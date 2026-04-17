शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Satuvai Amavasya Date n time
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (11:36 IST)

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या पर जानें महत्व, मुहूर्त और पूजन की विधि

सातुवाई अमावस्या 2026
Vaishakh Satuvai Amavasya: हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार सतुवाई अमावस्या, जो कि वैशाख अमावस्या के रूप में भी मनाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है, जिसे विशेष रूप से पितृ तर्पण और पारिवारिक सुख-शांति के लिए मनाया जाता है। अमावस्या का दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर पितृ पूजा और तर्पण के लिए। इस अवसर पर 'ॐ पितृभ्य: नम:' मंत्र का जाप करना लाभदायी रहता है। इस दिन सत्तू खाना और दान करना केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है।ALSO READ: Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर क्या करें दान कि मिले शुभता, पढ़ें अपनी राशि के अनुसार
 
इस दिन पितरों की आत्मा की शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए विशेष महत्व होता है। उदया तिथि के अनुसार: मुख्य व्रत और दान-पुण्य 17 अप्रैल, शुक्रवार को किया जाएगा।
 

यदि आप सतुवाई अमावस्या 2026 के मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि की जानकारी जानना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।ALSO READ: वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा: Vaishakh Amavasya Ki Katha

 
महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सतुवाई या वैशाख अमावस्या का बहुत अधिक फल मिलता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है।

भीषण गर्मी की शुरुआत होने के कारण इस दिन ठंडी तासीर वाली चीजों जैसे सत्तू, घड़ा/ मटका, और पंखे का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सतुवाई अमावस्या का पर्व खासतौर पर सात्विक भोजन, सत्तू, तिल, गुड़ और जल से तर्पण करने के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन पितृ तर्पण करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और इसे करने से घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है।
 

सतुवाई अमावस्या के मुहूर्त 2026

वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल, शुक्रवार को मनाई जा रही है।
अमावस्या तिथि प्रारंभ: 16 अप्रैल 2026 को रात 08:11 बजे से
अमावस्या का समापन: 17 अप्रैल 2026 को शाम 05:21 बजे तक
अभिजित मुहूर्त- 11:55 ए एम से 12:47 पी एम
अमृत काल- 09:50 ए एम से 11:18 ए एम

 

आज की पूजा विधि

- अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें।
- सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। 
- यदि संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
- तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।
- दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम से जल और काले तिल अर्पित करें तथा 'ॐ पितृभ्य: नम:' मंत्र का जाप करें।
- एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर, उस पर सत्तू का पात्र रखकर दान करें। 
- इसके अलावा मौसमी फल और वस्त्रों का दान भी फलदायी होता है।
- इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 
- आज किसी जरूरतमंद को सीधा यानी कच्चा अनाज दान करें।
 

वैशाख अमावस्या-FAQs

 
1. वैशाख मास में कौन से त्योहार आते हैं?
सतुवाई, दर्श अमावस्या, गंगा स्नान, बैसाखी, अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा।
 
2. गंगा स्नान का समय कौन सा है?
वैशाख मास में विशेष तिथियों पर, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या अन्य शुभ दिन, गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है।
 
3. वैशाख मास में क्या व्रत किए जाते हैं?
इस माह में कई व्रत किए जाते हैं, जैसे सोमवार व्रत, अमावस्या पितृ तर्पण, पूर्णिमा व्रत, अक्षय तृतीया व्रत, जो पुण्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vaishakh amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर क्या करें-क्या न करें: 17 अप्रैल को इन शुभ मुहूर्तों में करें पूजा, दूर होंगे सारे कष्ट
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्कMercury Transit Pisces 2026: 11 अप्रैल 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बुद्धि, संवाद और तर्क के कारक बुध, अपने मित्र शनि की राशि (कुंभ) को विदा कहकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे।

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?Astrology bhavishyavani: हिंदू पंचांग के प्रत्येक नए वर्ष को संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का एक नाम है जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में क्या होने वाला है। 60 संवत्सरों का एक चक्र पूर्ण होने के बाद फिर से एक नए युग का प्रारंभ होता है। वर्तमान में 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है। चलिए जानते हैं इस संवत्सर सहित आगामी 7 संवत्सरों की भविष्यवाणी

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीखChar Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अप्रैल, 2026)Today 17 April 2026 horoscope in Hindi : आज 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

17 April Birthday: आपको 17 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 April Birthday: आपको 17 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 अप्रैल 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 अप्रैल 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय17 April 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

जगन्नाथ मंदिर के आसपास आसमान हुआ गुलाबी, चमत्कार, विज्ञान या भविष्य का संकेत?

जगन्नाथ मंदिर के आसपास आसमान हुआ गुलाबी, चमत्कार, विज्ञान या भविष्य का संकेत?ओड़िसा के पुरी (Puri) में हाल ही में (खासकर 14 अप्रैल 2026, ओड़िया नववर्ष के अवसर पर) आसमान का गहरा लाल या सिंदूरी होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि यह गुलाबी जैसा नजर आ रहा था।लोग इसे भक्ति और विज्ञान, दोनों नजरिए से देख रहे हैं। चलिए जानते हैं कि सच क्या है?

मीन राशि में बना चतुर्ग्रही योग: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

मीन राशि में बना चतुर्ग्रही योग: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभवर्तमान में मंगल, शनि, बुध और चंद्र की मीन राशि में युति बनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब एक ही राशि में चार ग्रहों का मिलन होता है, तो उसे 'चतुर्ग्रही योग' कहा जाता है। अप्रैल 2026 में मीन राशि में ग्रहों की यह विशेष स्थिति बनने जा रही है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़ा बदलाव लाएगी। मीन राशि जल तत्व की और गुरु की राशि है, इसलिए यहाँ ग्रहों का जमावड़ा आध्यात्मिक और आर्थिक प्रगति के द्वार खोलता है। यहाँ उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताया गया है, जिनके लिए यह योग 'वरदान' साबित होने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com