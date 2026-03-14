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Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 14 मार्च 2026 (15:20 IST)

World Tuberculosis Day 2026: विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस: जानें कारण, महत्व, लक्षण, उपचार और रोकथाम

विश्व क्षय रोग दिवस का फोटो
Tuberculosis Symptoms in Hindi: विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्षय रोग (टीबी) के बारे में जागरूकता फैलाना और इस बीमारी के प्रभाव, उपचार और रोकथाम के उपायों को साझा करना है। टीबी एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों को भी संक्रमित कर सकती है। टीबी का कारण Mycobacterium tuberculosis बैक्टीरिया है, जो खांसने, छींकने, या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में टीबी के मामलों को कम करना और इसके उपचार की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।ALSO READ: घर पर बनाएं कीवी आइसक्रीम, जानिए इस सुपरफ्रूट के 6 हेल्दी फायदे
 
  • विश्व क्षय रोग दिवस का महत्व
  • टीबी के कारण
  • टीबी के फैलने के मुख्य कारणों में शामिल हैं
  • टीबी के लक्षण
  • टीबी का उपचार
  • टीबी से रोकथाम के उपाय
 

आइए जानते हैं क्षय रोग के बारे में...

 

विश्व क्षय रोग दिवस का महत्व

डॉ. रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को टीबी के बैक्टीरिया का पता लगाया था। यह टीबी के इलाज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। उसी दिन को ध्यान में रखते हुए, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है ताकि टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसे पूरी दुनिया से खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जा सकें। आज भी टीबी पूरी दुनिया में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य टीबी के मामलों को कम करना, इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके इलाज की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
 

टीबी के कारण

टीबी का कारण एक बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस (Mycobacterium tuberculosis) कहते हैं। यह बैक्टीरिया शरीर के विभिन्न अंगों में संक्रमण कर सकता है, लेकिन सबसे सामान्य रूप से यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी एक संक्रामक रोग है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, खासकर जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता है।
 

टीबी के फैलने के मुख्य कारणों में शामिल हैं

* संवेदनशील व्यक्ति के संपर्क में आना: टीबी से पीड़ित व्यक्ति से निकली हवा के माध्यम से संक्रमण फैलता है।
 
* कमजोर इम्यून सिस्टम: HIV/AIDS जैसे रोगों या शरीर में पोषक तत्वों की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे टीबी का खतरा बढ़ जाता है।
 
* धूम्रपान और शराब का सेवन: यह दोनों आदतें भी टीबी के लिए जोखिम कारक हैं।
 

टीबी के लक्षण

टीबी के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं और यह फेफड़ों में होने पर अधिक सामान्य होते हैं। इसके लक्षणों में शामिल हैं:
 
1. खांसी (जो 2 हफ्तों से अधिक समय तक चले)
2. रक्त या बलगम के साथ खांसी
3. तेज बुखार
4. रात में पसीना आना (विशेष रूप से रात को)
5. वजन का घटना और भूख कम होना
6. थकान महसूस होना
7. सीने में दर्द और साँस लेने में कठिनाई
 
टीबी शरीर के अन्य अंगों (जैसे गुर्दे, हड्डियां, मस्तिष्क) को भी प्रभावित कर सकता है, और इसके लक्षण उस अंग के प्रभावित होने पर अलग हो सकते हैं।
 

टीबी का उपचार

टीबी का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा किया जाता है, और यह इलाज लंबे समय तक (6-9 महीने) जारी रहता है। उपचार का सही तरीका और पूरी चिकित्सा की अवधि को खत्म करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दवाओं को बीच में छोड़ने से टीबी बैक्टीरिया प्रतिरोधी हो सकते हैं, जिससे उपचार कठिन हो जाता है।ALSO READ: डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी तक: गर्मी में कच्चे पपीते का जूस ऐसे करेगा आपकी हेल्थ को सुपरचार्ज
 

टीबी का उपचार में शामिल प्रमुख दवाएं हैं:

 
1. आईसोनीआजिड (Isoniazid)
2. रिफांपिसिन (Rifampicin)
3. एथामबुटोल (Ethambutol)
4. पायरज़िनामाइड (Pyrazinamide)
 
टीबी के इलाज के दौरान मरीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए और समय-समय पर मेडिकल जांच करानी चाहिए।
 

टीबी से रोकथाम के उपाय

टीबी के फैलाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
 
1. स्वच्छता और हाइजीन:
* यदि कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित है, तो उसे खांसते या छींकते वक्त मुंह को ढकने के लिए एक रूमाल या टिशू का उपयोग करना चाहिए।
* संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना चाहिए ताकि वह दूसरों को संक्रमित न करे।
 
2. टीबी की जल्दी पहचान:
* अगर कोई व्यक्ति लम्बे समय तक खांस रहा है या अन्य लक्षण दिखा रहा है, तो उसे जल्द से जल्द चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।
 
3. टीबी के उपचार में संपूर्ण अनुपालन:
* टीबी के मरीजों को उनकी पूरी उपचार अवधि तक दवाइयां लेनी चाहिए। उपचार को बीच में छोड़ने से बैक्टीरिया प्रतिरोधी हो सकते हैं और टीबी का इलाज कठिन हो सकता है।
 
4. टीबी का टीका- BCG (Bacillus Calmette–Guérin):
* बच्चों को टीबी से बचाने के लिए BCG वैक्सीन दी जाती है, जो टीबी के गंभीर रूपों से बचाती है। हालांकि, यह वयस्कों में पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं करती।
 
5. स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना:
* एक अच्छा इम्यून सिस्टम टीबी के जोखिम को कम कर सकता है। स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत रहती है।
 
6. टीबी की नियमित स्क्रीनिंग:
* उच्च जोखिम वाले लोगों (जैसे HIV संक्रमित लोग) में नियमित रूप से टीबी की जांच करवानी चाहिए।
 
टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है अगर समय पर और पूरी तरह से उपचार किया जाए। विश्व क्षय रोग दिवस पर टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना, इसके लक्षणों को पहचानना, इलाज करवाना और इसके रोकथाम के उपायों को समझना बेहद जरूरी है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि टीबी को पूरी दुनिया से समाप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूर
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