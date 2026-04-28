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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 (12:08 IST)

बिना AC घर को ठंडा रखने के आसान और सस्ते तरीके, कूलर और AC भी फेल हैं इस पुरानी तकनीक के आगे

The picture shows a woman sitting on a sofa, with a cool breeze blowing in from the window behind her. Beside her are an earthen pot and a flower pot.
Ghar ko thanda kaise kare: आजकल की गर्मी में ऐसा लगता है जैसे घर की दीवारें आग उगल रही हों। लेकिन हर कोई AC का भारी भरकम बिजली बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छी खबर यह है कि विज्ञान और हमारी पुरानी परंपराओं में ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे हम अपने घर  का तापमान 5°C से 8°C तक कम कर सकते हैं।
 

1. खिड़कियों का 'Time Management'

सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो है दोपहर में खिड़कियां खुली रखना।
सूरज ढलने के बाद: शाम 7 बजे के बाद खिड़कियां खोलें ताकि ठंडी हवा अंदर आए।
सूरज उगने से पहले: सुबह 9 बजते ही खिड़कियां और पर्दे बंद कर दें। इससे बाहर की गर्म 'लू' अंदर नहीं आएगी।
 

2. गीली चादर का 'देसी AC'

यह सबसे पुराना और असरदार तरीका है। अपनी खिड़की पर एक मोटी सूती चादर या पर्दा लटकाएं और उसे पानी से गीला कर  दें। जब बाहर की हवा इस गीली चादर से होकर अंदर आएगी, तो वह वाष्पीकरण (Evaporation) के कारण ठंडी हो  जाएगी। यह बिल्कुल एक नेचुरल एयर कूलर की तरह काम करता है।

3. छत पर 'सफेद चूना' (Lime Wash)

अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं, तो छत की गर्मी जान निकाल लेती है। इसका सबसे सस्ता इलाज है सफेद चूना। बाजार से चूना (Lime) लाएं और उसमें थोड़ा फेविकोल मिलाकर छत पर पेंट कर दें। सफेद रंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट (Reflect) कर देता है, जिससे छत तपती नहीं है और नीचे वाला कमरा ठंडा  रहता है।
 

4. क्रॉस वेंटिलेशन (Cross Ventilation)

हवा को आने और जाने का रास्ता दें। अगर आप एक खिड़की खोलते हैं, तो उसके सामने वाला दरवाजा या दूसरी खिड़की भी  खोलें। इससे हवा कमरे में फंसी नहीं रहेगी और गर्मी बाहर निकलती रहेगी।
 

5. बाल्टी और पंखा (Ice-Fan Hack)

अगर आपके पास टेबल फैन है, तो उसके ठीक सामने एक चौड़े मुंह के बर्तन या बाल्टी में ठंडा पानी या बर्फ रखें। पंखे की हवा  जब पानी की सतह से टकराकर आएगी, तो वह काफी ठंडी महसूस होगी।

6. पौधों की 'ठंडी दीवार'

खिड़की के पास घने पत्ते वाले पौधे जैसे Money Plant, Snake Plant या Areca Palm रखें। पौधे न  सिर्फ छाया देते हैं, बल्कि वे वातावरण की नमी भी बढ़ाते हैं, जिससे कमरा नैचुरली ठंडा रहता है।
 

क्रॉस-ब्रीज तकनीक

रात के समय, पंखे को खिड़की की तरफ मुंह करके चलाएं ताकि वह घर के अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंक सके। इसे  'Exhaust' की तरह इस्तेमाल करने से घर जल्दी ठंडा होता है।

7. कम से कम बिजली के उपकरण

बल्ब, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर और टीवी भी गर्मी पैदा करते हैं। दिन के समय जरूरत न होने पर इन्हें बंद रखें। खासकर पुराने पीले  बल्बों को हटाकर LED लगाएं, जो बिल्कुल गर्म नहीं होते।
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