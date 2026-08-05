Gujarat Police Recruitment 2026: 23 अगस्त को लिखित परीक्षा, 17 अगस्त से OJAS पर कॉल लेटर डाउनलोड करें

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसके तहत विभिन्न संवर्गों (कैडर) की लिखित परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। यह परीक्षा 23 अगस्त को अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी।





परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार 17 अगस्त को दोपहर 2:00 बजे से ओजस (OJAS) की आधिकारिक वेबसाइट से अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस विभाग में अलग-अलग तकनीकी और अन्य संवर्गों के पदों को भरा जाएगा। इसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर (वायरलेस) के 172 पद, टेक्निकल ऑपरेटर के 698 पद, पुलिस सब-इंस्पेक्टर (मोटर ट्रांसपोर्ट) के 35 पद तथा हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक ग्रेड-1 के 45 पद शामिल हैं।

संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने वाले समान (कॉमन) अभ्यर्थी एक ही केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे कॉमन उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में शामिल नहीं है, वे 10 अगस्त को शाम 5:00 बजे तक अपना अभ्यावेदन (रिफ्रेशमेंट/रिव्यू) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।