosha Pehchaan: वास्तु शास्त्र, हमारे घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने की प्राचीन भारतीय विद्या है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का केंद्र बने। लेकिन कई बार घर में वास्तु दोष मौजूद होने के कारण परिवार में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक अस्थिरता और संबंधों में असंतुलन पैदा हो सकता है।ALSO READ: Main Door Vastu: मुख्य दरवाजे पर भूलकर भी न लगाएं ऐसी तस्वीरें, घर में आती है बदहाली
 
अत: वास्तु दोष की पहचान करना इसलिए बहुत जरूरी है। सही दिशा, कमरे का स्थान, पानी और अग्नि का संतुलन, और घर के संरचनात्मक पहलू हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं।

आइए इस लेख में हम विस्तार से जानते हैं वास्तु संबंधी 13 काम की बातें...

 
1. आर्थिक समस्याएं (Financial Issues)
2. स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health and Energy)
3. आपसी संबंध (Relationships)
4. भौतिक संकेत (Physical Signs in House)
5. त्वरित जांच के लिए कुछ वास्तु नियम
 

यहां 13 प्रमुख संकेत दिए गए हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि घर में वास्तु दोष हो सकता है:

 
1. कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में न टिकना और बेवजह के कामों में खर्च हो जाना अथवा अनावश्यक खर्चे होने के कारण आर्थिक समस्याएं आना। 
 
2. आमदनी स्थिर होने के बावजूद कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते जाना।
 
3. बिजनेस या नौकरी में बिना किसी ठोस कारण के तरक्की रुक जाना या रुकावटें आना शुरू हो जाना। 
 
4. परिवार के सदस्यों का एक के बाद एक बीमार पड़ना, खासकर घर की महिलाओं का सुस्त या अस्वस्थ महसूस करना।
 
5. घर में प्रवेश करते ही थकान, चिड़चिड़ापन या भारीपन महसूस होना या बिना बात के थकान और तनाव होना।
 
6. नींद में कमी होकर रात को बेचैनी रहना या बुरे सपने आना।
 
7. कलह और विवाद। जैसे छोटी-छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों के बीच तीखी बहस या मनमुटाव होना।
 
8. नलों से पानी का लगातार टपकना आर्थिक नुकसान का बड़ा संकेत माना जाता है।
 
9. भले ही आप उनकी कितनी भी देखभाल करें, लेकिन घर के आंगन या बालकनी में लगे पौधों का बार-बार सूख जाना।
 
10. घर के कुछ हिस्सों में हमेशा अंधेरा या अजीब सी गंध महसूस होना।
 
11. घर के बच्चों के विवाह में बार-बार बाधाएं आना या विवाह में बहुत देरी होना।
 
12. परिवार के लोगों के बीच अविश्वास बढ़ना, आपसी तालमेल और भरोसे की कमी होना।
 
13. घर की दीवारों में बेवजह दरारें आना या दक्षिण-पश्चिम कोने में सीलन रहना।
 

त्वरित जांच के लिए कुछ वास्तु नियम/ दिशा दोष का प्रभाव

 
ईशान कोण (North-East)-  यहां शौचालय या भारी सामान होने से स्वास्थ्य और बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है।
 
आग्नेय कोण (South-East)- यहां जल स्रोत (नल/टंकी) होने से धन की हानि और कलह होती है।
 
नैऋत्य कोण (South-West)- यहां मुख्य द्वार या गड्ढा होने से असुरक्षा और राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है।

नोट: यदि आपको ऊपर दिए गए लक्षण या इनमें से कई संकेत एक साथ मिल रहे हैं, तो किसी वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेना उचित रहता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: South Direction Home Vastu Tips: घर की दक्षिण दिशा को इन 5 तरीकों से अशुभता से बचाएं
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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