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Written By WD Feature Desk

मधुमेह रोगियों को नारियल पानी कब पीना चाहिए?

मधुमेह रोगी और नारियल पानी
Coconut water for diabetes: मधुमेह के रोगियों के लिए नारियल पानी एक स्वस्थ विकल्प हो सकता है, लेकिन इसका सेवन कब और कैसे करना है, यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीनी (Fructose) होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, मधुमेह रोगियों के लिए नारियल पानी पीने का सबसे सही समय और तरीका नीचे दिया गया है:ALSO READ: health care tips: खून गाढ़ा होने के प्रमुख लक्षण, रोग, कारण और उपचार
 
1. पीने का सबसे सही समय
2. महत्वपूर्ण सावधानियां
3. किन स्थितियों में बचें?
4. प्रो टिप
 

1. पीने का सबसे सही समय

सुबह खाली पेट: सुबह के समय इसे पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है। यह मेटाबॉलिज्म को सुचारू करता है और इसमें मौजूद लॉरिक एसिड इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है।
 
व्यायाम (Workout) के बाद: वर्कआउट के बाद नारियल पानी पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होती है और यह एनर्जी ड्रिंक का एक प्राकृतिक विकल्प है।
 
दोपहर के भोजन से पहले: दोपहर के खाने से कुछ समय पहले इसे लेने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप भोजन के दौरान अतिरिक्त कैलोरी लेने से बच सकते हैं।
 

2. महत्वपूर्ण सावधानियां

मलाई न खाएं: मधुमेह रोगियों को केवल नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल की मलाई (Malai/Pulp) में सैचुरेटेड फैट और कैलोरी अधिक होती है, जो शुगर लेवल और वजन बढ़ा सकती है।
 
मात्रा का ध्यान: एक दिन में 150-200 मिली (लगभग एक छोटा गिलास) से ज्यादा नारियल पानी न पिएं।
 
ताजा ही पिएं: हमेशा ताजे नारियल पानी का चुनाव करें। बाजार में मिलने वाले 'डिब्बाबंद/Packaged' नारियल पानी से बचें क्योंकि उनमें अक्सर प्रिजर्वेटिव्स और अतिरिक्त चीनी होती है।
 

3. किन स्थितियों में बचें?

किडनी की समस्या: यदि आपको मधुमेह के साथ-साथ किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, तो नारियल पानी न पिएं। इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो किडनी रोगियों के लिए हानिकारक हो सकती है।
 
अनियंत्रित शुगर: यदि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
 
प्रो टिप: नारियल पानी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम (लगभग 54) होता है, लेकिन फिर भी इसे पीने के बाद एक बार अपना ब्लड शुगर चेक करें कि आपका शरीर इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदे
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