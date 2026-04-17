शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. अक्षय तृतीया
  4. akshaya-tritiya-2026-7-chamatkari-upay-dhan-samriddhi-ke-liye
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (11:18 IST)

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर करें ये 7 अचूक उपाय, सालभर नहीं होगी पैसों की कमी

Goddess Lakshmi, Gold Coins, and a Treasure Chest
Akshaya Tritiya 2026: इस साल अक्षय तृतीया का पर्व खुशियों की दोहरी दस्तक लेकर आ रहा है। तिथियों के हेर-फेर से यह 19 और 20 अप्रैल दोनों दिन मान्य होगी, हालांकि शास्त्रों की उदयातिथि के अनुसार मुख्य उत्सव 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो और धन की आवक अक्षय (कभी न घटने वाली) बन जाए, तो इन 7 सिद्ध प्रयोगों को आजमाएं।
 

धन-वृद्धि के अचूक नुस्खे

1. एकाक्षी नारियल का जादू: पूजा घर में एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। यदि आप व्यापारी हैं, तो इसे अपनी तिजोरी में जगह दें- तरक्की के रास्ते खुद-ब-खुद खुलेंगे।
 
2. चांदी, शहद और नागकेसर: एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में शुद्ध शहद और नागकेसर भरकर तिजोरी में रखें। यह चुंबकीय रूप से धन को आकर्षित करने वाला उपाय माना जाता है।
 
3. स्वर्ण ताबीज और गूलर की जड़: सुख-समृद्धि के लिए गूलर की छोटी सी जड़ को सोने के ताबीज में भरकर गले में धारण करें।
 
4. गोमती चक्र की शक्ति: 11 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर बरकत लाता है।
 
5. पीली कौड़ियों का चमत्कार: माता लक्ष्मी की प्रिय 'पीली कौड़ियों' को पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें। यह धन स्थिरता का प्राचीन प्रतीक है।
 

घर की सुख-शांति के लिए

6. मुख्य द्वार का उपाय: अक्षय तृतीया की सुबह 3 या 5 गोमती चक्रों का चूर्ण बनाएं और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। यह घर में आने वाली बाधाओं को रोकता है।
 

7. अध्यात्म और आराधना

महासूक्त पाठ: इस पावन दिन पर ललिता सहस्त्रनाम और श्रीसूक्त का पाठ करें। मां त्रिपुरसुन्दरी और महालक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन आपके जीवन को ऐश्वर्य से भर देगा।
 
विशेष टिप: इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी शुभ कार्य अनंत फलदायी होता है।
शुभ अक्षय तृतीया!
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्कMercury Transit Pisces 2026: 11 अप्रैल 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बुद्धि, संवाद और तर्क के कारक बुध, अपने मित्र शनि की राशि (कुंभ) को विदा कहकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे।

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?Astrology bhavishyavani: हिंदू पंचांग के प्रत्येक नए वर्ष को संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का एक नाम है जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में क्या होने वाला है। 60 संवत्सरों का एक चक्र पूर्ण होने के बाद फिर से एक नए युग का प्रारंभ होता है। वर्तमान में 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है। चलिए जानते हैं इस संवत्सर सहित आगामी 7 संवत्सरों की भविष्यवाणी

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीखChar Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

Satuvai Amavasya 2026: सातुवाई अमावस्या पर जानें महत्व, मुहूर्त और पूजन की विधि

Satuvai Amavasya 2026: सातुवाई अमावस्या पर जानें महत्व, मुहूर्त और पूजन की विधिSatuvai Amavasya importance: धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास की अमावस्या को सातुवाई अमावस्या कहा जाता है। इसे दर्श तथा अन्वाधान अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान करने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की विशेष परंपरा है, जिस कारण इसे यह नाम मिला है। वर्ष 2026 में हिन्दू पंचांग के अनुसार सातुवाई अमावस्या की महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी जा रही है:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अप्रैल, 2026)Today 17 April 2026 horoscope in Hindi : आज 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

17 April Birthday: आपको 17 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 April Birthday: आपको 17 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 अप्रैल 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 अप्रैल 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय17 April 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

जगन्नाथ मंदिर के आसपास आसमान हुआ गुलाबी, चमत्कार, विज्ञान या भविष्य का संकेत?

जगन्नाथ मंदिर के आसपास आसमान हुआ गुलाबी, चमत्कार, विज्ञान या भविष्य का संकेत?ओड़िसा के पुरी (Puri) में हाल ही में (खासकर 14 अप्रैल 2026, ओड़िया नववर्ष के अवसर पर) आसमान का गहरा लाल या सिंदूरी होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि यह गुलाबी जैसा नजर आ रहा था।लोग इसे भक्ति और विज्ञान, दोनों नजरिए से देख रहे हैं। चलिए जानते हैं कि सच क्या है?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com