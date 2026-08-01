फ्रेंडशिप डे 2026: दोस्त कितने प्रकार के होते हैं? जानिए किन दोस्तों से रहना चाहिए सतर्क

Friendship Day: मित्रता जीवन का सबसे खूबसूरत और अनमोल रिश्ता माना जाता है। हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 में फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त को मनाया जा रहा है। दोस्ती जहाँ जीवन में रंग भरती है, वहीं गलत संगति या गलत दोस्तों की पहचान न होना आपको मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुँचा सकती है। आइए जानते हैं कि जीवन में आमतौर पर कितने प्रकार के दोस्त मिलते हैं और किनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है।

1. जीवन में मिलने वाले दोस्तों के प्रकार

आचार्य चाणक्य और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ही मानते हैं कि दोस्त कई तरह के होते हैं:-

सच्चे और पक्के दोस्त (True Friends): ये वे दोस्त हैं जो आपकी सफलता में जलते नहीं और असफलता में आपका हाथ थामकर खड़े रहते हैं। ये आपके सामने आपकी गलतियां बताते हैं और दूसरों के सामने आपका बचाव करते हैं।

समय और सुविधा के दोस्त (Convenience Friends): ये वे दोस्त हैं जो सिर्फ तब तक आपके साथ हैं जब तक उनका कोई काम आपसे निकल रहा हो (जैसे—नोट्स लेना, पार्टी करना या गाड़ी उधार लेना)।

बचपन या पुरानी यादों के दोस्त (Nostalgic Friends): भले ही आप इनसे रोज़ बात न करें, लेकिन जब भी मिलते हैं, पुरानी खट्टी-मीठी यादें और मासूमियत लौट आती है।

पेशेवर दोस्त (Workplace/Professional Friends): ये आपके ऑफिस या कॉलेज के साथी होते हैं, जिनके साथ विचार तो मिलते हैं लेकिन दायरा काम तक सीमित रहता है। हालांकि ऑफिस या कॉलेज के कुछ दोस्त पक्के दोस्त भी बन जाते हैं।

2. ऐसे दोस्तों से रहें हमेशा सतर्क!

फ्रेंडशिप डे के इस मौके पर अपनी फ्रेंड लिस्ट को ज़रा फिल्टर करें और नीचे दिए गए प्रकार के दोस्तों से दूरी या सावधानी बनाकर रखें:-

1. 'मीठे ज़हर' जैसे दोस्त (Fake / Flattering Friends)

पहचान: ये आपके मुँह पर हमेशा आपकी अत्यधिक तारीफ करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई या खिल्ली उड़ाएंगे या ये दोस्त सभी के सामने आपका मजाक उड़ाकर आपकी छवि खराब करेंगे और अकेले में आपका अच्‍छा दोस्त बनने का नाटक करेंगे।

सतर्कता: इनकी बातों में आकर कभी भी अति-आत्मविश्वासी न बनें और जब ये सार्वजनिक रूप से मजाक मजाक में आपका मजाक उड़ाकर आपकी छवि खराब करने का काम करें तो इन्हें उसी वक्त टोंके।

2. स्वार्थी या मतलब के साथी (The Parasites)

पहचान: इन्हें आपकी याद सिर्फ तब आती है जब इन्हें पैसों की जरूरत हो, कोई काम निकलवाना हो या ये खुद अकेले महसूस कर रहे हों। आपकी ज़रूरत के समय इनके पास हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रहता है।

3. ईर्ष्यालु या जलने वाले दोस्त (Jealous Friends)

पहचान: आपकी किसी भी छोटी या बड़ी सफलता पर इन्हें असली खुशी नहीं होती। ये आपकी उपलब्धि को किस्मत का खेल बताकर कम आंकने की कोशिश करते हैं। यह दोस्त आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस कहीं भी मिल सकते हैं।

4. टॉक्सिक या हमेशा नकारात्मक रहने वाले दोस्त (The Energy Vampires)

पहचान: ये हर परिस्थिति में सिर्फ कमियां और नकारात्मकता ढूंढते हैं। इनसे बात करने के बाद आप खुद को मानसिक रूप से थका हुआ, उदास या अवसाद में महसूस करेंगे। ऐसे दोस्तों के कारण आपक कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए इन्हें तुरंत ही छोड़ देने में भलाई है।

5. राज़ उजागर करने वाले दोस्त (Gossipers)

पहचान: जो दोस्त दूसरों के गुप्त राज़ आपके सामने खोलते हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि वे आपके व्यक्तिगत राज़ भी दूसरों के सामने जाहिर कर रहे होंगे। ऐसे दोस्त कभी भी अपना राज आपको नहीं बताएंगे लेकिन दूसरों का राज जानने में इनकी बड़ी रुचि रहती है।

फ्रेंडशिप डे पर एक खास टिप

सच्चे दोस्त ढूंढने से पहले खुद एक सच्चा और ईमानदार दोस्त बनने की कोशिश करें। दोस्तों की संख्या (Quantity) के पीछे भागने के बजाय उन 1-2 दोस्तों की गुणवत्ता (Quality) की कद्र करें जो आपके हर ढाल और धूप में साथ खड़े रहते हैं और वह भी नि:स्वार्थ।