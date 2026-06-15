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Written By वेबदुनिया फीचर टीम

Global Wind Day 2026: विश्व पवन दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है?

The image depicts a scene illustrating how wind turbines generate electricity and reduce pollution, in observance of Global Wind Day
Global Wind Day: हर वर्ष 15 जून को पूरी दुनिया में विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पवन ऊर्जा (Wind Energy) के महत्व, इसके लाभों और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूक करना है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच पवन ऊर्जा को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों में से एक माना जाता है।
 
  • विश्व पवन दिवस क्या है?
  • यह दिन क्यों मनाया जाता है? जानें उद्देश्य
  • इसकी शुरुआत कब हुई? (इतिहास)
  • यह कैसे काम करता है?
  • पवन ऊर्जा के मामले में भारत की स्थिति
 

आइए जानते हैं कि यह क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है:

 

विश्व पवन दिवस क्या है?

विश्व पवन दिवस एक वैश्विक आयोजन है, जिसे दुनिया भर में पवन ऊर्जा के फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हवा सिर्फ मौसम बदलने का जरिया नहीं है, बल्कि यह बिजली पैदा करने और प्रदूषण कम करने का एक बेहद शक्तिशाली और कभी न खत्म होने वाला अक्षय स्रोत है।
 
इस दिन को मुख्य रूप से यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन (WindEurope) और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (GWEC) द्वारा मिलकर आयोजित किया जाता है।
 

यह दिन क्यों मनाया जाता है? जानें उद्देश्य

इस दिवस को मनाने के पीछे कुछ बेहद महत्वपूर्ण कारण हैं:
 
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना: कोयला, डीजल और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों (Fossil Fuels) से बड़े पैमाने पर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होती है। पवन ऊर्जा इसका एक पूरी तरह से स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है।
 
अर्थव्यवस्था और रोजगार की संभावनाएं: पवन ऊर्जा क्षेत्र दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। पवन चक्कियों (Wind Turbines) के निर्माण, रखरखाव और रिसर्च में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जिसके प्रति सरकारों और निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना इसका उद्देश्य है।
 
जागरूकता फैलाना: आम जनता और नीति निर्माताओं को यह समझाना कि कैसे पवन ऊर्जा की मदद से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकता है और कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) को कम किया जा सकता है।
 

इसकी शुरुआत कब हुई? (इतिहास)

साल 2007: पहली बार इसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी, तब इसे 'विंड डे' (Wind Day) के रूप में मनाया गया था। इसे यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन (EWEA) ने आयोजित किया था।
 
साल 2009: इसकी सफलता और महत्व को देखते हुए ईडब्ल्यूईए (EWEA) और जीडब्ल्यूईसी (GWEC) ने हाथ मिलाया और इसे वैश्विक स्तर पर मनाने का फैसला किया। तब से इसे 'विश्व पवन दिवस' (Global Wind Day) का नाम मिला।
 

यह कैसे काम करता है?

पवन ऊर्जा बनाने के लिए बड़े-बड़े मैदानों या समुद्र के तटीय इलाकों में ऊंची पवन चक्कियां (Wind Turbines) लगाई जाती हैं।
 
जब तेज हवा चलती है, तो इन चक्कियों के ब्लेड घूमने लगते हैं। यह घुमावदार गति (Kinetic Energy) टरबाइन के अंदर लगे जनरेटर को चलाती है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा (Mechanical Energy) बिजली (Electrical Energy) में बदल जाती है। इसके बाद इस बिजली को ग्रिड के जरिए हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है।
 

पवन ऊर्जा के मामले में भारत की स्थिति

भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में पवन ऊर्जा का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) के उत्पादन के लिए बड़े लक्ष्य रखे हैं, जिसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
 
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