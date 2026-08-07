राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?

हमने धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ीं।

सीमाओं के नाम पर खून बहाया।

जाति, नस्ल, भाषा, विचारधारा और सत्ता के लिए एक-दूसरे का गला काटा।

कभी-कभी तो सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की राय हमसे अलग थी।

आप किस भगवान को मानते हैं।

आपकी जात क्या है।

आपके पास कितना पैसा है।

या आपके पासपोर्ट का रंग क्या है।

टीकाकरण।

नसबंदी।

जिम्मेदार पालतू पशु पालन।

बेहतर कचरा प्रबंधन।

वैज्ञानिक शहरी नियोजन।

हाल ही में राहुल गांधी ने एक बात कही:जैसा कि होना था, बहस कुत्तों पर नहीं, राहुल गांधी पर शुरू हो गई। होनी भी थी। हमारे यहां विचारों से ज़्यादा विचार रखने वाले की जात, दल और विचारधारा पर चर्चा होती है।लेकिन ज़रा राजनीति को पाँच मिनट के लिए विराम दीजिए। और खुद से सिर्फ़ एक सवाल पूछिए -क्योंकि सवाल राहुल गांधी का नहीं है। सवाल इंसानियत का है।और किसी भी सभ्यता का असली चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि वह अपने सबसे ताकतवर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है...बल्कि इससे तय होता है कि वह उन जीवों के साथ कैसा व्यवहार करती है जो न वोट दे सकते हैं, न विरोध कर सकते हैं और न अपनी पीड़ा शब्दों में कह सकते हैं।ज़रा सोचिए।कम-से-कमसे कुत्ते इंसान के साथ चल रहे हैं। शायद उन्होंने हमें उतना समझ लिया है, जितना हम आज तक खुद को नहीं समझ पाए।उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसे वोट दिया।एक कुत्ते के लिए बस एक ही सच होता है -शायद इसलिए आज भी कुत्ते इंसानों को, इंसानों से बेहतर समझते हैं।जब हम भू-राजनीति से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन से लेकर क्रिकेट तक हर विषय पर बहस कर सकते हैं, तो उस जीव पर भी एक गंभीर चर्चा बनती है जिसने किसी भी सभ्यता से पहले इंसान का साथ चुना था।दुर्भाग्य यह है कि आज कुत्तों के बारे में हमारी राय पशु-चिकित्सकों, व्यवहार वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से कम... औरसे ज़्यादा बनती है।एक वायरल वीडियो। एक दर्दनाक घटना। एक सनसनीखेज़ हेडलाइन। और देखते ही देखते करोड़ों लोग पूरी प्रजाति पर फैसला सुना देते हैं।लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। महाभारत में जब पांडवों की अंतिम यात्रा शुरू होती है, तो एक-एक कर सभी साथ छोड़ देते हैं।अंत तक सिर्फ़बचते हैं। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर से कहा जाता है कि यदि स्वर्ग चाहिए तो कुत्ते को छोड़ना होगा।वे मना कर देते हैं। बाद में वही कुत्ताका रूप लेकर उनकी अंतिम परीक्षा पूरी करता है।ज़रा ठहरकर सोचिए... भारत के सबसे महान नायकों में से एक की अंतिम नैतिक परीक्षा किसी राजा, ऋषि या योद्धा ने नहीं ली थी।अब ज़रा पश्चिम की ओर चलिए।होमर के महाकाव्यमें आर्गोस नाम का कुत्ता बीस वर्षों तक अपने मालिक ओडीसियस की प्रतीक्षा करता है।बूढ़ा। उपेक्षित। लगभग अंधा। लेकिन अपने मालिक को एक नज़र में पहचान लेता है।और फिर... चैन से अपनी अंतिम साँस लेता है।यह संयोग नहीं है।आज भी सेना और पुलिस की के-9 यूनिट बिना किसी कैमरे, बिना किसी लाइक और बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के अपनी जान जोखिम में डालती है।न जाने कितने परिवार आज इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि किसी कुत्ते ने खतरे को इंसानों से पहले पहचान लिया।हर नायक दो पैरों पर नहीं चलता।और फिर भी...हमने उन्हें दो हिस्सों में बाँट दिया।एक मखमली गद्दों पर सोता है। दूसरे पर पत्थर बरसाए जाते हैं।विडंबना देखिए...हमने जंगल काटे। खुले मैदान खत्म किए। कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। कूड़े के पहाड़ लगा दिए।फिर हैरान होते हैं कि जानवर हमारी बस्तियों में क्यों दिखाई देते हैं।शायद रास्ता कुत्ते नहीं भूले।इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आवारा कुत्तों की समस्या नहीं है। बिलकुल है।कुत्तों के हमले होते हैं। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता।लेकिन गंभीर समस्याओं का समाधान गुस्से से नहीं, विज्ञान से निकलता है।समाधान है -दुर्भाग्य यह है कि ये बातें ट्रेंड नहीं करतीं। नफरत करती है।क्योंकि जिम्मेदारी निभाने से आसान है किसी को दोषी ठहरा देना।इतिहास गवाह है - कुत्तों ने कभी युद्ध नहीं शुरू किए। उन्होंने कभी नफरत का कारोबार नहीं किया। उन्होंने दुनिया को "हम" और "वे" में नहीं बाँटा।उन्होंने कभी धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर प्रेम नहीं किया।उन्होंने बस... साथ निभाया। हमारी सबसे अच्छी घड़ियों में भी। हमारे सबसे बुरे दिनों में भी।तो अब असली सवाल यह है -वह... जो रॉकेट बना सकती है, लेकिन भरोसा नहीं बचा सकती?या वह... जो सिर्फ़ दो वक्त की रोटी, थोड़ा-सा स्नेह और अपने इंसान के साथ चलने का अधिकार चाहती है?शायद मानव सभ्यता का भविष्य सिर्फ़ और अधिक बुद्धिमान बनने में नहीं है। शायद थोड़ा-साबनने में है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहा कि...सवाल यह है कि...