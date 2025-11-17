सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें

Winter Health Tips
Winter foods to boost immunity: सर्दियों में सेहत का ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और कई बार ठंड के कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। सही आहार का सेवन करके हम इन समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। सर्दियों में शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे सर्दी-खांसी, जोड़ों का दर्द, कमजोरी और थकान से बचाव किया जा सकता है।ALSO READ: Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदे
 
यहां कुछ 5 ऐसी चीजें दी जा रही हैं, जिन्हें सर्दियों में अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं:
 
1. अखरोट (Walnuts): अखरोट को सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है। यह ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर होता है, जो हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। सर्दियों में यह शरीर को गर्म रखने और त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में सहायक होता है। इसके अलावा, अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को सर्दी-खांसी से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं।
 
कैसे खाएं: आप अखरोट को अपनी मिक्स्ड नट्स में शामिल कर सकते हैं या इसे सीधे खाने के रूप में भी खा सकते हैं।
 
2. तुलसी और अदरक की चाय (Tulsi and Ginger Tea): तुलसी और अदरक दोनों ही सर्दी और फ्लू से लड़ने में मददगार होते हैं। अदरक शरीर में गर्मी पैदा करता है और तुलसी की पत्तियां श्वसन तंत्र को साफ करती हैं। सर्दियों में यह चाय न सिर्फ शरीर को गर्म रखती है, बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और सर्दी-खांसी से बचाती है।
 
कैसे खाएं: तुलसी की पत्तियां और अदरक को पानी में उबालकर उसमें शहद डालकर सेवन करें।
 
3. गाजर (Carrot): गाजर सर्दियों में आसानी से उपलब्ध होती है और यह विटामिन A और C का बेहतरीन स्रोत है। गाजर में फाइबर भी भरपूर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को हल्का रखता है। सर्दियों में गाजर का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और शरीर को अंदर से गर्म करता है।
 
कैसे खाएं: गाजर को कच्चा खा सकते हैं या इसका गाजर का हलवा भी बना सकते हैं। गाजर का सूप भी एक बेहतरीन विकल्प है।ALSO READ: चेहरे पर दिखने वाले ये 7 संकेत बता सकते हैं आपके दिल की सेहत है खराब
 
4. सर्दियों के मौसम के फल (Citrus Fruits): संतरा, मौसमी, कीनू और अंगूर जैसे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं, जो सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये फल शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से बचाते हैं। इसके अलावा, इन फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को प्रदूषण और जर्म्स से बचाते हैं।
 
कैसे खाएं: इन फलों को सलाद के रूप में खा सकते हैं या इनका जूस भी बना सकते हैं।
 
5. मूंग दाल (Moong Dal): सर्दियों में हल्का और गर्म आहार खाना जरूरी होता है, और मूंग दाल इसके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मूंग दाल आसानी से पचने वाली होती है और इसमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। यह शरीर को ऊर्जा देती है, जिससे सर्दी के मौसम में कमजोरी का एहसास नहीं होता। मूंग दाल का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की अच्छी खुराक होती है।
 
कैसे खाएं: मूंग दाल की ताजी दाल या खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, जो सर्दियों में गर्म और हल्का भोजन होता है।
 
सर्दियों में इन 5 चीजों का सेवन करके आप न सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, बल्कि शरीर को आवश्यक गर्मी और पोषण भी मिल सकता है। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
