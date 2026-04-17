Akshaya Tritiya 2026: सतयुग की शुरुआत से डिजिटल युग तक: क्यों आज भी अक्षय तृतीया है 'अबूझ मुहूर्त'?

आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे के पौराणिक और आधुनिक कारणों को, जो आज भी इसे सबसे खास बनाते हैं।

1. पौराणिक आधार: सृष्टि के चक्र का आरंभ

हिंदू ग्रंथों के अनुसार, अक्षय तृतीया वह बिंदु है जहां से समय की नई गणना शुरू हुई:

सतयुग का प्रारंभ: माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि की रचना के क्रम में सतयुग की शुरुआत की थी।

अक्षय फल की प्राप्ति: 'अक्षय' का अर्थ है जिसका कभी 'क्षय' या नाश न हो। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या मंत्र जाप अनंत काल तक फल देता है। इसी कारण इसे किसी भी नए काम के लिए बिना पंचांग देखे श्रेष्ठ माना जाता है।

2. 'अबूझ मुहूर्त' का ज्योतिषीय विज्ञान

ज्योतिष में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जहां सूर्य और चंद्रमा अपनी सबसे अनुकूल स्थिति में होते हैं:

ग्रहों की उच्च स्थिति: अक्षय तृतीया पर सूर्य (ऊर्जा का कारक) और चंद्रमा (मन का कारक) दोनों ही अपनी उच्च राशियों में होते हैं। सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा की वर्षा करते हैं।

3. डिजिटल युग में बदलती परंपराएं

आज जब हम 2026 के डिजिटल दौर में हैं, अक्षय तृतीया की प्रासंगिकता और बढ़ गई है:

ई-गोल्ड और डिजिटल निवेश: पहले लोग केवल फिजिकल सोना खरीदते थे, लेकिन आज स्मार्टफोन के एक क्लिक पर Digital Gold और Gold ETF खरीदे जा रहे हैं। परंपरा वही है, बस माध्यम बदल गया है।

सोशल इम्पैक्ट और ई-दान: अब लोग ऑनलाइन माध्यमों से प्याऊ लगवाने या अन्न दान करने के लिए फंड डोनेट करते हैं। डिजिटल युग ने अक्षय तृतीया के 'दान' वाले पक्ष को वैश्विक बना दिया है।

4. जीवनशैली पर प्रभाव: क्यों है यह आज भी खास?

अक्षय तृतीया केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। मनोविज्ञान के अनुसार, किसी विशेष दिन पर की गई शुरुआत- जैसे नया बिजनेस या घर व्यक्ति को अतिरिक्त आत्मविश्वास देती है।

पारिवारिक मिलन: आखा तीज पर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर पारिवारिक उत्सव और विवाह होते हैं, जो सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं।

सतयुग में यह आध्यात्मिक उन्नति का दिन था, मध्यकाल में यह कृषि और लोक संस्कृति (आखा तीज) का पर्व बना, और आज के दौर में यह आर्थिक समृद्धि और स्मार्ट निवेश का प्रतीक है। युग बदले, तकनीक बदली, लेकिन अक्षय तृतीया की 'सकारात्मकता' आज भी वैसी ही अक्षय बनी हुई है। इसी कारण यह शाश्वत तिथि मानी गई है।

विशेष नोट: 'अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि जो हम दूसरों को 'देते' हैं, वही हमारे पास 'अक्षय' होकर लौटता है। फिर चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या प्रेम।'