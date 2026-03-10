डिग्री नहीं, दक्षता चाहिए — राष्ट्र निर्माण की निर्णायक दिशा

'अंक परिणाम बताते हैं, पर कौशल भविष्य गढ़ता है'

यदि डिग्री ही सफलता की गारंटी होती, तो बेरोजगारी क्यों होती?

यदि प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त होते, तो उद्योगों में कौशल की कमी की चर्चा क्यों होती?

स्पष्ट है कि समय बदल चुका है। अब शिक्षा को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। यह दौर केवल प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का है। हमें स्वयं से पूछना होगा — क्या हमारी शिक्षा युवाओं को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है, या केवल परीक्षाओं के अंकों तक सीमित कर रही है?

किसी भी राष्ट्र की सच्ची संपन्नता उसके प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की कार्यक्षमता से मापी जाती है। वही देश आगे बढ़ता है जिसकी युवा शक्ति आत्मविश्वासी, सक्षम और व्यावहारिक ज्ञान से संपन्न हो। अवसर का द्वार डिग्री खोलती है, पर उस द्वार पर टिके रहने की योग्यता कौशल ही प्रदान

करता है। इसी संदर्भ में एक छोटी-सी घटना याद आती है।

एक ही शहर के दो युवा थे। दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पहले ने चार वर्ष केवल परीक्षा की तैयारी में लगाए। अच्छे अंक आए, डिग्री मिल गई। दूसरे ने भी पढ़ाई की, लेकिन साथ ही छोटी-छोटी कार्यशालाओं में काम किया, मशीनें खोलीं, जोड़ीं, असफल हुआ, फिर सीखा। जब नौकरी का समय आया, तो साक्षात्कार में पहले युवक ने सिद्धांत बताए, पर व्यावहारिक प्रश्नों पर ठिठक गया। दूसरे युवक ने मशीन की आवाज़ से ही समस्या पहचान ली। चयन किसका हुआ — यह बताने की आवश्यकता नहीं।

यही अंतर है — पढ़ाई और तैयारी में। डिग्री और दक्षता में।

आज उद्योगों को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो समस्याओं को समझ सकें, समाधान खोज सकें और परिणाम दे सकें। वास्तविक कार्यस्थल पर केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता; वहां अभ्यास, अनुभव और निर्णय क्षमता काम आती है। ज्ञान दिशा देता है, पर कौशल गति देता है। और बिना गति के दिशा भी ठहर जाती है।

आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा संकट यह है कि उसका केंद्र अंक बन गए हैं। विद्यार्थी वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं, पर जीवन की तैयारी अधूरी रह जाती है। अक्सर व्यक्ति पढ़ता कुछ और है और काम कुछ और करता है। तब वह डिग्री कितनी उपयोगी सिद्ध होती है, जो व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शक भी न बन सके?

शिक्षा का उद्देश्य प्रमाण-पत्र इकट्ठा करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो सोच सके, निर्णय ले सके, जोखिम उठा सके और आत्मनिर्भर बन सके।

यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना है, तो शिक्षा को उद्योग और समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ना होगा। तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप और प्रायोगिक अनुभव को प्राथमिकता देनी होगी।

एक इंजीनियरिंग स्नातक जिसने मशीन को केवल पुस्तक में देखा हो, और एक प्रशिक्षित तकनीशियन जिसने वर्षों तक मशीन पर काम किया हो — उद्योग किसे प्राथमिकता देगा?

उत्तर स्पष्ट है। यही अंतर सिद्धांत और दक्षता के बीच का है।

जब युवा कौशल के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं रहते। वे अवसर निर्माण करने वाले बनते हैं। वे नवाचार करते हैं, उद्यमिता अपनाते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। कौशल अभ्यास से आता है। जैसे तैरना पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, वैसे ही जीवन के कौशल केवल कक्षा में बैठकर नहीं सीखे जा सकते। अनुभव आत्मविश्वास देता है, निर्णय की स्पष्टता देता है और परिस्थितियों को समझने की दृष्टि देता है।

समृद्ध राष्ट्र वही है जहां नागरिक उत्पादक और आत्मनिर्भर हों। कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित तकनीशियन, सक्षम प्रबंधक और नवाचारी उद्यमी — यही देश की वास्तविक पूंजी हैं। जब कार्यकुशलता बढ़ती है, तब उत्पादन बढ़ता है, गुणवत्ता सुधरती है और राष्ट्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सशक्त बनता है। इसके विपरीत, यदि डिग्री तो हो पर दक्षता न हो, तो बेरोजगारी और निराशा बढ़ती है।

अब समय आ गया है कि हम शिक्षा को केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रगति का साधन मानें। अभिभावकों को समझना होगा कि केवल डिग्री की दौड़ समाधान नहीं है। बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार दिशा देना अधिक आवश्यक है।

सरकार, शिक्षण संस्थान और उद्योग — सभी को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहाँ शिक्षा और रोजगार के बीच सशक्त संबंध स्थापित हो। अंततः सत्य यही है — डिग्री अवसर दिला सकती है, पर दक्षता अवसर टिकाती है।

अंक क्षणिक हैं, पर कौशल स्थायी है। यदि हम सचमुच परिवर्तन चाहते हैं, तो शिक्षा की सोच बदलनी होगी। हमें अपने बच्चों को केवल डिग्री नहीं, दिशा देनी होगी; केवल अंक नहीं, आत्मविश्वास भी देना होगा। क्योंकि राष्ट्र का भविष्य कागज पर नहीं लिखा जाता — वह कर्मभूमि पर गढ़ा जाता है। और जब शिक्षा जीवन से जुड़ती है, तभी राष्ट्र इतिहास रचता है।