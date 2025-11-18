मंगलवार, 18 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. Hypertension in elderly patients symptoms
Written By WD Feature Desk

Sixty Plus Life: 60 साल की उम्र में BP बढ़ने पर हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी का खतरा सबसे ज्यादा, जानें कैसे बचें?

High Blood Pressure at 60
Hypertension in Seniors: जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर 60 साल की उम्र के बाद, शरीर की रक्त वाहिकाएं स्वाभाविक रूप से कम लचीली हो जाती हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप का खतरा काफी बढ़ जाता है। यह स्थिति हृदय रोग, स्ट्रोक, और किडनी की विफलता जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का मुख्य कारण बनती है। बुजुर्गों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपरी संख्या का बढ़ना अधिक आम है और इसे अक्सर बुजुर्गों में उच्च रक्तचाप के रूप में देखा जाता है।ALSO READ: Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें
 
यह जानकारी केवल सामान्य सलाह के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें।
 
बीपी नियंत्रित करने के लिए जीवनशैली, आहार और चिकित्सकीय उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है:
 
1. चिकित्सकीय परामर्श और निगरानी:
 
डॉक्टर से तुरंत मिलें: यदि आपका बीपी लगातार बढ़ा हुआ (130/80 mmHg से अधिक) आ रहा है, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें।
 
दवाएं लें: डॉक्टर आपको आपकी स्वास्थ्य स्थिति, उम्र, और अन्य बीमारियों (जैसे मधुमेह) को देखते हुए दवाएं लिखेंगे। दवाओं को समय पर लेना और बिना डॉक्टर की सलाह के बंद न करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
 
नियमित जांच: घर पर एक अच्छी बीपी मशीन रखें और इसे प्रतिदिन एक निश्चित समय पर नापें (आमतौर पर सुबह और शाम)। इन रीडिंग्स का रिकॉर्ड रखें और हर मीटिंग में डॉक्टर को दिखाएं।
 
अन्य जांचें: डॉक्टर हृदय, किडनी और कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवा सकते हैं ताकि कॉम्प्लीकेशन्स का पता चल सके।ALSO READ: Health Alert: 7 फल जिनमें शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा, डाइट में शामिल करने से पहले जरूर जानें
 
2. आहार में बदलाव: 
 
नमक कम करें (सबसे ज़रूरी): एक दिन में 5 ग्राम (लगभग एक चम्मच) से अधिक नमक का सेवन न करें। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, अचार, पापड़ और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से बचें क्योंकि इनमें नमक बहुत अधिक होता है।
 
DASH डाइट अपनाएं: यह डाइट विशेष रूप से बीपी कम करने के लिए बनी है। इसमें शामिल है:
 
फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में।
 
साबुत अनाज।
 
कम वसा वाले डेयरी उत्पाद।
 
कम लाल मांस और मीठे पेय पदार्थ।
 
पोटेशियम युक्त भोजन: पोटेशियम नमक (सोडियम) के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। यदि किडनी की समस्या न हो तो केले, पालक, शकरकंद और एवोकाडो जैसे खाद्य पदार्थ खाएं, चाहें तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें।
 
शराब का सेवन सीमित करें: यदि आप शराब पीते हैं, तो इसकी मात्रा को सीमित करें या पूरी तरह छोड़ दें।
 
3. जीवनशैली में बदलाव: 
नियमित व्यायाम: रोज़ाना 30 से 45 मिनट की मध्यम गति की सैर, योग या हल्की कार्डियो एक्सरसाइज़ करें। इससे हृदय मजबूत होता है और वजन नियंत्रित रहता है।
 
ध्यान दें: भारी वजन उठाना या अचानक जोरदार व्यायाम करना शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछ लें।
 
वजन नियंत्रित करें: यदि आप अधिक वजन वाले हैं, तो वजन कम करना बीपी को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। पेट के आसपास की चर्बी कम करने पर विशेष ध्यान दें।
 
तनाव प्रबंधन: तनाव बीपी को बढ़ाता है। इसके लिए योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के वाले व्यायाम करें या अपने पसंदीदा शौक में समय बिताएं।
 
पर्याप्त नींद: हर रात 7-8 घंटे की अच्छी और आरामदायक नींद लें। नींद की कमी बीपी बढ़ा सकती है।
 
धूम्रपान छोड़ें: यदि आप धूम्रपान करते हैं, तो इसे पूरी तरह से तुरंत छोड़ दें। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को संकरा करता है और बीपी को बहुत तेजी से बढ़ाता है।
 
इन सभी उपायों को एक साथ और लगातार अपनाने से 60 साल की उम्र में भी ब्लड प्रेशर को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है।ALSO READ: Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदे

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदे

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदेbalo ke liye sabse jyada jaruri vitamins: आजकल हर कोई घने, लंबे और मजबूत बाल चाहता है। लेकिन प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव और जीवनशैली की गड़बड़ी की वजह से बाल झड़ने, टूटने और समय से पहले सफेद होने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में लोग तरह-तरह के शैंपू, ऑयल और ट्रीटमेंट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं।

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसान

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसानCoffee benefits for hairs: आज के समय में समय से पहले बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन चुकी है। बढ़ता तनाव, असंतुलित खानपान, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स और प्रदूषण इसके पीछे मुख्य कारण माने जाते हैं। ऐसे में लोग हमेशा नेचुरल तरीकों की तलाश में रहते हैं, ताकि बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने बालों को सुंदर, काले और मजबूत बनाया जा सके।

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबाद

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबादT Junction plot ke fayde aur nuksan: क्या आपका घर किसी सड़क के ठीक सामने है? वास्तु शास्त्र में इसे 'टी' पॉइंट या वीथी शूल कहा जाता है, जहां सड़क की ऊर्जा सीधे घर से टकराती है। जानिए, वास्तु के अनुसार यह घर शुभ है या अशुभ...

स्प्राउट्स खाने के बाद नहीं लगेगा भारीपन, जानिए अंकुरित अनाज खाने का सही तरीका

स्प्राउट्स खाने के बाद नहीं लगेगा भारीपन, जानिए अंकुरित अनाज खाने का सही तरीकाRight Way to Eat sprouts: अंकुरित अनाज को अक्सर 'प्रकृति का वरदान' और 'पोषक तत्वों का पावरहाउस' कहा जाता है। मूंग, चना, या किसी भी बीज को अंकुरित करने की प्रक्रिया एक जादुई परिवर्तन है जो उनके पोषक तत्वों को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप इन सुपरफूड्स का सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो लाभ की जगह पेट में गैस, भारीपन या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। तो, स्प्राउट्स का पूरा लाभ कैसे उठाएं? आइए जानते हैं अंकुरित अनाज को अपनी डाइट में शामिल करने का सही, वैज्ञानिक तरीका।

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?Thand me 10 badam khane ke fayde: बादाम को 'सुपरफूड' माना जाता है क्योंकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंड के दिनों में इनका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और अंदरूनी गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपको किस भी प्रकार की सेहत संबंधी समस्या नहीं है और पाचन क्रिया स्ट्रांग है तो ठंड के मौसम में आप प्रतिदिन 10 बादाम खा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

इंदिरा गांधी का जन्म कहां हुआ था और जानिए उनके बचपन की 5 खास बातें

इंदिरा गांधी का जन्म कहां हुआ था और जानिए उनके बचपन की 5 खास बातेंIndira Gandhi Jayanti: इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी था, और वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। यहां जानें जन्म और बचपन की 5 खास बातें...

Rani Lakshmi Bai : रानी लक्ष्मी बाई के जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है?

Rani Lakshmi Bai : रानी लक्ष्मी बाई के जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है?Rani Lakshmi Bais life facts: रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनकी वीरता का अंत 18 जून 1858 को हुआ, जब उन्हें ग्वालियर की लड़ाई में शहीद होना पड़ा। वे शहीद होने के बाद भी अमर हो गई। झांसी की रानी का साहस, उनके सशक्त नेतृत्व और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष तथा स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना ने उन्हें झांसी की रानी बना दिया।

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदे

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदेOats and Makhana Chikki Recipe: यह एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है, जिसमें ओट्स और मखाने के पोषण के साथ शक्कर और तिल का स्वाद भी होता है। सर्दी के दिनों के लिहाज से सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगी। इसके लिए आपको ओट्स, मखाने, तिल और गुड़ आदि सामग्री की आवश्यकता होगी।

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजेंFoods to eat in winter for good health: सर्दियों में हेल्दी बने रहने के लिए अखरोट, तुलसी और अदरक की चाय, गाजर, सिट्रस फ्रूट्स, और मूंग दाल न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि सर्दी-खांसी, जुकाम और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी सर्दियों की डाइट का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद रहें।

Lala Lajpat Rai: लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर जानें 10 अनसुने तथ्य

Lala Lajpat Rai: लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर जानें 10 अनसुने तथ्यPunjab Kesari Lala Lajpat Rai: लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नेताओं में शामिल हैं, जिनका योगदान आज भी हमें प्रेरित करता है। उनका जीवन संघर्ष, देशभक्ति और समाज सुधार के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके संघर्षों को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com