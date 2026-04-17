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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Akshaya Tritiya गोल्ड रेट अलर्ट: सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, क्या इस अक्षय तृतीया गोल्ड खरीदना है फायदे का सौदा?

अक्षय तृतीया पर गोल्ड का फोटो
How to invest in gold: अक्षय तृतीया भारतीय कैलेंडर का एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है तथा अक्षय तृतीया (20 अप्रैल 2026) का पर्व नजदीक है और भारतीय बाजारों में 'पीले सोने' की चमक अपने चरम पर है। यह तिथि व्यापार, निवेश और नए कार्यों की शुरुआत के लिए आदर्श दिन कहा जाता है। इस दिन का महत्व विशेष रूप से सोने के निवेश के लिए भी बहुत अधिक माना जाता है। लोग अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने को एक शुभ कार्य मानते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन किए गए निवेश कभी कम नहीं होते।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे? इन 5 चीजों में से 1 जरूर खरीदें, मिलेगा शुभ फल
 
आज के डिजिटल युग में, गोल्ड रेट अलर्ट रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सोने की कीमतें दिन-प्रतिदिन बदलती रहती हैं, और यदि आप सही समय पर निवेश करते हैं तो इसका लाभ दोगुना हो सकता है। चाहे आप सोने की बार, चांदी, या ज्वेलरी में निवेश कर रहे हों, सही समय पर जानकारी रखना जरूरी है।
 

ऐसे में सवाल उठता है: क्या इस रिकॉर्ड भाव पर निवेश करना समझदारी है या फिर थोड़ा रुकना बेहतर होगा? आइए विस्तार से समझते हैं।

 

मौजूदा बाजार का हाल: 2026 में सोने की दौड़

पिछले एक साल में सोने ने निवेशकों को उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति (Inflation) के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है।
 
मौजूदा भाव: 24 कैरेट सोना 1,53,317 से 1,55,620 के दायरे में ट्रेड कर रहा है।
 
बढ़त का कारण: केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की भारी खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता।
 

क्या यह निवेश का सही समय है? (एक्सपर्ट ओपिनियन)

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोना कभी भी 'महंगा' नहीं होता, क्योंकि यह एक 'अक्षय' संपत्ति है।
 
लंबी अवधि का लाभ: अगर आप अगले 3 से 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मौजूदा भाव भी आकर्षक हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2026 के अंत तक सोना 1,70,000 के स्तर को छू सकता है।
 
टैक्स और मेकिंग चार्ज का गणित: यदि आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो याद रखें कि उस पर 15-20% तक का मेकिंग चार्ज और GST लगेगा। निवेश के नजरिए से 'डिजिटल गोल्ड' या 'गोल्ड ETF' ज्यादा फायदेमंद हैं।
 
टोकन परचेज: यदि बजट कम है, तो परंपरा निभाने के लिए 1 ग्राम का सिक्का या सोने की गिन्नी खरीदना एक सुरक्षित विकल्प है।
 

अक्षय तृतीया पर स्मार्ट तरीके से कैसे खरीदें सोना?

यदि आप इस अक्षय तृतीया पर खरीदारी का मन बना चुके हैं, तो इन 3 स्मार्ट टिप्स को अपनाएं:
 
डिजिटल गोल्ड (Digital Gold): आप मात्र 100 से सोना खरीदना शुरू कर सकते हैं। इसमें मेकिंग चार्ज का झंझट नहीं होता और शुद्धता की 100% गारंटी रहती है।
 
Sovereign Gold Bond (SGB): सरकार द्वारा जारी ये बॉन्ड न केवल सोने की बढ़ती कीमत का लाभ देते हैं, बल्कि सालाना 2.5% का ब्याज भी प्रदान करते हैं।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय क्या रहेगा?
 
पुराना सोना एक्सचेंज: कई बड़े ज्वेलर्स अक्षय तृतीया पर पुराने सोने को बदलने पर 'जीरो मेकिंग चार्ज' या 'एक्सचेंज बोनस' देते हैं, जिससे आप बिना जेब पर बोझ डाले नया सोना घर ला सकते हैं।
 

खरीदें या नहीं?

अक्षय तृतीया केवल धातु खरीदने का दिन नहीं, बल्कि समृद्धि के संकल्प का दिन है। यदि आप इसे निवेश के तौर पर देख रहे हैं, तो 'सिप/एसआईपी' (SIP) मोड में थोड़ा-थोड़ा खरीदना सबसे अच्छा है। बाजार के गिरने का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सोने की कीमतें अक्सर झटके में बढ़ती हैं।
 
सलाह: अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार ही खरीदारी करें। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन 'जौ' (Barley) खरीदना भी सोने के समान फलदायी माना गया है, इसलिए यदि सोना पहुंच से बाहर लगे, तो परंपरा को प्रतीकात्मक रूप से भी निभाया जा सकता है।
 
नोट. निवेश से जुड़े किसी भी फैसले से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा अवश्य करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Akshaya Tritiya शॉपिंग गाइड: आखा तीज 2026: बजट कम है? 500 से भी शुरू कर सकते हैं सोने में निवेश, जानें कैसे?
 
लेखक के बारे में
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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