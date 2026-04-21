Earth Day 2026: पृथ्वी दिवस: धरती पर से जीवन का विनाश है नजदीक, जानिए 5 खास कारण

vishv prthvee divas: 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस हमें यह याद दिलाने का अवसर है कि जिस धरती ने हमें जीवन दिया, आज वही हमारे हस्तक्षेप के कारण संकट में है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने अपनी आदतों को नहीं बदला, तो पृथ्वी पर से जीवन का विनाश उम्मीद से कहीं अधिक हो सकता है।
यहां वे 5 प्रमुख कारण दिए गए हैं जो पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं:
1. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग
यह पृथ्वी के विनाश का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण है। जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल) के जलने से निकलने वाली गैसों ने धरती के तापमान को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। जिसके कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और तटीय शहरों के डूबने का खतरा। यदि तापमान 1.5°C से अधिक बढ़ा, तो प्राकृतिक आपदाओं को रोकना नामुमकिन होगा।
2. जैव विविधता का ह्रास
वैज्ञानिकों का मानना है कि हम 'छठे सामूहिक विनाश' के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में लाखों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति की कगार पर हैं। जब पारिस्थितिकी तंत्र से कीड़े-मकोड़े, पक्षी और जानवर लुप्त होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला टूट जाती है। उदाहरण के लिए, यदि मधुमक्खियां खत्म हो गईं, तो फसलों का परागण रुक जाएगा और दुनिया में अकाल पड़ जाएगा।
3. प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री संकट
हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंका जा रहा है। यह प्लास्टिक न केवल समुद्री जीवों को मार रहा है, बल्कि 'माइक्रोप्लास्टिक' के रूप में अब हमारे भोजन और रक्त में भी प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें कि समुद्र ऑक्सीजन बनाने का एक बड़ा स्रोत हैं। यदि समुद्री जीवन खत्म हुआ, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ जाएगा।
4. जल संकट और मरुस्थलीकरण
धरती पर मीठा पानी सीमित है। भूजल का अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई के कारण उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल रही है। जिसका असर भविष्य में युद्ध तेल के लिए नहीं, बल्कि पीने के पानी के लिए होंगे। पानी की कमी का सीधा असर कृषि पर पड़ेगा, जिससे भुखमरी का खतरा पैदा होगा।
5. विनाशकारी हथियारों की होड़
परमाणु हथियार और जैविक युद्ध की बढ़ती संभावना पृथ्वी को मिनटों में खत्म कर सकती है। पर्यावरण को जितना नुकसान सदियों में नहीं पहुंचा, उतना नुकसान एक परमाणु युद्ध कुछ घंटों में पहुंचा सकता है। जिसके कारण परमाणु विकिरण न केवल इंसानों को खत्म करेगा, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक जीवन की संभावनाओं को शून्य कर देगा।
क्या अभी भी उम्मीद बाकी है?
विनाश नजदीक जरूर है, लेकिन 'असंभव' नहीं है। पृथ्वी दिवस 2026 पर हम इन छोटे कदमों से बदलाव ला सकते हैं:
एक पेड़ जरूर लगाएं: वनों की कमी को पूरा करना सबसे प्रभावी समाधान है।
'सिंगल यूज प्लास्टिक' को कहें ना: रिसाइकल करने की आदत डालें।
सतत जीवन (Sustainable Living): ऊर्जा और पानी की बचत करें।
संक्षेप में कहा जाए तो पृथ्वी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पृथ्वी की जरूरत है। यदि धरती असुरक्षित है, तो इंसान का कोई भी विकास उसे बचा नहीं पाएगा।
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