  1. सामयिक
  2. विचार-मंथन
  3. करंट अफेयर्स
  4. Can we talk about what Rahul Gandhi said regarding dogs
Written By संदीप सिंह सिसोदिया संदीप सिंह सिसोदिया
Last Updated : Friday, 7 August 2026 (17:44 IST)

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?

Rahul Gandhi with noorie
Written By: संदीप सिंह सिसोदिया
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (17:44 IST)
google-news
हाल ही में राहुल गांधी ने एक बात कही: "हम कुत्तों के मालिक नहीं हैं, हम यह धरती उनके साथ साझा करते हैं।"

जैसा कि होना था, बहस कुत्तों पर नहीं, राहुल गांधी पर शुरू हो गई। होनी भी थी। हमारे यहां विचारों से ज़्यादा विचार रखने वाले की जात, दल और विचारधारा पर चर्चा होती है।

लेकिन ज़रा राजनीति को पाँच मिनट के लिए विराम दीजिए। और खुद से सिर्फ़ एक सवाल पूछिए - क्या यह बात सच है?

क्योंकि सवाल राहुल गांधी का नहीं है। सवाल इंसानियत का है।

और किसी भी सभ्यता का असली चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि वह अपने सबसे ताकतवर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है...

बल्कि इससे तय होता है कि वह उन जीवों के साथ कैसा व्यवहार करती है जो न वोट दे सकते हैं, न विरोध कर सकते हैं और न अपनी पीड़ा शब्दों में कह सकते हैं।

अगर पृथ्वी पर सबसे वफादार प्रजाति का चुनाव हो, तो शायद इंसान शीर्ष दस में भी जगह न बना पाए।
ज़रा सोचिए।

कम-से-कम पंद्रह हज़ार वर्षों से कुत्ते इंसान के साथ चल रहे हैं। शायद उन्होंने हमें उतना समझ लिया है, जितना हम आज तक खुद को नहीं समझ पाए।
  • हमने धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ीं।
  • सीमाओं के नाम पर खून बहाया।
  • जाति, नस्ल, भाषा, विचारधारा और सत्ता के लिए एक-दूसरे का गला काटा।
  • कभी-कभी तो सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की राय हमसे अलग थी।
और कुत्ते?
उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसे वोट दिया।
  • आप किस भगवान को मानते हैं।
  • आपकी जात क्या है।
  • आपके पास कितना पैसा है।
  • या आपके पासपोर्ट का रंग क्या है।
एक कुत्ते के लिए बस एक ही सच होता है - "यह मेरा इंसान है।" शायद इसलिए आज भी कुत्ते इंसानों को, इंसानों से बेहतर समझते हैं।

जब हम भू-राजनीति से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन से लेकर क्रिकेट तक हर विषय पर बहस कर सकते हैं, तो उस जीव पर भी एक गंभीर चर्चा बनती है जिसने किसी भी सभ्यता से पहले इंसान का साथ चुना था।

दुर्भाग्य यह है कि आज कुत्तों के बारे में हमारी राय पशु-चिकित्सकों, व्यवहार वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से कम... और व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बनती है।

एक वायरल वीडियो। एक दर्दनाक घटना। एक सनसनीखेज़ हेडलाइन। और देखते ही देखते करोड़ों लोग पूरी प्रजाति पर फैसला सुना देते हैं।

आज आक्रोश, तथ्यों से तेज़ दौड़ता है। डर, सच से पहले पहुँच जाता है।
लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। महाभारत में जब पांडवों की अंतिम यात्रा शुरू होती है, तो एक-एक कर सभी साथ छोड़ देते हैं।

अंत तक सिर्फ़ युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचते हैं। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर से कहा जाता है कि यदि स्वर्ग चाहिए तो कुत्ते को छोड़ना होगा।

वे मना कर देते हैं। बाद में वही कुत्ता धर्मराज का रूप लेकर उनकी अंतिम परीक्षा पूरी करता है।

ज़रा ठहरकर सोचिए... भारत के सबसे महान नायकों में से एक की अंतिम नैतिक परीक्षा किसी राजा, ऋषि या योद्धा ने नहीं ली थी।

वह परीक्षा एक कुत्ते ने ली थी।
अब ज़रा पश्चिम की ओर चलिए।

होमर के महाकाव्य ओडिसी में आर्गोस नाम का कुत्ता बीस वर्षों तक अपने मालिक ओडीसियस की प्रतीक्षा करता है।
बूढ़ा। उपेक्षित। लगभग अंधा। लेकिन अपने मालिक को एक नज़र में पहचान लेता है।
और फिर... चैन से अपनी अंतिम साँस लेता है।

अलग-अलग सभ्यताएँ।
अलग-अलग महाद्वीप।
हज़ारों वर्षों की दूरी।
लेकिन वफ़ादारी का प्रतीक दोनों ने एक ही जीव को चुनाकुत्ता।

यह संयोग नहीं है।
यह मानव सभ्यता की साझा बुद्धिमत्ता है।
आज भी सेना और पुलिस की के-9 यूनिट बिना किसी कैमरे, बिना किसी लाइक और बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के अपनी जान जोखिम में डालती है।

न जाने कितने परिवार आज इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि किसी कुत्ते ने खतरे को इंसानों से पहले पहचान लिया।
हर नायक दो पैरों पर नहीं चलता।
और फिर भी...
हमने उन्हें दो हिस्सों में बाँट दिया।
पालतू... और आवारा।
एक मखमली गद्दों पर सोता है। दूसरे पर पत्थर बरसाए जाते हैं।

विडंबना देखिए...
आवारा कुत्ते हमारे शहरों में नहीं आए। हम उनके घरों में घुस गए।
हमने जंगल काटे। खुले मैदान खत्म किए। कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। कूड़े के पहाड़ लगा दिए।
फिर हैरान होते हैं कि जानवर हमारी बस्तियों में क्यों दिखाई देते हैं।

शायद रास्ता कुत्ते नहीं भूले। हम भटक गए हैं।
इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आवारा कुत्तों की समस्या नहीं है। बिलकुल है।
कुत्तों के हमले होते हैं। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता।
लेकिन गंभीर समस्याओं का समाधान गुस्से से नहीं, विज्ञान से निकलता है।

समाधान नफरत नहीं है।
समाधान है -
  • टीकाकरण।
  • नसबंदी।
  • जिम्मेदार पालतू पशु पालन।
  • बेहतर कचरा प्रबंधन।
  • वैज्ञानिक शहरी नियोजन।
दुर्भाग्य यह है कि ये बातें ट्रेंड नहीं करतीं। नफरत करती है।

क्योंकि जिम्मेदारी निभाने से आसान है किसी को दोषी ठहरा देना।

इतिहास गवाह है - कुत्तों ने कभी युद्ध नहीं शुरू किए। उन्होंने कभी नफरत का कारोबार नहीं किया। उन्होंने दुनिया को "हम" और "वे" में नहीं बाँटा।

उन्होंने कभी धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर प्रेम नहीं किया।

उन्होंने बस... साथ निभाया। हमारी सबसे अच्छी घड़ियों में भी। हमारे सबसे बुरे दिनों में भी।

तो अब असली सवाल यह है - ज़्यादा विकसित प्रजाति कौन है?

वह... जो रॉकेट बना सकती है, लेकिन भरोसा नहीं बचा सकती?

या वह... जो सिर्फ़ दो वक्त की रोटी, थोड़ा-सा स्नेह और अपने इंसान के साथ चलने का अधिकार चाहती है?

शायद मानव सभ्यता का भविष्य सिर्फ़ और अधिक बुद्धिमान बनने में नहीं है। शायद थोड़ा-सा कुत्तों जैसा बनने में है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहा कि...

क्या कुत्ते इंसानों के लायक हैं? सवाल यह है कि... क्या इंसान अब भी कुत्तों के लायक हैं?

 (Dedicated to my gentle giant, Don the Great Dane—who taught me more about humanity than many humans ever could) 
लेखक के बारे में
संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति की पहेली थोड़ी और सुलझी

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?स्पेसएक्स इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग लॉन्च कर रहा है, जिससे इलॉन मस्क की दौलत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। क्या इस कंपनी की ‘इस दुनिया से परे’ वाली महत्वाकांक्षाएं सचमुच ब्रह्मांड जितनी

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण हर दिन औसतन 16 महिलाओं की जान जाती है। यानी कानूनी रोक के बावजूद दहेज जैसी कुप्रथा आज भी अलग-अलग तरीकों से जारी है।

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान ओस्लो में जो कुछ भी हुआ, वह इसी छटपटाहट और एजेंडा-आधारित पत्रकारिता का एक ज्वलंत उदाहरण है। दुःख की बात यह है कि विदेशी जमीन पर रची गई एक पब्लिसिटी स्टंट की स्क्रिप्ट पर भारत का मुख्य विपक्ष न केवल तालियां बजा रहा है, बल्कि अपने ही देश की छवि को धूमिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है...

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौतीचुनाव परिणाम के बाद बंगाल में जगह-जगह कुछ हिंसा तो तृणमूल नेताओं द्वारा मकानों, जमीनों, कार्यालयों पर कब्जे के संदर्भ में हुई जब लोग स्वयं निकलकर इसे मुक्त कराने लगे। इसी तरह हिंदुओं के कई धर्मस्थलों या धर्म स्थानों की मुक्ति के दृश्य भी सामने आए।

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?भारत ने पश्चिम एशिया की परस्पर विरोधी ताकतों के बीच जिस सावधानी से संतुलन बनाए रखा है, वह उसकी बड़ी उपलब्धि रही है। हालांकि, मौजूदा संकट यह संकेत दे रहा है कि यह संतुलन बनाए रखना भारत के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है।

दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई इलाकों में जलभराव, घंटों जाम में फंसे लोग, सड़कों पर भरा कमर तक पानी

दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई इलाकों में जलभराव, घंटों जाम में फंसे लोग, सड़कों पर भरा कमर तक पानीराजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जिसके चलते कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। भारी बारिश के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

UP के कॉलेजों में नशे पर लगेगी लगाम, रोज होगी नशामुक्ति शपथ; कैंपस के 500 मीटर दायरे में बिक्री पर सख्ती

UP के कॉलेजों में नशे पर लगेगी लगाम, रोज होगी नशामुक्ति शपथ; कैंपस के 500 मीटर दायरे में बिक्री पर सख्तीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के आह्वान को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से योगी सरकार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक नशामुक्ति अभियान चलाएगी। विधानसभा परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।