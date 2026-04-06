B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंध

Babasaheb Ambedkar nibhandh: प्रस्तावना: भारतीय संविधान के शिल्पकार और समाज सुधारक डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम सम्मान से 'बाबासाहेब' कहते हैं, आधुनिक भारत के उन महानतम नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक प्रखर अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और समाजशास्त्री भी थे।



जन्म और प्रारंभिक जीवन

शिक्षा का सफर

समाज सुधार और संघर्ष

संविधान निर्माण

बौद्ध धर्म और महापरिनिर्वाण

डॉ. अंबेडकर के अनमोल विचार

निष्कर्ष आइए यहां जानते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर पर प्रेरक हिन्दी निबंध...

जन्म और प्रारंभिक जीवन

डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ (Mhow) में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे उस समय समाज में 'अछूत' माना जाता था। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव के कारण भारी अपमान सहना पड़ा, लेकिन इन परिस्थितियों ने उनकी सीखने की ललक को कम करने के बजाय और दृढ़ कर दिया।

शिक्षा का सफर

बाबासाहेब ने शिक्षा को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय (न्यूयॉर्क) और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। उनकी विद्वत्ता का लोहा पूरी दुनिया ने माना।

समाज सुधार और संघर्ष

अंबेडकर जी का मानना था कि "शिक्षा, संगठन और संघर्ष" ही दलितों और पिछड़ों के उत्थान का मार्ग है। न्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत और ऊंच-नीच के विरुद्ध जीवनभर अभियान चलाया। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह के तहत अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का हक दिलाने के लिए संघर्ष किया, जो कि एक ऐतिहासिक सामाजिक संघर्ष था और इस आंदोलन का उद्देश्य अछूत माने जाने वाले वर्ग को मानवीय समानता और सम्मान दिलाना था, इसे 'महाड़ का मुक्तिसंग्राम' भी कहा जाता है। उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार दिलाने की वकालत की थी।

संविधान निर्माण

स्वतंत्रता के पश्चात, डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन कर भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। यही कारण है कि उन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' कहा जाता है।

बौद्ध धर्म और महापरिनिर्वाण

डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, समानता के सिद्धांतों से प्रभावित होकर 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे देश 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाता है।

डॉ. अंबेडकर के अनमोल विचार

"शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।"

"संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है।"

निष्कर्ष

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व केवल दलित समाज के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर समाज में बदलाव लाना चाहता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।



