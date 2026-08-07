IRCTC की नई वेबसाइट से फटाफट बुक होगा Tatkal Ticket, टिकट बुकिंग से पहले जरूर करें ये काम



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पहली बार लॉगिन करते समय अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर तैयार रखें, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन पूरा किए बिना टिकट बुकिंग नहीं की जा सकेगी।

पहली बार लॉगिन पर मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन जरूरी

नई IRCTC वेबसाइट पर पहली बार लॉगिन करने वाले यूजर्स को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफाई करना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचते ही वेरिफिकेशन का विकल्प दिखाई देगा। इसके लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग-अलग OTP भेजे जाएंगे। दोनों OTP दर्ज करने के बाद आपका अकाउंट वेरिफाई हो जाएगा। यह एक बार की प्रक्रिया है। जब तक मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, तब तक वेबसाइट से टिकट बुक नहीं किया जा सकेगा।

एक बार वेरिफिकेशन के बाद दोबारा जरूरत नहीं

मोबाइल और ईमेल का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद सामान्य तरीके से टिकट बुक किया जा सकेगा। अगली बार लॉगिन करने पर आपको यह प्रक्रिया दोबारा पूरी नहीं करनी होगी। IRCTC के इस बदलाव का उद्देश्य यूजर्स के अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाना और अनधिकृत एक्सेस की संभावना को कम करना है।

Aadhaar Authentication कैसे करें?

नई वेबसाइट पर Aadhaar Authentication का स्टेटस देखना भी आसान किया गया है। इसके लिए ये स्टेप फॉलो करें:

IRCTC की नई वेबसाइट पर लॉगिन करें।

ऊपर दाईं तरफ दिए गए User ID पर क्लिक करें।

My Profile में जाएं।

अब Authenticate User विकल्प पर क्लिक करें।

अगर आपका Aadhaar पहले से लिंक है तो यहां उसका Authentication Status दिखाई देगा।

अगर Aadhaar लिंक नहीं है तो अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करके दिए गए निर्देशों का पालन करें।

Tatkal टिकट के लिए Aadhaar Authentication जरूरी

अगर आप Tatkal Ticket बुक करते हैं तो Aadhaar Authentication खास तौर पर महत्वपूर्ण है। IRCTC के अनुसार Tatkal टिकट बुक करने के लिए Aadhaar Authentication अनिवार्य है।

नई IRCTC वेबसाइट में क्या बदला?

नई वेबसाइट में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिनका मकसद टिकट बुकिंग को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाना है।

1. नया और क्लीन इंटरफेस : वेबसाइट को आधुनिक डिजाइन के साथ ज्यादा साफ और व्यवस्थित बनाया गया है।

2. मोबाइल और ईमेल OTP वेरिफिकेशन : पहली बार लॉगिन पर दोनों की वन-टाइम वेरिफिकेशन जरूरी है।

3. टिकट से जुड़े काम आसान : टिकट बुकिंग, PNR चेक, कैंसिलेशन, ट्रेन सर्च और प्रोफाइल मैनेजमेंट जैसे विकल्पों को आसान तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. Aadhaar Authentication का आसान विकल्प : Aadhaar से जुड़ी प्रक्रिया अब My Profile सेक्शन में उपलब्ध है।

5. सुरक्षा पर जोर : OTP वेरिफिकेशन और Aadhaar Authentication जैसे फीचर्स के जरिए टिकट बुकिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है।

अभी Beta Version में है वेबसाइट

IRCTC की नई वेबसाइट फिलहाल Beta Version में उपलब्ध है। कंपनी आने वाले समय में इसमें और फीचर्स जोड़ने तथा मौजूदा सुविधाओं को बेहतर करने की तैयारी कर रही है। इसलिए अगर आप IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो नई वेबसाइट पर लॉगिन करके इसके नए इंटरफेस और सुविधाओं को देख सकते हैं।