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Written By WD Feature Desk

Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स

गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाव हेतु समर घरेलू पेय का फोटो
Health Tips for Summer: गर्मी के मौसम में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लू (Heatstroke) और डिहाइड्रेशन (Dehydration) का खतरा काफी बढ़ जाता है। शरीर से पसीने के माध्यम से पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से निकलते हैं, जिससे थकान, चक्कर, सिरदर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
 
ऐसे में शरीर को हाइड्रेटेड और ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बाजार के ठंडे पेय की बजाय घरेलू और प्राकृतिक ड्रिंक्स सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं। ये न केवल शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।
 

नीचे दिए गए 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स गर्मी में लू और डिहाइड्रेशन से बचने में काफी मदद कर सकते हैं।

 

1. नींबू पानी

 
नींबू पानी गर्मियों का सबसे आसान और फायदेमंद पेय है। इसमें विटामिन C और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को तुरंत तरोताजा करते हैं।
कैसे बनाएं: एक गिलास ठंडे पानी में नींबू का रस, थोड़ा नमक और शहद या चीनी मिलाएं।
 
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 2. छाछ (मट्ठा)

 
छाछ पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है और शरीर को ठंडक देती है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को स्वस्थ रखते हैं।
कैसे पिएं: छाछ में थोड़ा भुना जीरा और काला नमक डालकर पिएं।
 
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 3. नारियल पानी

 
नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। यह शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी को जल्दी पूरा करता है।
 
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 4. आम पन्ना

 
कच्चे आम से बना आम पन्ना लू से बचाने के लिए बहुत प्रसिद्ध पेय है। यह शरीर को ठंडा रखता है और ऊर्जा देता है।
 
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 5. बेल का शरबत

 
बेल का शरबत पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह डिहाइड्रेशन और पेट की गर्मी को कम करने में मदद करता है।
 
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 6. तरबूज जूस

 
तरबूज में लगभग 90% पानी होता है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करता है।
 
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 7. खीरा और पुदीना ड्रिंक
 
खीरा और पुदीना दोनों ही ठंडक देने वाले होते हैं। इन्हें ब्लेंड करके हल्का नमक डालकर पी सकते हैं।
 
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 8. सत्तू का शरबत

 
सत्तू गर्मियों में ऊर्जा देने वाला पारंपरिक पेय है। इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं।
 
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 9. गन्ने का रस

 
गन्ने का रस शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और गर्मी में थकान दूर करता है।
 
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 10. जलजीरा

 
जलजीरा पाचन को बेहतर बनाता है और गर्मी में शरीर को ठंडा रखता है।
 

गर्मी में हेल्थ टिप्स

 
✔ दिनभर में कम से कम 8–10 गिलास पानी जरूर पिएं।
✔ दोपहर 12 से 3 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचें।
✔ हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें।
✔ ज्यादा मसालेदार और तला-भुना खाना कम खाएं।
✔ बाहर जाते समय टोपी या छाता जरूर इस्तेमाल करें।
✔ अपनी डाइट में फल और सलाद शामिल करें।
 
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