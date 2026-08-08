बरगद के पेड़ जैसी दिखेगी वडोदरा की बुलेट ट्रेन स्टेशन बिल्डिंग, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देख रह जाएंगे दंग

देश में हाई-स्पीड रेल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण कार्य अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वडोदरा शहर की पहचान माने जाने वाले बरगद के पेड़ (बनियान ट्री) की थीम पर आकार ले रहा यह स्टेशन लगभग 1.77 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैला होगा। पंड्या ब्रिज के पास बन रहे इस स्टेशन में यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

केंद्रीय रेलवे मंत्री ने शेयर किया स्टेशन का नया वीडियो

केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का वीडियो शेयर कर चल रहे निर्माण कार्य की झलक दिखाई। उन्होंने बताया कि स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही यह आधुनिक स्टेशन वडोदरा शहर के लिए गर्व और आकर्षण का केंद्र बनेगा।



'बनियान ट्री' से प्रेरित संस्कृति और पहचान दर्शाती डिजाइन

वडोदरा शहर में बरगद के पेड़ों की ऐतिहासिक परंपरा को सम्मान देते हुए स्टेशन की पूरी डिजाइन बनियान ट्री से प्रेरित रखी गई है। लगभग 16,467 वर्ग मीटर (1.77 लाख स्क्वायर फीट) क्षेत्रफल में बन रहे इस स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि यह भारतीय रेलवे और स्थानीय बस सेवाओं से आसानी से जुड़ सके।

तीन मंजिला ऊंची इमारत और 2 प्लेटफॉर्म की सुविधा

यह बुलेट ट्रेन स्टेशन कुल तीन मंजिला बनाया जा रहा है, जिसकी जमीन से छत तक की ऊंचाई लगभग 34.5 मीटर होगी। इस स्टेशन पर आइलैंड (द्वीप) आकार के दो प्लेटफॉर्म और कुल चार ट्रैक तैयार किए जाएंगे। प्लेटफॉर्म और आंतरिक हिस्से में वडोदरा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक दर्शाती विशेष कलात्मक थीम विकसित की जाएगी।



एयरपोर्ट जैसी विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं

यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा अनुभव देने के लिए यहां विशाल वेटिंग हॉल, बिजनेस क्लास लाउंज, बेबी केयर रूम, रेस्ट रूम और आधुनिक शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा कार, बस और ऑटो-रिक्शा के लिए अलग पार्किंग जोन के साथ स्मूथ पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ एरिया बनाया जाएगा। भीड़ प्रबंधन के लिए विशाल पेडेस्ट्रियन प्लाजा भी तैयार किया जाएगा।

मुंबई-अहमदाबाद की दूरी अब महज 2 घंटे 15 मिनट में

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर मुंबई, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद सहित कुल 12 आधुनिक स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी महज 2 घंटे 15 मिनट में पूरी हो सकेगी।

देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक

यह महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस पूरे कॉरिडोर और स्टेशनों के निर्माण के लिए लगभग 55 लाख मीट्रिक टन सीमेंट और 15 लाख मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया जा रहा है, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का नया रिकॉर्ड बनाएगा।