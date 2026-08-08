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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली / गुरुग्राम , Saturday, 8 August 2026 (14:48 IST)

भारी बारिश से गुरुग्राम बना जलग्राम, दिल्ली में जलभराव से जगह-जगह जाम

gurugram rain
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (14:48 IST)
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में मानसून का प्रकोप जारी है। 8 अगस्त 2026 को तड़के से हो रही मूसलाधार बारिश ने दिल्ली और गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी वर्षा के कारण गुरुग्राम की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं, जिससे शहर में 'जलग्राम' जैसे हालात बन गए हैं। ALSO READ: दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई इलाकों में जलभराव, घंटों जाम में फंसे लोग, सड़कों पर भरा कमर तक पानी
 
वहीं, राजधानी दिल्ली में भी कई प्रमुख सड़कों और अंडरपासों में भारी जलभराव के चलते ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

गुरुग्राम में 'वर्क फ्रॉम होम' एडवाइजरी और ऑरेंज/रेड अलर्ट

जलभराव से सड़कें जलमग्न: दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर नरसिंहपुर, हीरो होंडा चौक, इफ़्को चौक, सोहना रोड और सुभाष चौक सहित कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया।
प्रशासनिक सलाह: बिगड़ते मौसम और सड़कों पर भारी जलजमाव को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने निजी व कॉर्पोरेट दफ्तरों के लिए 8 अगस्त को 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) की सलाह जारी की।
अंडरपास बंद: एहतियात के तौर पर पानी से भरे कई प्रमुख अंडरपासों को वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ALSO READ: IIT दिल्ली में PM मोदी का छात्रों को मंत्र, ‘जिंदगी की परीक्षा में सब आउट ऑफ सिलेबस’, चुनौतियों से मत घबराना

 

दिल्ली में भी यातायात ठप, ये रास्ते हुए सबसे ज्यादा प्रभावित

दिल्ली में आईटीओ (ITO), धौला कुआँ, महरौली-बदरपुर रोड (लालबत्ती सह लाल कुआं क्षेत्र), और जीटी करनाल रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं।
 
ट्रैफिक एडवाइजरी: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को लाल कुआं, आईटीओ और मिंटो रोड की तरफ जाने वाले रास्तों से बचने तथा वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।तापमान में गिरावट: लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 2.2 डिग्री गिरकर 24.7°C (सफदरजंग) और 22.5°C (पालम) तक पहुँच गया। अधिकतम तापमान 31°C से 32°C के आसपास बने रहने का अनुमान है।
 

IMD का पूर्वानुमान और चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 8 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार:दिनभर आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का दौर रुक-रुक कर चलता रहेगा।शाम व रात के समय भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 10 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में मानसून की यह सक्रियता बनी रहने का अनुमान है।
 
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