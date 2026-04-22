बुधवार, 22 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. क्या तुम जानते हो?
  4. What are 10 powerful lines on Earth Day?
Written By वेबदुनिया फीचर टीम

world earth day: पृथ्वी दिवस पर 10 प्रभावशाली पंक्तियां क्या हैं?

विश्व पृथ्वी दिवस का बेहतरीन फोटो
22 April Earth Day: पृथ्वी दिवस पर हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम उपयोग, जल संरक्षण और हर तरह के प्रदूषण को रोकने के उपाय सीख सकते हैं। यदि हम आज कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए, पृथ्वी दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और पृथ्वी के भविष्य के लिए सोचने और बदलाव करने का अवसर है।

 

यहां पृथ्वी दिवस पर 10 सरल और प्रभावशाली पंक्तियां दी गई हैं:

 
1. विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
 
2. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
 
3. पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहां जीवन संभव है, इसलिए इसकी रक्षा हमारा परम कर्तव्य है।
 
4. बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण हमारी धरती का अस्तित्व खतरे में है।
 
5. पृथ्वी दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें पेड़-पौधों की कटाई रोकनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए।
 
6. हमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे— जल, वायु और ऊर्जा का दुरुपयोग बंद कर उनका संरक्षण करना चाहिए।
 
7. 'प्लास्टिक का उपयोग न करना' पृथ्वी को स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
 
8. इस दिन स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं में पृथ्वी को बचाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
 
9. इस वर्ष पृथ्वी दिवस 2026 हमें अपनी जीवनशैली को सतत (Sustainable) बनाने की प्रेरणा देता है।
 
10. यदि हम आज अपनी धरती को सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।
 

एक छोटा नारा: "धरती बचाओ, जीवन बचाओ!"

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Earth Day 2026: पृथ्वी दिवस: धरती पर से जीवन का विनाश है नजदीक, जानिए 5 खास कारण
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूर

Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूरhealthy morning routine tips: सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू का रस पीना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे न केवल आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है, बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जा और ताजगी भी मिलती है। यह एक सकारात्मक आदत है जो दिनभर आपको सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती है...

10 Health benefits of Sattu: सत्तू के सेवन से सेहत को मिलेंगे ये 10 फायदे

10 Health benefits of Sattu: सत्तू के सेवन से सेहत को मिलेंगे ये 10 फायदेSattu Health Benefits: सत्तू को 'भारतीय सुपरफूड' कहना गलत नहीं होगा। खासकर गर्मियों के मौसम में यह शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चने या जौ से बना यह देसी प्रोटीन पाउडर न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी इसके अनगिनत लाभ हैं।

डॉक्टर बोले: रोज 10 मिनट चलने से कम हो सकती हैं ये बीमारियां

डॉक्टर बोले: रोज 10 मिनट चलने से कम हो सकती हैं ये बीमारियांbrisk walking benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम जिम जाने या भारी कसरत के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि केवल 10 मिनट की तेज सैर या ब्रिस्क वॉकिंग अर्थात् तेज कदमों से चलना/तीव्र गति से टहलना भी आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

गर्मियों में धूप में निकलने से पहले बैग में रखें ये चीजें, लू और सन टेन से होगा बचाव

गर्मियों में धूप में निकलने से पहले बैग में रखें ये चीजें, लू और सन टेन से होगा बचावsummer health tips : गर्मी का मौसम आते ही कई तरह की स्वास्थ्य और त्वचा संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, सनबर्न और टैनिंग इस मौसम में आम हैं। ऐसे में, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी सेहत और त्वचा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ जरूरी चीजें हमेशा अपने साथ रखने से आप इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। आज हम आपको उन 5 जरूरी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको गर्मी के मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने हैंडबैग में जरूर रखना चाहिए:

सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर में होते हैं ये 5 बड़े बदलाव

सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर में होते हैं ये 5 बड़े बदलावmorning water benefits: हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है, इसलिए सोकर उठने के बाद शरीर को हाइड्रेट करना कई रोगों की छुट्टी कर सकता है। यह न केवल वजन नियंत्रण में मदद करता है, बल्कि त्वचा की चमक बढ़ाने, ऊर्जा स्तर सुधारने और हृदय स्वास्थ्य बेहतर बनाने जैसे कई फायदों से भी जुड़ा हुआ है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं...

और भी वीडियो देखें

Earth Day 2026: पृथ्वी दिवस: धरती पर से जीवन का विनाश है नजदीक, जानिए 5 खास कारण

Earth Day 2026: पृथ्वी दिवस: धरती पर से जीवन का विनाश है नजदीक, जानिए 5 खास कारणApril 22 Environmental Day: पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पर जीवन केवल हमारे पर्यावरण के संरक्षण पर निर्भर है। आज के समय में, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हमारे ग्रह और जीवन के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं।

Ramanuja Jayanti: रामानुज जयंती कब और क्यों मनाई जाती है, जानें 5 रोचक तथ्य

Ramanuja Jayanti: रामानुज जयंती कब और क्यों मनाई जाती है, जानें 5 रोचक तथ्यSri Ramanujacharya Birthday: रामानुज जयंती हिंदू धर्म में विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा मनाई जाती है। यह दिन भगवान रामानुजाचार्य के जन्मदिवस के रूप में उत्सव स्वरूप मनाया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और 5 रोचक तथ्य जानते हैं...

महिला आरक्षण की फिर वही परिणति क्यों?

महिला आरक्षण की फिर वही परिणति क्यों?लगभग 12 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह पहला अवसर है जब कोई विधेयक पारित होने से लोकसभा में वंचित रह गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा किया कि विधेयक के पक्ष में 298 तथा विरोध में 230 मत पड़े। हालांकि

भूतपूर्व होना या अभूतपूर्व बने रहना!

भूतपूर्व होना या अभूतपूर्व बने रहना!भूतपूर्व होना यानी आकस्मिक रूप से या पदावधि समापन से जीवन में आई बीती यादों या बातों को अपने शेष बचे जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है। अभूतपूर्व होने या बने रहने में किसी याद या बात या पद के मिलने या निर्वाचित होने की अनिवार्यता का कोई लेना-देना ही नहीं है!

बाल एकांकी: नालंदा की सुनो कहानी

बाल एकांकी: नालंदा की सुनो कहानीमंच का पर्दा धीरे-धीरे खुल रहा है तभी मंच के पीछे से मध्यम लेकिन ओज पूर्ण स्वर में आवाज आ रही है। नालंदा की सुनो कहानी, नालंदा की वाणी में। अद्भुत गूढ़ रहस्य छुपा है, इसकी कथा कहानी में। विस्मित कर देने वाला है, सच में ही मेरा इतिहास। सुन लो बिल्कुल सत्य बात है, नहीं हास न ये परिहास-
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com