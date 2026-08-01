Commercial LPG Price Cut: अगस्त के पहले दिन सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, दिल्ली से लखनऊ तक कहां कितने घटे दाम?
Commercial Gas Cylinder Price : 1 अगस्त से 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 202 से 209 रुपए तक की कटौती की गई है। दिल्ली, कोलकाता, पटना और लखनऊ के नए रेट जानें। घरेलू 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ALSO READ: August 1 Rule Changes : 1 अगस्त से बदल सकते हैं LPG Cylinder, Tatkal Booking और Credit Card के नियम, जानें किन बातों का पड़ेगा असर
दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हुआ। अब यह 2,728 रुपए में उपलब्ध होगा, इसकी कीमत पहले 2,930 रुपए थी। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए सस्ता हुआ है। यहां सिलेंडर के 2,872.50 रुपए चुकाने होंगे।
पटना में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 209 रुपए कम होकर 3,018 रुपए रह गए। लखनऊ में यह अब 2,860.50 रुपए का मिलेगा, जो पहले 3,052.50 रुपए था।
किसे मिलेगा फायदा?
इस कटौती से होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और चाय की दुकान चलाने वाले उन तमाम कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर का इस्तेमाल करते हैं।
क्या है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी। दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू सिलिंडर 942 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए, मुंबई में 941.50 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए में उपलब्ध है।