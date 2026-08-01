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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (15:27 IST)

फ्रेंडशिप डे 2026: दोस्ती पर बॉलीवुड के 25 सदाबहार गाने, हर दोस्त को आएंगे पसंद

friendship day 2026 25 best songs
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (15:32 IST)
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बॉलीवुड में दोस्ती के रिश्ते को गानों के ज़रिए बेहद खूबसूरती से बयां किया गया है। पुराने दौर के सदाबहार नग़मों से लेकर आज के यूथफुल ट्रैक्स तक, यहाँ दोस्ती पर बॉलीवुड के 25 बेस्ट गाने दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी फ्रेंडशिप डे प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
 

Evergreen Classics (सदाबहार गाने)

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे– शोले (किशोर कुमार, मन्ना डे)
तेरे जैसा यार कहाँ– याराना (किशोर कुमार)
बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा – दोस्ताना (मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार)
यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी – ज़ंजीर (मन्ना डे)
दीवानों से ये मत पूछो– उपकार (मुकेश)
दोस्त दोस्त ना रहा– संगम (मुकेश)
दोस्ती इम्तिहान लेती है- नसीब

90s & Nostalgic Hits (90 के दशक की यादें)

यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है – के.के. (KK - Album: Pal)
प्यार के पल (हम रहें या न रहें कल) – के.के. (KK)
अतरंगी यारी – वज़ीर (अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर)
हे श्योना / जाने क्यों दिल जानता है – दोस्ताना (2008) (विशाल-शेखर)
दिल चाहता है – दिल चाहता है (शंकर महादेवन)
 

Modern & Youth Favorites (आज के दौर के पसंदीदा)

तेरा यार हूँ मैं – सोनू के टीटू की स्विटी (अरिजीत सिंह)
नाच मेरी जान – ट्यूबलाइट (नकाश अज़ीज़)
हौले हौले से हवा चलती है / यारी – कॉकटेल (आतिफ असलम / शल्मली)
तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा / बेपरवाह – फुकरे (विशाल डडलानी)
वेली की यारी / इश्क कुत्ता – देव डी
ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा (सूरज की बाहों में) – ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा
आओ मीलें शीलेन / तुझसे ही शुरू – जब वी मेट / अनजाना अनजानी

Emotional & Meaningful (दिल को छू लेने वाले)

जाने नहीं देंगे तुझे– 3 इडियट्स (सोनू निगम)
गैंग्स ऑफ वासेपुर (इक्का दुख्का) / दुआ – 3 इडियट्स
कबीर सिंह (तेरा बन जाऊंगा का फ्रेंडशिप वर्जन) / तुझे कितना चाहने लगे
यार बिना चैन कहाँ रे – साहब (बप्पी लाहिड़ी)
दारू देसी – कॉकटेल (बेनी दयाल, शाल्मली खोलगड़े)
बदतमीज़ दिल (दोस्तों की मस्ती) – ये जवानी है दीवानी (बनी दयाल)
वीरे – वीरे दी वेडिंग (विशाल मिश्रा, अदिति सिंह शर्मा)
इस फ्रेंडशिप डे पर अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप या गेट-टुगेदर का प्लान बनाएं और बैकग्राउंड में यह प्लेलिस्ट चलाकर पुरानी यादें ताज़ा करें!
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