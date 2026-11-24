रोजाना खाएं ये चीजें, शरीर को मिलेंगे कई फायदे

आज की भागदौड़भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। अनियमित खानपान, देर रात तक जागना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और जंक फूड का बढ़ता चलन धीरे-धीरे सेहत पर असर डालने लगता है। कई बार लोग फिट रहने के लिए महंगे सप्लीमेंट और डाइट प्लान का सहारा लेते हैं, जबकि हमारी रसोई में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जो शरीर को जरूरी पोषण देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में, जिन्हें नियमित रूप से अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है...

मौसमी फल खाने की डालें आदत

फलों को संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इनमें प्राकृतिक रूप से विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। नियमित रूप से अलग-अलग मौसमी फलों का सेवन करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। सेब, अमरूद, पपीता, संतरा, अनार और केला ऐसे फल हैं, जिन्हें रोजाना के खानपान में शामिल किया जा सकता है।

सेब में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। अमरूद में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उपयोगी है। पपीते में पाचन में मदद करने वाले एंजाइम और फाइबर पाए जाते हैं। संतरा शरीर को विटामिन C प्रदान करता है और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं।

हरी पत्तेदार सब्जियां रखें भोजन में शामिल

हरी पत्तेदार सब्जियां पोषण का बेहतरीन स्रोत हैं। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई और सहजन जैसी सब्जियों में कई जरूरी विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से शरीर को आयरन, फोलेट और विटामिन K जैसे पोषक तत्व मिलते हैं।

फाइबर की मौजूदगी से कब्ज की समस्या से बचाव में मदद मिल सकती है। आंखों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे अनावश्यक खाने की आदत कम हो सकती है। संतुलित खानपान के जरिए हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है।

बादाम और अखरोट से शरीर को दें पोषण

ड्राई फ्रूट्स को पौष्टिक आहार का अच्छा विकल्प माना जाता है। बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट और कई जरूरी मिनरल पाए जाते हैं। बादाम में विटामिन E और मैग्नीशियम होता है। अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। वहीं पिस्ता और काजू में भी कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

ड्राई फ्रूट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन E त्वचा और कोशिकाओं के लिए उपयोगी है। अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इनमें मौजूद फाइबर पाचन और पेट भरा रखने में मदद करता है।

दही को बनाएं रोजाना के भोजन का हिस्सा

दही भारतीय खानपान का पारंपरिक हिस्सा रहा है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कुछ प्रकार के दही में लाभकारी जीवित बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे पाचन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ माना जाता है।

दही में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है। जीवित कल्चर वाले दही से आंतों के स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। यह शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। भोजन में शामिल करने से संतुलित पोषण प्राप्त करने में मदद मिलती है।

दाल और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जरूर खाएं

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बेहद जरूरी है। यह मांसपेशियों, त्वचा, बालों और शरीर के ऊतकों के निर्माण तथा मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाकाहारी लोगों के लिए मूंग, मसूर, अरहर, चना, राजमा, सोयाबीन और टोफू प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। वहीं अंडे, मछली और चिकन का सेवन करने वाले लोग इन्हें भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता मिलती है। लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए जरूरी एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में मदद मिलती है।

मैदा की जगह साबुत अनाज को दें प्राथमिकता

हमारे भोजन में अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि अधिक मात्रा में रिफाइंड अनाज और मैदा खाने की बजाय साबुत अनाज को प्राथमिकता देना बेहतर है। गेहूं, जौ, ओट्स, रागी, ज्वार, बाजरा और ब्राउन राइस जैसे खाद्य पदार्थ फाइबर, विटामिन और मिनरल प्रदान करते हैं।

साबुत अनाज को खाने से इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व मिलते हैं। शरीर को नियमित रूप से ऊर्जा मिलती रहती है।





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