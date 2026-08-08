हिमाचल के चंबा में दर्दनाक बस हादसा, 7 लोगों की मौत, 11 घायल

Chamba Bus Accident : हिमाचल प्रदेश के चंबा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में पटवार सर्कल बैरागढ़ के तहत चालुंज मोड़ के पास सुबह 7:15 बजे एक प्राइवेट बस के सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में लगभग 15 से 16 यात्री सवार थे। घटना का पता चलते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर एकत्रित हुए और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर घायलों को क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकाला और इलाज के लिए तुरंत सिविल अस्पताल भिजवाया।