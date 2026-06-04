गुरुवार, 4 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. पर्यावरण विशेष
  4. What is the connection between the environment and health
Written By वेबदुनिया फीचर टीम

Environment and Health: पर्यावरण और सेहत का क्या है कनेक्शन, जानें दोनों क्यों हैं एक-दूजे के लिए जरूरी

The picture gives information related to environment and health, the caption gives the message of healthy environment and safe life.
swasthya aur prakriti sambandh: पर्यावरण और हमारी सेहत के बीच का रिश्ता शरीर और सांस जैसा है। जैसे बिना सांस के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक वैसे ही एक स्वस्थ पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम जो हवा सांस में लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जो भोजन खाते हैं—वह सब हमें पर्यावरण से ही मिलता है।ALSO READ: विश्व पर्यावरण दिवस 2026: 'कमिटमेंट नहीं, अब एक्शन का समय', यही है धरती बचाने का सबसे बड़ा संदेश
 
हाल के वर्षों में जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और बीमारियां बढ़ी हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि 'अगर प्रकृति बीमार होगी, तो इंसान कभी स्वस्थ नहीं रह सकता।'
 
1. पर्यावरण और सेहत का सीधा कनेक्शन
2. मानसिक सेहत पर पर्यावरण का असर
3. दोनों क्यों हैं 'एक-दूजे के लिए जरूरी'?
4. एक स्वस्थ भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं?
 
आइए विस्तार से समझते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है और ये एक-दूसरे के लिए क्यों जरूरी हैं।
 

1. पर्यावरण और सेहत का सीधा कनेक्शन

हमारा शरीर पंचतत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, और ये सभी तत्व पर्यावरण का हिस्सा हैं। जब पर्यावरण में असंतुलन होता है, तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है:
 
हवा और सांसों का रिश्ता: स्वच्छ हवा हमारे फेफड़ों और दिल को मजबूत रखती है। इसके विपरीत, वायु प्रदूषण (Air Pollution) के कारण आज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और दिल के दौरे (Heart Attacks) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
 
जल और पाचन तंत्र: साफ पानी जीवन का आधार है। लेकिन जब नदियां और भूमिगत जल प्रदूषित होते हैं, तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया (Jaundice) और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां हमें घेर लेती हैं।
 
मिट्टी और हमारा पोषण: हम जो अनाज, फल और सब्जियां खाते हैं, वे मिट्टी से उगती हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों (Pesticides) के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे हमारे भोजन में पोषक तत्व कम हो रहे हैं और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।
 
बदलती जलवायु और नए वायरस: जंगलों की कटाई और बढ़ते तापमान (Climate Change) के कारण कई ऐसे वायरस और बैक्टीरिया इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं, जो पहले सिर्फ जंगलों तक सीमित थे। कोरोना, मंकीपॉक्स या नए तरह के फ्लू इसके बड़े उदाहरण हैं।ALSO READ: World Environment Day Essay: विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष निबंध
 

2. मानसिक सेहत पर पर्यावरण का असर

पर्यावरण का संबंध सिर्फ हमारी शारीरिक सेहत से नहीं, बल्कि मानसिक सुकून से भी है:
 
तनाव में कमी: कंक्रीट के जंगलों यानी शहरी चकाचौंध के बीच रहने वाले लोगों की तुलना में जो लोग पार्क, बाग-बगीचों या प्रकृति के करीब समय बिताते हैं, उनमें तनाव और डिप्रेशन का स्तर बहुत कम होता है।
 
ध्वनि प्रदूषण और चिड़चिड़ापन: वाहनों और कारखानों का शोर हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है। इससे अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। प्रकृति की शांति हमारे दिमाग को 'रीबूट' करने का काम करती है।
 

3. दोनों क्यों हैं 'एक-दूजे के लिए जरूरी'?

यह एक 'इकोसिस्टम' यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां दोनों का अस्तित्व एक-दूसरे पर निर्भर करता है:
 

इंसानों के लिए पर्यावरण क्यों जरूरी है?

प्रकृति हमें मुफ्त में ऑक्सीजन, शुद्ध पानी, भोजन और जड़ी-बूटियां/ दवाइयां देती है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो अस्पताल जाने की जरूरत आधी हो जाएगी। एक स्वच्छ वातावरण हमारी औसत उम्र को बढ़ाता है।
 

पर्यावरण के लिए इंसान क्यों जरूरी है?

प्रकृति ने धरती पर इंसानों को सबसे बुद्धिमान जीव बनाया है। आज पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों ने ही पहुंचाया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अगर इंसान पेड़ लगाएगा, नदियों को साफ रखेगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करेगा, तो पर्यावरण दोबारा खुद को हरा-भरा कर लेगा।
 

4. एक स्वस्थ भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं?

'प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं।' - महात्मा गांधी
 
अगर हम खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो हमें आज से ही अपनी आदतें बदलनी होंगी:
 
ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं: अपने जन्मदिन या विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें।
 
प्लास्टिक को कहें 'ना': सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें और जूट या कपड़े के थैलों को अपनाएं।
 
पानी और बिजली बचाएं: जरूरत न होने पर लाइट-पंखे बंद करें और पानी की एक-एक बूंद की कीमत समझें।
 
सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं: कम दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे पर्यावरण भी बचेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
 
संक्षेप में कहा जाए तो पर्यावरण की रक्षा करना कोई सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि खुद को जीवित रखने और स्वस्थ रखने की बुनियादी जरूरत है। जब तक धरती हरी-भरी रहेगी, तब तक हमारी सांसें सुरक्षित रहेंगी।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: विश्व पर्यावरण दिवस पर लें धरती को हरा-भरा बनाने का सच्चा संकल्प
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'6 जून को क्या होने वाला है?' CJP के अभिजीत दीपके ने बढ़ाया सस्पेंस, दिल्ली प्लान पर अब भी कई सवाल

और भी वीडियो देखें

WhatsApp ला रहा नया Scam Alert फीचर, अनजान मैसेज पर मिलेगी चेतावनी; यूजर्स खुद तय करेंगे क्या करना है

WhatsApp ला रहा नया Scam Alert फीचर, अनजान मैसेज पर मिलेगी चेतावनी; यूजर्स खुद तय करेंगे क्या करना हैअगर आप WhatsApp पर आने वाले फर्जी मैसेज, ऑनलाइन ठगी और स्कैम कॉल्स से परेशान हैं, तो जल्द ही आपके लिए एक उपयोगी फीचर आने वाला है। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नए ‘Scam Alert’ फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो संदिग्ध संदेशों की पहचान करने में मदद करेगा।

कर्नाटक को मिला नया CM, डीके शिवकुमार ने ली शपथ, सिद्धारमैया युग का हुआ अंत

कर्नाटक को मिला नया CM, डीके शिवकुमार ने ली शपथ, सिद्धारमैया युग का हुआ अंतकर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने बुधवार को कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 64 वर्षीय वोक्कालिगा नेता शिवकुमार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने लोक भवन के ग्लास हाउस में शाम 4.05 बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने गए डीके शिवकुमार ने राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंचकर अपना वर्षों पुराना सपना पूरा कर लिया।

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ 60 विधायक, चुने गए विपक्ष के नेता, स्पीकर ने बागी गुट को दी मंजूरी

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ 60 विधायक, चुने गए विपक्ष के नेता, स्पीकर ने बागी गुट को दी मंजूरीपश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी के 60 बागी MLA ने विधायक दल का नेता घोषित किया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। स्पीकर ने बागी गुट को मंजूरी भी दे दी है।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

BTA से पहले US का बड़ा झटका, 60 देशों की बदनाम लिस्ट में क्यों है भारत का नाम, क्या पड़ेगा असर

BTA से पहले US का बड़ा झटका, 60 देशों की बदनाम लिस्ट में क्यों है भारत का नाम, क्या पड़ेगा असरभारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने की दिशा के बीच अमेरिका की एक नई व्यापारिक पहल ने बातचीत में नई चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने भारत सहित कई देशों को उन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया है, जिन पर जबरन मजदूरी (Forced Labour) से जुड़े उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश देने के आरोपों के कारण अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है।

'6 जून को क्या होने वाला है?' CJP के अभिजीत दीपके ने बढ़ाया सस्पेंस, दिल्ली प्लान पर अब भी कई सवाल

'6 जून को क्या होने वाला है?' CJP के अभिजीत दीपके ने बढ़ाया सस्पेंस, दिल्ली प्लान पर अब भी कई सवालसोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हालांकि, उनके इस प्लान को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं।

Environment and Health: पर्यावरण और सेहत का क्या है कनेक्शन, जानें दोनों क्यों हैं एक-दूजे के लिए जरूरी

Environment and Health: पर्यावरण और सेहत का क्या है कनेक्शन, जानें दोनों क्यों हैं एक-दूजे के लिए जरूरीHealth and Nature Connection: आज के दौर में स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक बन चुके हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं और जिस वातावरण में रहते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण और सेहत का रिश्ता केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।

पर्यावरण दिवस: जब आखिरी नदी सूखेगी, तब इंसान क्या करेगा?

पर्यावरण दिवस: जब आखिरी नदी सूखेगी, तब इंसान क्या करेगा?दिल्ली की 48 डिग्री तपती सड़कों पर डिलीवरी बॉय दौड़ रहा है। बुंदेलखंड के गांवों में महिलाएँ आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी ढो रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर असामान्य गति से पिघल रहे हैं। मुंबई में थोड़ी सी बारिश शहर को डुबो देती है और जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। ये अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं। ये उस पर्यावरणीय संकट की चेतावनियाँ हैं जिसे मानव सभ्यता ने स्वयं पैदा किया है।

Instagram यूज़र्स के लिए बड़ा अलर्ट! Meta AI की खामी से हैक हुए अकाउंट, कंपनी ने जारी की चेतावनी

Instagram यूज़र्स के लिए बड़ा अलर्ट! Meta AI की खामी से हैक हुए अकाउंट, कंपनी ने जारी की चेतावनीInstagram ने हाल ही में सामने आई एक बड़ी सुरक्षा खामी को लेकर यूज़र्स को अलर्ट किया है। यह खामी मेटा (Meta) के AI आधारित अकाउंट रिकवरी सिस्टम से जुड़ी थी, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स कुछ यूज़र्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कब्जा कर रहे थे।

दिल्ली होटल अग्निकांड : लवकेश बजाज 4 दिन की पुलिस रिमांड में

दिल्ली होटल अग्निकांड : लवकेश बजाज 4 दिन की पुलिस रिमांड मेंDelhi Hotel Fire : दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लेरिश स्टेज में आग से 21 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार को आरोपी लवकेश बजाज को साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com