Rangpanchami n health: रंगपंचमी पर भांग के नशे से कैसे छुटकारा पाएं, पढ़ें 10 टिप्स

होली में भांग का सेवन से संबंधित फोटो
Bhang Effects During Holi: भांग का नशा कई बार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है, खासकर होली जैसे सामाजिक अवसर पर, जब लोग इसकी मिठास और नशे को मजेदार तरीके से महसूस करते हैं। भांग के सेवन से होने वाली मस्ती और उत्सव का प्रभाव भी एक कारण है, जिसके चलते होली का आनंद कुछ अलग ही होता है।ALSO READ: Holi recipes: रंगों और स्वाद का संगम: होली-धुलेंड़ी पर्व के 5 सबसे बेहतरीन पकवान
 
होली का त्योहार रंगों और खुशियों का होता है, लेकिन कई बार भांग का सेवन अधिक कर लेने से नशा ज्यादा हो जाता है। भांग में पाए जाने वाले तत्व नशे का कारण बन सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में नशे को जल्दी उतारने के लिए कुछ सरल उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को तुरंत बेहतर महसूस कर सकते हैं। 
 

आइए जानें भांग का नशा उतारने के लिए 10 सरल टिप्स:

 

1. पानी पीना (Drink Water)

भांग का नशा उतारने के लिए सबसे आसान तरीका है पानी पीना। पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर को हाइड्रेट करता है। इससे नशा धीरे-धीरे कम होने लगता है।
 

2. चाय या कॉफी (Tea or Coffee)

चाय या कॉफी में कैफीन होता है, जो मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है और नशे को जल्दी उतारने में सहायक होता है। एक कप ताजगी देने वाली चाय या कॉफी पीने से नशे का असर कम हो सकता है।
 

3. अदरक-नींबू का रस (Ginger-Lemon Juice)

अदरक और नींबू का रस नशा उतारने के लिए बेहद प्रभावी उपाय हो सकता है। अदरक के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को संगठित करते हैं, जबकि नींबू का विटामिन C शरीर को ताजगी और ऊर्जा देता है।
 

4. सौंफ और जीरा का पानी (Fennel and Cumin Water)

सौंफ और जीरा का पानी पीने से पेट की गैस और उलझन दूर होती है, जिससे मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। यह शरीर को आराम पहुंचाता है और नशे के असर को कम करता है।
 

5. दूध पीना (Drink Milk)

दूध न केवल शरीर को ठंडक देता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी शांत करता है। अगर भांग का नशा चढ़ जाए, तो एक गिलास दूध पीने से राहत मिल सकती है, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन नशे को कम करने में सहायक होता है।
holi bhang nasha

6. शहद और पानी (Honey and Water)

शहद में प्राकृतिक ग्लूकोज होता है, जो नशे के प्रभाव को कम करता है। एक गिलास गर्म पानी में शहद मिला कर पीने से शरीर को राहत मिल सकती है और नशे का असर धीरे-धीरे कम हो सकता है।
 

7. शांति का माहौल (Calm Environment)

भांग के नशे को उतारने के लिए शांति से बैठना और कुछ समय तक शांतिपूर्वक सांसें लेना फायदेमंद हो सकता है। योग और ध्यान भी मदद कर सकते हैं, जो मानसिक स्थिति को शांत रखते हैं।
 

8. फल और सलाद (Fruits and Salads)

ताजे फल और सलाद खाने से शरीर में ऊर्जा आती है और नशे का प्रभाव कम होता है। खासतौर पर तरबूज, खीरा और सेब जैसे फल शरीर को हाइड्रेट करते हैं और मानसिक स्थिति को ठीक करते हैं।
 

9. ठंडी हवा में रहना (Stay in Fresh Air)

ठंडी हवा में रहना और खुले स्थान पर सांस लेना भांग के नशे को कम करने में सहायक हो सकता है। ताजे हवा में सांस लें और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। इससे मस्तिष्क को आराम मिलेगा और नशा उतरेगा।
 

10. विश्राम और आराम (Rest and Relaxation)

अगर भांग का नशा अधिक चढ़ गया है, तो आराम करना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। शरीर और मस्तिष्क को आराम देने से नशा जल्दी उतर सकता है और आप बेहतर महसूस करेंगे।
 
इन 10 सरल उपायों को अपनाकर आप होली पर भांग के नशे को जल्दी उतार सकते हैं और खुद को स्वस्थ और ताजगी से भरपूर महसूस कर सकते हैं। 
 

नोट्स:

 
1. भांग का नशा आमतौर पर 2-3 घंटे में उतारता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा असर महसूस हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना सबसे अच्छा होगा।
 
2. ध्यान रखें कि भांग का सेवन उचित मात्रा में ही करें और किसी भी स्थिति में इसे अधिक मात्रा में न लें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Holi Thandai: ऐसे बनाएं होली पर भांग की ठंडाई, त्योहार का आनंद हो जाएगा दोगुना
