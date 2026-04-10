डॉक्टर बोले: रोज 10 मिनट चलने से कम हो सकती हैं ये बीमारियां

fast walking exercise: आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकतर लोग लंबे जिम सेशन या कड़ी एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल 10 मिनट Brisk Walking या तेज सैर (ब्रिस्क वॉकिंग) भी आपकी सेहत पर चमत्कारिक असर डाल सकती है? पैदल चलना न केवल आपके शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि मानसिक तनाव कम करने, वजन नियंत्रित रखने और हृदय स्वास्थ्य सुधारने में भी मदद करता है।ALSO READ: health care tips: खून गाढ़ा होने के प्रमुख लक्षण, रोग, कारण और उपचार : आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकतर लोग लंबे जिम सेशन या कड़ी एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल 10 मिनट Brisk Walking या तेज सैर (ब्रिस्क वॉकिंग) भी आपकी सेहत पर चमत्कारिक असर डाल सकती है? पैदल चलना न केवल आपके शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि मानसिक तनाव कम करने, वजन नियंत्रित रखने और हृदय स्वास्थ्य सुधारने में भी मदद करता है।

1. दिल की बीमारियां

2. मानसिक तनाव और एंग्जायटी

3. टाइप-2 डायबिटीज

4. हाई ब्लड प्रेशर

5. जोड़ों का दर्द और मोटापा

6. डॉक्टर्स की विशेष सलाह:

यहां उन प्रमुख बीमारियों और समस्याओं की सूची दी गई है, जिन्हें रोज महज 10 मिनट पैदल चलकर नियंत्रित या कम किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं...

1. दिल की बीमारियां

पैदल चलना एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है। अत: रोज 10 मिनट चलने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल/ HDL बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल/ LDL कम होता है। इससे धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से हार्ट अटैक की संभावना काफी हद तक घट जाती है।

2. मानसिक तनाव और एंग्जायटी

डॉक्टर्स की मानें तो पैदल चलना सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोगों के लिए भी रामबाण उपाय है क्योंकि चलने के दौरान दिमाग में 'एंडोर्फिन' और 'डोपामाइन' जैसे फील-गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जिससे कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे तनाव, चिंता और हल्की डिप्रेशन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है।

3. टाइप-2 डायबिटीज

4. हाई ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए डॉक्टर 'वॉकिंग' को सबसे सुरक्षित दवा मानते हैं, क्योंकि जब आप चलते हैं, तो आपकी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वैसील्स अधिक लचीली होती हैं। जिससे रक्त का प्रवाह सुचारू होता है और सिस्टोलिक व डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है।

5. जोड़ों का दर्द और मोटापा

यदि आप ऑफिस में कार्यरत हैं तो लंबे समय तक बैठे रहने से जोड़ों में अकड़न आ जाती है। एसे में मात्र 10 मिनट की वॉक जोड़ों में 'साइनोवियल फ्लूइड'/ लुब्रिकेंट के प्रवाह को बढ़ाती है। और यह जोड़ों के दर्द या अर्थाटिस को कम करता है और मेटाबॉलिज्म तेज होने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है।

डॉक्टर्स की विशेष सलाह:

प्रतिदिन का सही तरीका: ढीले-ढाले कपड़ों में घूमें और इसे 'टहलने' के बजाय 'तेज चलने' या Brisk Walk के रूप में करें, ताकि आपकी धड़कनें थोड़ी तेज हों।

भोजन के बाद: रात के खाने के बाद 10 मिनट चलना पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसका आपको शारीरिक लाभ तभी मिलेगा जब आप इसे बिना नागा या हर रोज करेंगे।



