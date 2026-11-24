सुबह उठते ही अपनाएं ये घरेलू उपाय, दिनभर रहेंगे तरोताजा

अच्छी सेहत के लिए केवल पौष्टिक भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दिन की शुरुआत किस तरह की जाती है, इसका भी शरीर और मन पर गहरा असर पड़ता है। सुबह उठने के बाद अपनाई गई छोटी-छोटी आदतें हमारी ऊर्जा, पाचन, मानसिक एकाग्रता और दिनभर की सक्रियता को प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और सुबह की शारीरिक गतिविधियों को स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 9 घरेलू उपाय और आदतें, जिन्हें अपनाकर शरीर को सक्रिय और मन को प्रसन्न रखने में मदद मिल सकती है...

सुबह उठते ही पिएं एक गिलास पानी

सुबह की शुरुआत पानी पीने से करना अच्छी आदतों में शामिल है। रातभर सोने के दौरान शरीर को पानी नहीं मिलता। ऐसे में सुबह उठकर पानी पीने से शरीर में तरल पदार्थों की पूर्ति करने में मदद मिलती है। आप सुबह सामान्य तापमान का पानी पी सकते हैं। कुछ लोग गुनगुना पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन पानी का गर्म होना जरूरी नहीं है।

सुबह उठते ही पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। पाचन और मल त्याग की प्रक्रिया को सहायता मिलती है। शरीर के सामान्य तापमान को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। रातभर के बाद शरीर की पानी की जरूरत पूरी करने में सहयोग मिलता है। दिनभर अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी पीते रहें।

भीगे हुए बादाम से करें दिन की शुरुआत

भारतीय घरों में सुबह भीगे हुए बादाम खाने की परंपरा काफी पुरानी है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन E, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए जरूरी हैं। रात को 4-5 बादाम पानी में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह इनका सेवन कर सकते हैं।

भीगे हुए बादाम खाने से शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। विटामिन E त्वचा और कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में मदद करता है। इनमें मौजूद फाइबर पाचन के लिए फायदेमंद है। संतुलित आहार का हिस्सा होने पर हृदय स्वास्थ्य को भी लाभ मिल सकता है।

सुबह का नाश्ता कभी न करें नजरअंदाज

सुबह पौष्टिक नाश्ता करना शरीर को जरूरी पोषण देने का अच्छा तरीका है। रातभर भोजन से दूर रहने के बाद सुबह का भोजन दिन की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में योगदान देता है। नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और साबुत अनाज को शामिल करना बेहतर रहता है।

सुबह के नाश्ते में आप मूंग दाल का चीला, सब्जियों वाला पोहा, ओट्स और दूध, दलिया, अंकुरित मूंग और चना, साबुत अनाज की रोटी, मौसमी फल और सादा दही जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। पौष्टिक नाश्ता करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। अपनी भूख, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अनुसार नाश्ते की मात्रा तय करें।

सुबह 10-15 मिनट जरूर करें योग और स्ट्रेचिंग

सुबह उठने के बाद शरीर को सक्रिय करना बेहद जरूरी है। रातभर आराम करने के बाद मांसपेशियों में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है। ऐसे में हल्की स्ट्रेचिंग और योग करने से शरीर को गतिशील बनाने में मदद मिलती है। आप सुबह ताड़ासन, भुजंगासन, तितली आसन और अपनी क्षमता के अनुसार हल्के योगाभ्यास कर सकते हैं।

सुबह व्यायाम करने से मांसपेशियों की अकड़न कम करने में मदद मिलती है। शरीर की लचक और गतिशीलता बेहतर होती है। नियमित गतिविधियों से शारीरिक क्षमता बढ़ती है। मन और शरीर को सक्रिय महसूस करने में मदद मिलती है। नियमित व्यायाम से हृदय स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। शुरुआत 10-15 मिनट के हल्के व्यायाम से करें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।

सुबह की प्राकृतिक रोशनी में बिताएं कुछ समय

सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर की जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक को नियमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे शरीर को दिन और रात के समय का संकेत मिलता है। नियमित रूप से सुबह की रोशनी में समय बिताने से नींद और जागने का चक्र बेहतर हो सकता है। सुबह उठने के बाद बालकनी, छत, पार्क या खुले स्थान पर कुछ समय बिताएं।

सुबह की प्राकृतिक रोशनी से शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी को नियमित रखने में मदद मिलती है। दिन के समय सतर्कता और सक्रियता बेहतर हो सकती है। रात में समय पर नींद आने में सहायता मिल सकती है। नियमित बाहरी गतिविधियों से मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ मिल सकता है।

नींबू-पानी से करें सुबह की शुरुआत

नींबू पानी एक आसान और स्वादिष्ट पेय है, जिसे सुबह के समय लिया जा सकता है। नींबू में विटामिन C पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोलेजन निर्माण और शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास सामान्य या हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ लें।

नींबू-पानी के सेवन से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। विटामिन C की कुछ मात्रा प्राप्त होती है। पानी पीने की आदत विकसित करने में सहायता मिल सकती है। स्वाद के कारण सुबह पानी पीना आसान हो सकता है। जिन लोगों को एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या है, उन्हें नींबू पानी से परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग सादा पानी पी सकते हैं।





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