गर्मियों में ही नहीं, सर्दियों में भी फायदेमंद हैं ये खाद्य पदार्थ

मौसम बदलने के साथ खानपान में बदलाव करना हमारी सेहत के लिए जरूरी माना जाता है। गर्मियों में लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और गर्मी से बचाने में मदद करें। वहीं सर्दियों में ऊर्जा देने वाले और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं, जिन्हें किसी एक मौसम तक सीमित रखने की जरूरत नहीं होती? इनका सेवन गर्मियों और सर्दियों दोनों में किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो गर्मियों के साथ-साथ सर्दियों में भी शरीर को पोषण देने में मदद कर सकते हैं...

बादाम और अखरोट सेहत के लिए हैं बेहद उपयोगी

बादाम और अखरोट को अक्सर सर्दियों का खाद्य पदार्थ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इनमें हेल्दी फैट और ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। हालांकि इनका सेवन गर्मियों में भी किया जा सकता है। ये दोनों मेवे शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं।





बादाम में विटामिन E, प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम पाया जाता है। वहीं अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड (ALA) का अच्छा स्रोत है। अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं।

दही को केवल गर्मियों तक सीमित न रखें

दही को गर्मियों में ठंडक देने वाला खाद्य पदार्थ माना जाता है, लेकिन पोषण के लिहाज से इसका महत्व सर्दियों में भी कम नहीं होता। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कुछ प्रकार के दही में लाभकारी जीवित बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दही को नियमित भोजन का हिस्सा बनाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।





दही में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। जीवित कल्चर वाले दही से आंतों के स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। यह संतुलित आहार में प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत पूरी करने में योगदान देता है।

केला खाने के लिए मौसम का इंतजार करने की जरूरत नहीं

केला आसानी से उपलब्ध होने वाला ऐसा फल है, जिसे सालभर खाया जा सकता है। इसमें पोटैशियम, विटामिन B6, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ कई जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। केले का सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।





पोटैशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। व्यायाम करने वाले लोगों के लिए अच्छा स्नैक विकल्प हो सकता है।

आंवला है विटामिन C का बेहतरीन स्रोत

आंवले को भारतीय खानपान में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे सर्दियों का लोकप्रिय फल माना जाता है, लेकिन इसके पोषक तत्वों का लाभ गर्मियों में भी लिया जा सकता है। आंवले में विटामिन C और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आंवले का सेवन विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता के सामान्य कामकाज में मदद करता है।





कोलेजन के निर्माण में योगदान देता है, जो त्वचा और ऊतकों के लिए जरूरी है। भोजन में मौजूद आयरन के अवशोषण में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में सहायक होते हैं। आंवले को कच्चा, चटनी, सलाद या सीमित मात्रा में मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं।

ओट्स और दलिया से मिलती है लंबे समय तक ऊर्जा

ओट्स और दलिया को पौष्टिक नाश्ते का अच्छा विकल्प माना जाता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है। खासतौर पर ओट्स में बीटा-ग्लूकन नामक घुलनशील फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।

ओट्स और दलिया शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फाइबर पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। संतुलित भोजन में शामिल करने से हृदय स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। सर्दियों में गर्म दलिया और ओट्स खा सकते हैं। वहीं गर्मियों में इन्हें सामान्य तापमान पर फल और दही के साथ भी खाया जा सकता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां हर मौसम में जरूरी

हरी पत्तेदार सब्जियां पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें फाइबर, फोलेट, विटामिन K और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ और चौलाई जैसी सब्जियां शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करती हैं। हरी सब्जियों का सेवन फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।





शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल मिलते हैं। आंखों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करती हैं। पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करती हैं।

अलसी और चिया सीड्स भी हैं पोषण से भरपूर

अलसी, चिया सीड्स, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज आकार में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनका सेवन गर्मियों और सर्दियों दोनों में किया जा सकता है। अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर पाया जाता है। चिया सीड्स शरीर को फाइबर और हेल्दी फैट प्रदान करते हैं।





कद्दू के बीज मैग्नीशियम और जिंक का अच्छा स्रोत हैं। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन E पाया जाता है। इनका सीमित सेवन संतुलित आहार में पोषण बढ़ा सकता है। इन बीजों को सलाद, दही, दलिया या स्मूदी में मिलाकर खाया जा सकता है।





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