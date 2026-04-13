सोमवार, 13 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. farmers-worried-drought-signs-in-sawan-ghagh-poetry-relevance
Written By Author गिरीश पांडेय
Last Modified: सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (20:55 IST)

किसानों के लिए आफत बना मौसम, सावन में भी सूखे के आसार

क्योंकि घाघ ने कहा है, "एक बूंद जो चैत में परै, सकल बूंद सावन में टरै"

Agriculture weather forecast
खेती और मौसम की सटीक समझ रखने वाले कवि घाघ का एक दोहा है— "एक बूंद जो चैत में परै, सकल बूंद सावन में टरै"। मौसम विज्ञान ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, घाघ ने खेतीबाड़ी के हर विषय—खाद, पानी, बीज, जुताई, खेत की तैयारी, बारिश, वायु, अकाल, पैदावार और नक्षत्रों—पर जो कुछ लिखा है, वह आज भी कमोबेश प्रासंगिक है। 

खेतीबाड़ी के लिए आसार अच्छे नहीं

उक्त दोहे के संदर्भ में देखें तो चैत से शुरू हुई बेमौसम बारिश, तेज हवा, आंधी और ओलों का सिलसिला बैशाख में भी रुक-रुक कर जारी है। यह न सिर्फ मौजूदा रबी फसलों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए भी चिंता का संकेत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खेतीबाड़ी के लिए आसार अच्छे नहीं हैं। 

बेमौसम बारिश से किसान और सरकारें चिंतित

मौसम का यह अप्रत्याशित रवैया किसानों और सरकार—दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। घाघ के दोहे के अनुसार, चैत में अधिक बारिश होने पर सावन में वर्षा कम हो सकती है। जबकि सावन को सामान्यतः सर्वाधिक बारिश का महीना माना जाता है। धान की रोपाई जून (आषाढ़) के दूसरे पखवाड़े से शुरू होती है और सावन में उसकी तेज बढ़वार होती है। इस समय पर्याप्त पानी आवश्यक होता है। ऐसे में सावन में संभावित कमी चिंता बढ़ा रही है। 

रबी फसलों को हुआ नुकसान

घाघ का एक और दोहा है— "गेहूं गिरे अभागे का, धान गिरे सुभागे का"। मार्च के दूसरे-तीसरे सप्ताह में जब मौसम बदला, उस समय गेहूं की फसल लगभग तैयार थी। तेज पछुआ हवा और बारिश के कारण कई जगह फसल गिर गई, जिससे दानों की गुणवत्ता और चमक प्रभावित हुई। सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा। 
 

जायद फसल, सब्जियां और आम पर असर

बेमौसम बारिश, आंधी और ओलों ने जायद की फसलों—खीरा, तरबूज, खरबूजा, लौकी, कद्दू, टमाटर—को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जलभराव से जड़ सड़न बढ़ी। ओलों और हवाओं से पौधे टूटे। फल फटकर दागी हो गए। फफूंदी जनित रोग बढ़े। प्याज, मक्का और ज्वार जैसी फसलें भी प्रभावित हुईं।

आम की फसल पर सबसे ज्यादा मार

उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ और मलिहाबाद जैसे क्षेत्रों में आम की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। बौर झड़ गए, छोटे फल गिर गए, फंगल रोग (एंथ्रेक्नोज) बढ़ा, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, आम की फसल को 15–20% तक नुकसान हो सकता है। 

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) असामान्य रूप से सक्रिय है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब यह सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वसंत (चैत-बैशाख) में भी प्रभाव दिखा रहा है। इसके चलते उत्तर भारत में बार-बार बारिश, आंधी और ओले पड़ रहे हैं।

सरकार और राहत के उपाय

मौसम विभाग ने आगे भी कुछ क्षेत्रों में खराब मौसम की संभावना जताई है। किसानों को सलाह दी गई है कि—
फसल की जल्द कटाई करें, बीमा दावे तैयार रखें, केंद्र और राज्य सरकारें नुकसान का आकलन कर रही हैं और—
फसली बीमा का निस्तारण, बीजों पर अनुदान, फ्री किट वितरण, जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
 
निष्कर्ष : कुल मिलाकर, मौसम की इस अनिश्चितता ने किसानों और बागवानों पर चौतरफा मार पड़ी है।यदि सावन में भी वर्षा कम रही, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।
लेखक के बारे में
गिरीश पांडेय
गिरीश पांडेय को विभिन्न मीडिया संस्थानों में तीन दशक से भी ज्यादा समय तक कार्य करने का अनुभव है। राजनीतिक, सामाजिक एवं समसामयिक मुद्दों पर इनकी गहरी पकड़ है। .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गर्मी में बेहतरीन स्वादिष्‍ट आम रस कैसे बनाएं, पढ़ें स्टेप बाय स्टेप विधि और खास कुकिंग टिप्स

गर्मी में बेहतरीन स्वादिष्‍ट आम रस कैसे बनाएं, पढ़ें स्टेप बाय स्टेप विधि और खास कुकिंग टिप्सEasy Aam Ras Recipe at Home: गर्मी के दिनों में दिल को ठंडक पहुंचाने वाला आमरस, भारतभर में आम के फल से बनाया जाने वाला एक मीठा व्यंजन है। यह खाने में लाजवाब होता है तथा पके हुए आम के गूदे से बनाया जाता है, जिसमें शकर, दूध, केसर और इलायची पाउडर का उपयोग किया जाता है।

B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंध

B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंधAmbedkar par hindi nibhandh: भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, और संविधान निर्माता थे। उन्हें भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता के खिलाफ जीवनभर संघर्ष किया।

मधुमेह रोगियों को नारियल पानी कब पीना चाहिए?

मधुमेह रोगियों को नारियल पानी कब पीना चाहिए?Blood sugar friendly drinks: नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जिसे 'प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक' भी कहा जाता है। इसमें पोटैशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि, मधुमेह (डायबिटीज) वाले लोगों को इसकी मात्रा और समय पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

तपती गर्मी से राहत देगा आम का पन्ना, नोट करें विधि

तपती गर्मी से राहत देगा आम का पन्ना, नोट करें विधिKairi Pana: आम का पन्ना तपती गर्मी के लिए एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक हैं, जो गर्मी से राहत देकर शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इतना ही नहीं इसे पीने से गर्मी से लगने वाली लू से भी हमारा बचाव होता है तथा यह शरीर के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। आइए जानते हैं यहां कच्चे आम का पन्ना बनाने की सरल रीति...

घर पर बनाएं कीवी आइसक्रीम, जानिए इस सुपरफ्रूट के 6 हेल्दी फायदे

घर पर बनाएं कीवी आइसक्रीम, जानिए इस सुपरफ्रूट के 6 हेल्दी फायदेkiwi ice cream recipe at home in hindi: गर्मियों का मौसम और आइसक्रीम का नाम – ये दोनों जैसे एक-दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब बात आती है सेहत की, तो अक्सर हमें सोचना पड़ता है कि बाहर की आइसक्रीम खाएं या नहीं? उसमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और ज्यादा शुगर सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

किसानों के लिए आफत बना मौसम, सावन में भी सूखे के आसार

किसानों के लिए आफत बना मौसम, सावन में भी सूखे के आसारखेती और मौसम की सटीक समझ रखने वाले कवि घाघ का एक दोहा है— "एक बूंद जो चैत में परै, सकल बूंद सावन में टरै"। मौसम विज्ञान ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, घाघ ने खेतीबाड़ी के हर विषय—खाद, पानी, बीज, जुताई, खेत की तैयारी, बारिश, वायु, अकाल, पैदावार और नक्षत्रों—पर जो कुछ लिखा है, वह आज भी कमोबेश प्रासंगिक है।

Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब अंबेडकर का जीवन परिचय और 10 उल्लेखनीय कार्य

Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब अंबेडकर का जीवन परिचय और 10 उल्लेखनीय कार्यDr. Bhimrao Ramji Ambedkar: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे भारतीय समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और दलित अधिकारों के सबसे बड़े संघर्षकर्ताओं में से एक थे। उन्हें 'बाबासाहेब अंबेडकर' के नाम से भी जाना जाता है।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर 10 लाइन में भाषण

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर 10 लाइन में भाषणAmbedkar Jayanti par Bhashan Speech In Hindi: आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा/रही हूं, जिन्होंने भारतीय समाज को न केवल समानता और न्याय का संदेश दिया, बल्कि हर व्यक्ति के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। यह महान व्यक्ति हैं बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर...

B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंध

B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंधAmbedkar par hindi nibhandh: भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, और संविधान निर्माता थे। उन्हें भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता के खिलाफ जीवनभर संघर्ष किया।

Ambedkar Jayanti Speech 2026: अंबेडकर जयंती पर भाषण कैसे दें?

Ambedkar Jayanti Speech 2026: अंबेडकर जयंती पर भाषण कैसे दें?Speech on Ambedkar Jayanti Speech 2026: 'सभी गणमान्य अतिथियों और मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम यहां भारत के महान व्यक्तित्व, न्यायविद, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहेब का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, संकल्प और सफलता का एक महाकाव्य है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com