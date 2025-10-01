बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. प्रेरक व्यक्तित्व
  4. Birth anniversary of Lal Bahadur Shastri
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (15:55 IST)

Lal Bahadur Shastri Jayanti: शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री: वह प्रधानमंत्री जिसने देश का मान बढ़ाया

Life of Lal Bahadur Shastri
Lal Bahadur Shastri biography: लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने सादगीपूर्ण जीवन, दृढ़ नीतियों और 'जय जवान, जय किसान' जैसे प्रेरणादायक नारों से देश को एकजुट किया। उनका नेतृत्व 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान निर्णायक साबित हुआ। वे भारतीय राजनीति के एक आदर्श पुरुष माने जाते हैं, जिनका जीवन सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल है। आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री साथ ही महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है।ALSO READ: Gandhi Jayanti 2025: सत्य और अहिंसा के पुजारी को नमन, महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष
 
जीवन परिचय: लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904, मुगलसराय (उत्तर प्रदेश) में हुआ था, उनके पिता पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव (स्कूल शिक्षक) और माता रामदुलारी देवी थीं। उनके पिता का देहांत डेढ़ वर्ष की आयु में हो गया। उनका पालन-पोषण ननिहाल में हुआ। बचपन में उन्हें प्यार से 'नन्हें' कहकर बुलाया जाता था।
 
लाल बहादुर शास्त्री ने शिक्षा काशी विद्यापीठ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यहीं उन्हें 'शास्त्री' की उपाधि मिली, जो संस्कृत में 'विद्वान' या 'शिक्षक' के लिए प्रयोग होती है, और जो बाद में उनके नाम का स्थायी हिस्सा बन गई।

स्वतंत्रता आंदोलन: स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी से प्रेरित होकर 16 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन (1921) में शामिल हुए। उन्होंने नमक सत्याग्रह (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में भी सक्रिय भूमिका निभाई और अपने जीवन के लगभग 9 वर्ष ब्रिटिश जेलों में बिताए।
 
राजनीतिक करियर: स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव और मंत्री रहे। केंद्र सरकार तथा जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री तथा परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य मंत्री और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। फिर वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, और उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक रहा। 
लाल बहादुर शास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान: लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल छोटा, लेकिन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें उनके कुशल नेतृत्व के कारण कई बड़े बदलाव हुए:
 
1. 'जय जवान, जय किसान' का नारा: 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्होंने देश को एकजुट और मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। खाद्यान्न संकट और युद्ध की चुनौती के बीच, उन्होंने यह प्रेरणादायक नारा दिया, जिसने देश के सैनिकों (जवानों) के शौर्य और किसानों के श्रम के महत्व को दर्शाया।
 
2. खाद्य आत्मनिर्भरता (हरित क्रांति): उन्होंने देश को खाद्य संकट से उबारने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे सप्ताह में एक दिन उपवास रखें ताकि भोजन की बचत हो सके। उन्होंने श्वेत क्रांति (दूध उत्पादन) को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) का गठन किया।
 
3. नैतिकता और सादगी: वह सादगी, ईमानदारी और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। रेल मंत्री रहते हुए एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जो भारतीय राजनीति में नैतिकता की एक मिसाल बन गई। शास्त्री जी ने अपने छोटे कद और सादगी के बावजूद, अपने दृढ़ निश्चय और राष्ट्रभक्ति से भारत को कठिन समय में अभूतपूर्व नेतृत्व दिया।
 
मृत्यु: लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) में हुई तथा सम्मान 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचार

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचारWhat Is Lactose Intolerance: क्या दूध पीने के बाद आपको पेट में ऐंठन, गैस या सूजन महसूस होती है? यदि हां, तो हो सकता है कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंस से पीड़ित हों। यह एक ऐसी आम पाचन समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध और दूध से बने उत्पादों में पाए जाने वाले लैक्टोज नामक शुगर को ठीक से पचा नहीं पाता। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

Vijayadashami Recipes 2025: लजीज पकवानों से मनाएं विजय पर्व! विजयादशमी के 5 पारंपरिक व्यंजन

Vijayadashami Recipes 2025: लजीज पकवानों से मनाएं विजय पर्व! विजयादशमी के 5 पारंपरिक व्यंजनविजयादशमी पर भारत में बनते हैं कई तरह के पकवान, जानें पारंपरिक मिठाइयां और स्नैक्स रेसिपीज

City name change: भारत का इकलौता शहर 21 बार बदला गया जिसका नाम, जानें किन किन नामों से जाना गया

City name change: भारत का इकलौता शहर 21 बार बदला गया जिसका नाम, जानें किन किन नामों से जाना गयाThis indian city name changed 21 times: भारत में कई ऐसे शहर हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना है। उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, जिसके नाम को लेकर एक रोचक कहानी प्रचलित है। माना जाता है कि इस शहर का नाम 21 बार बदला जा चुका है, फिर भी इसकी पहचान और महत्व कभी कम नहीं हुआ। आइए जानते हैं क्या था कानपुर का मूल नाम और क्यों बार-बार इसके नाम को बदला गया।

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Gandhi Jayanti 2025: सत्य और अहिंसा के पुजारी को नमन, महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष

Gandhi Jayanti 2025: सत्य और अहिंसा के पुजारी को नमन, महात्मा गांधी की जयंती पर विशेषMohandas Karamchand Gandhi: मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उन्हें विश्व में उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। यहां गांधी जयंती पर विशेष रूप से महात्मा गांधी की विस्तृत जीवनी यहां प्रस्तुत है:

RSS के 100 साल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आत्मा का स्पंदन

RSS के 100 साल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आत्मा का स्पंदनदेश में संगठन और आंदोलन आते-जाते रहे हैं। कुछ समय के साथ क्षीण तो कुछ परिस्थितियों की आँधियों में बह गए और कुछ अपने मूल ध्येय को भूलकर अस्तित्वहीन हो गए। परंतु विश्व के संगठनात्मक इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिलता हो,जिसने न केवल सौ वर्षों की यात्रा की हो, बल्कि अनेक बार प्रतिबंधों, आलोचनाओं और वैचारिक हमलों के बावजूद अपने मूल ध्येय पर अडिग रहते हुए निरंतर विकास किया हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी अनूठे उदाहरण के रूप में आज शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ के साथ हमेशा अदृश्य चुनौतियां भी रही है। तीन बार प्रतिबंध भी लगाया गया। किंतु, इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक अवरोध के बाद संघ पहले से अधिक समर्थ व ऊर्जावान होकर उभरा। यह उसकी संगठनात्मक दृढ़ता और वैचारिक स्पष्टता का प्रमाण है। संघ-यात्रा केवल इस संगठन की ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, हिन्दुत्व और सनातन संस्कृति की स्वाभाविक सहयात्रा भी है।

Vijayadashami essay 2025: विजयादशमी दशहरा पर पढ़ें रोचक और शानदार हिन्दी निबंध

Vijayadashami essay 2025: विजयादशमी दशहरा पर पढ़ें रोचक और शानदार हिन्दी निबंधEssay Dussehra 2025: यहां विजयादशमी (दशहरा) पर्व पर एक रोचक, शानदार और ज्ञानवर्धक हिन्दी निबंध प्रस्तुत हैं। जिसे आप विद्यालयी प्रतियोगिता, भाषण, परीक्षा या लेखन अभ्यास में उपयोग करके वाहवाही बटोर सकते हैं। आइए यहां पढ़ें विजय का पर्व और अहंकार के दहन पर शानदार निबंध...

Vijayadashami Recipes 2025: लजीज पकवानों से मनाएं विजय पर्व! विजयादशमी के 5 पारंपरिक व्यंजन

Vijayadashami Recipes 2025: लजीज पकवानों से मनाएं विजय पर्व! विजयादशमी के 5 पारंपरिक व्यंजनDussehra Special Food: विजयादशमी (दशहरा) के शुभ अवसर पर, अपने घर में पारंपरिक मिठाइयां और स्वादिष्ट पकवान बनाकर इस त्योहार की खुशियां दोगुनी करें। जानिए, सबसे आसान और लजीज दशहरा स्पेशल रेसिपी, जिसमें शामिल हैं नारियल बर्फी और गुलाब जामुन, रसमलाई, पकौड़े, पूरी सब्जी, पकौड़े

Dussehra 2025: हिंदू त्योहार दशहरा की 50 खास बातें

Dussehra 2025: हिंदू त्योहार दशहरा की 50 खास बातेंDussehra 2025: दशहरा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दशहरा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। आओ जानते हैं इस त्योहार की 50 खास बातें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com