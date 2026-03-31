मंगलवार, 31 मार्च 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. Thick blood
Written By WD Feature Desk

health care tips: खून गाढ़ा होने के प्रमुख लक्षण, रोग, कारण और उपचार

हृदय की धड़कन तेज होना
Symptoms of thick blood: शरीर में खून का गाढ़ा होना, जिसे हाइपरकोलेस्ट्रोलेमियाया हाइपरविस्कोसिटी सिंड्रोम भी कहा जाता है... तब होता है जब रक्त में प्लाज्मा यानी रक्त के तरल हिस्से की मात्रा कम हो जाती है या रक्त में हिमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं या कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत बढ़ जाता है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है क्योंकि यह रक्त संचार को प्रभावित करती है।ALSO READ: Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदे
 
  • थकान और कमजोरी
  • सांस लेने में कठिनाई
  • सिरदर्द और चक्कर आना
  • त्वचा का रंग पीला या नीला होना
  • धुंधली दृष्टि
  • सांस में तेजी
  • हृदय की धड़कन तेज होना
  • रक्तस्राव या चोट लगने पर अधिक समय तक खून बहना
  • पैरों और टखनों में सूजन
  • गंभीर मामलों में रक्त के थक्के बनना
  • कारण 
  • उपचार

इसके कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं:

 

1. थकान और कमजोरी

अगर खून गाढ़ा हो जाता है, तो रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही से नहीं मिल पाते। इसके कारण व्यक्ति को अधिक थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है।
 

2. सांस लेने में कठिनाई

गाढ़े खून के कारण हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। यह लक्षण गंभीर हो सकता है, खासकर अगर व्यक्ति को पहले से हृदय या श्वसन संबंधी समस्याएं हों।
 

3. सिरदर्द और चक्कर आना

खून का गाढ़ा होना मस्तिष्क तक रक्त की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना और हल्का-सा भ्रम महसूस हो सकता है।
 

4. त्वचा का रंग पीला या नीला होना

अगर खून गाढ़ा होता है, तो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे त्वचा का रंग पीला या नीला पड़ सकता है, खासकर नाखूनों और होंठों के आसपास।ALSO READ: Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे
 

5. धुंधली दृष्टि

रक्त के गाढ़े होने के कारण आंखों में रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिससे धुंधला दिखाई देना या दृष्टि में समस्या आ सकती है।
 

6. सांस में तेजी

गाढ़े खून के कारण हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सांस में तेजी आ सकती है।
 

7. हृदय की धड़कन तेज होना

गाढ़े खून के कारण हृदय को अधिक बल लगाना पड़ता है, जिससे हृदय की धड़कन तेज हो सकती है या अरितमिया यानी असामान्य हृदय धड़कन हो सकती है।
 

8. रक्तस्राव या चोट लगने पर अधिक समय तक खून बहना

खून का गाढ़ा होने से रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, जिसके कारण चोट लगने पर खून अधिक समय तक बह सकता है।
 

9. पैरों और टखनों में सूजन

गाढ़े खून के कारण रक्त का संचार धीमा हो जाता है, जिससे शरीर के निचले हिस्सों में, विशेषकर पैरों और टखनों में सूजन हो सकती है।
 

10. गंभीर मामलों में रक्त के थक्के बनना

गाढ़े खून के कारण रक्त में थक्के बनने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे थ्रोम्बोसिस यानी रक्त का थक्का बनना या एम्बोलिज्म (रक्त के थक्के का प्रवाह अन्य अंगों में) जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह स्थिति दिल के दौरे, स्ट्रोक या फेफड़ों में रक्त के थक्के जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है।
 

कारण:

 
* अधिक वसा, कोलेस्ट्रॉल, शुगर का सेवन
* निर्जलीकरण (dehydration)
* अत्यधिक शराब का सेवन
* जेनिटिक कारण (कुछ लोग जन्मजात तौर पर गाढ़े खून से पीड़ित हो सकते हैं)
* तनाव और मानसिक दबाव
* मोटापा और गतिहीन जीवनशैली
 

उपचार:

 
* पानी अधिक पीना (निर्जलीकरण से बचने के लिए)
* स्वस्थ आहार, जिसमें फल, सब्जियां और ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल हों
* नियमित व्यायाम
* डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं, जैसे कि एंटीकोआगुलेंट (रक्त पतला करने वाली दवाएं) या स्टैटिन (कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाएं)
* शराब और तंबाकू का सेवन न करना
 
यदि आपको उपर्युक्त लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें ताकि समस्या का सही समय पर निदान और उपचार किया जा सके।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Health tips: स्वस्थ जीवन के लिए 10 सरल और असरदार उपाय
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com