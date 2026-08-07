Kangana Ranaut : कंगना रनौत का यू-टर्न! Gen Z को बताया भारत की 'सबसे बड़ी ताकत', कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों को कहा था 'जेनरेशन गटर'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हालिया कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों में Gen Z की भूमिका को समर्थन दिए जाने के एक दिन बाद बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने पहले के बयान पर सफाई दी। उन्होंने अब Gen Z को भारत की ‘सबसे बड़ी ताकत’ बताया है। कंगना ने कहा कि कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी को गलत ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि Gen Z सरकार का हिस्सा है और इसी पीढ़ी के जनादेश की वजह से मौजूदा सरकार लंबे समय से सत्ता में है।

‘10-15 लोगों के व्यवहार से पूरी Gen Z को नहीं आंक सकते’

कंगना ने कहा, “यह सही नहीं है कि प्रदर्शन के दौरान गाली-गलौज करने वाले सिर्फ 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं।” उन्होंने कहा कि देश की बड़ी संख्या में युवा जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने झारखंड में कथित तौर पर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का उदाहरण भी दिया। कंगना ने कहा कि झारखंड में धरने पर बैठे छात्र शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।

‘मेडल जीतकर लौटे युवाओं ने PM और देश को समर्पित किए’

कंगना ने देश के उन युवाओं का भी जिक्र किया, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर लौटे हैं। उन्होंने कहा कि कई युवाओं ने अपने पदक प्रधानमंत्री और देश को समर्पित किए हैं। कंगना के मुताबिक, “बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं, जो Gen Z की छवि खराब कर रहे हैं।”

कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों पर की थी तीखी टिप्पणी

कंगना का यह बयान उनके कुछ दिन पहले दिए गए बयान से काफी अलग है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद ने CJP के प्रदर्शनों में शामिल कुछ युवा हिंदू महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘जेनरेशन गटर’ कहा था।

उन्होंने उस समय आरोप लगाया था कि कुछ युवा महिलाएं स्वतंत्र करियर बनाने वाली महिलाओं की नकल करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी स्वतंत्रता हासिल करने या उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

छात्रों पर भी लगाए थे गंभीर आरोप

कंगना ने इससे पहले छात्र प्रदर्शनकारियों पर ‘ड्रग्स, ड्रिंक्स और अंतहीन बॉडी काउंट’ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने जंतर-मंतर से सामने आए कुछ वीडियो को ‘उल्टी कराने वाले’ तक बताया था। कंगना ने अपनी ताजा टिप्पणी विपक्ष पर ‘हंगामा’ करने का आरोप लगाते हुए की। उनके नए बयान को Gen Z और हालिया छात्र आंदोलनों को लेकर उनके पहले के रुख में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

भाजपा ने भी किया समर्थन

भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की ‘जेन जी’ को लेकर की गई टिप्पणियों का शुक्रवार को समर्थन किया। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के युवाओं पर बहुत भरोसा है और वह नए अवसरों का सृजन कर लगातार युवाओं को उनके सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं।

यह टिप्पणी भागवत के बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने ‘जेन जी’ के समर्थन में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि ‘जेन जी’ की शिकायतें जायज हैं और उन्हें युवाओं की ईमानदारी पर विश्वास है। उन्होंने यह भी कहा था कि युवाओं का विरोध प्रदर्शन करना उन्हें ‘राष्ट्र-विरोधी’ नहीं बनाता।