Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब अंबेडकर का जीवन परिचय और 10 उल्लेखनीय कार्य

Dr. B.R. Ambedkar biography: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर/ बाबासाहेब का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक साथ समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और कानूनविद थे। बाबासाहेब ने केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्य किया। आज का आधुनिक और प्रगतिशील भारत उनके विचारों का ऋणी है।ALSO READ: B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंध डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर/ बाबासाहेब का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक साथ समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और कानूनविद थे। बाबासाहेब ने केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्य किया। आज का आधुनिक और प्रगतिशील भारत उनके विचारों का ऋणी है।

संक्षिप्त जीवन परिचय

डॉ. अंबेडकर के 10 उल्लेखनीय कार्य यहां उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा किए गए 10 सबसे उल्लेखनीय कार्यों का विवरण दिया गया है:

संक्षिप्त जीवन परिचय जन्म: 14 अप्रैल, 1891 (महू, मध्य प्रदेश)। पूरा नाम: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर।

माता-पिता: रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई। शिक्षा: कोलंबिया विश्वविद्यालय (USA) और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (UK) से अर्थशास्त्र और कानून में डॉक्टरेट।

सम्मान: भारत रत्न (मरणोपरांत, 1990)। निधन: 6 दिसंबर, 1956 (महापरिनिर्वाण दिवस)।

डॉ. अंबेडकर के 10 उल्लेखनीय कार्य 1. भारतीय संविधान का निर्माण बाबासाहेब संविधान की 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत को एक ऐसा लिखित संविधान दिया जो जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है।

2. दलित और अछूतों का उत्थान डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा 20 जुलाई, 1924 को 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना मुंबई में की गई थी। उनका नारा था— 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।' उन्होंने दलितों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जीवनभर संघर्ष किया।

3. महाड़ सत्याग्रह (1927) इतिहास में पहली बार दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों (चवदार तालाब) से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। यह छुआछूत के खिलाफ एक बड़ी क्रांति थी।

4. महिला सशक्तिकरण (हिंदू कोड बिल) बाबासाहेब महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और गोद लेने का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया।

5. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना में भूमिका बहुत कम लोग जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना डॉ. अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक 'रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान' (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution) में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन, जिसे 'भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन' भी कहा जाता है, के सामने इसके लिए दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए थे।

6. मजदूरों के लिए कार्य वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में, उन्होंने भारत में श्रमिकों के लिए काम के घंटों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करवाया। साथ ही महंगाई भत्ता, छुट्टी और कर्मचारी बीमा जैसे कानून बनवाए।

7. पूना पैक्ट (1932) दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के बजाय महात्मा गांधी के साथ मिलकर 'पूना पैक्ट' यानी पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिससे दलितों के लिए विधानसभाओं और संसद में सीटें आरक्षित की गईं।

8. कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रथम भारतीय डॉ. भीमराव अंबेडकर ने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय बने। उनकी शिक्षा और बुद्धिमत्ता ने वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया।

9. बौद्ध धर्म अपनाना समानता की खोज में, उन्होंने 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनका मानना था कि मनुष्य को सम्मान के साथ जीने का हक है और बौद्ध धर्म शांति व समानता का मार्ग दिखाता है।