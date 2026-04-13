बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर 10 लाइन में भाषण

Ambedkar Jayanti 10 Lines Bhashan: आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा/रही हूं, जिन्होंने भारतीय समाज को न केवल समानता और न्याय का संदेश दिया, बल्कि हर व्यक्ति के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। यह महान व्यक्ति हैं बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान के निर्माता और दलित अधिकारों के महान नेता के रूप में जानते हैं।ALSO READ: B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंध आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा/रही हूं, जिन्होंने भारतीय समाज को न केवल समानता और न्याय का संदेश दिया, बल्कि हर व्यक्ति के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। यह महान व्यक्ति हैं बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान के निर्माता और दलित अधिकारों के महान नेता के रूप में जानते हैं।

यहां आपकी सुविधा के लिए बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर एक संक्षिप्त और प्रभावशाली 10 पंक्तियों का भाषण दिया गया है:

आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से 'बाबासाहेब' कहते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे।

2. बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था।

3. बाबासाहेब ने अपना पूरा जीवन छुआछूत और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने में समर्पित कर दिया।

4. वे एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ी।

5. उनका मानना था कि शिक्षा ही वह एकमात्र शस्त्र है जिससे समाज में समानता लाई जा सकती है।

6. उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कानून बनाए।

7. बाबासाहेब को उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया।

8. उन्होंने हमें 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' का शक्तिशाली संदेश दिया।