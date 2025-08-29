शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
Health Alert: 7 फल जिनमें शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा, डाइट में शामिल करने से पहले जरूर जानें

fruits high in sugar: आज की लाइफस्टाइल में फिटनेस और हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोग अपनी डाइट पर खास ध्यान देने लगे हैं, खासकर जब बात शुगर या मीठे की आती है। अक्सर हमें लगता है कि केवल मिठाई, चॉकलेट या जंक फूड में ही ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फलों में भी शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है? ये फल स्वाद में भले ही मीठे और हेल्दी लगते हों, लेकिन इनकी शुगर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज के मरीजों या वजन घटाने वालों के लिए यह परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन से फल ज़्यादा शुगर वाले हैं और इन्हें किस मात्रा में खाना चाहिए।
 
1. आम (Mango)
आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसका स्वाद हर किसी का दिल जीत लेता है। लेकिन आम में नेचुरल शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। 100 ग्राम आम में लगभग 14-16 ग्राम शुगर पाई जाती है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं या वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि इसमें विटामिन C और फाइबर भी होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसकी अधिकता ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है।
 
2. अंगूर (Grapes)
छोटे-छोटे अंगूर दिखने में भले ही हल्के लगते हों, लेकिन इनमें शुगर की मात्रा काफी होती है। 100 ग्राम अंगूर में लगभग 15-16 ग्राम शुगर होती है। यह ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा सकता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। हालांकि अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन K मौजूद होता है, जो दिल की सेहत और हड्डियों के लिए अच्छा है।
 
3. लीची (Lychee)
गर्मियों का लोकप्रिय फल लीची स्वाद में जितनी मीठी होती है, उसमें उतनी ही अधिक शुगर भी होती है। 100 ग्राम लीची में लगभग 15 ग्राम शुगर पाई जाती है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकती है। हालांकि लीची में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को इसका सेवन सोच-समझकर करना चाहिए।
 
4. केला (Banana)
केला एक ऐसा फल है जिसे एनर्जी बूस्टर माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें शुगर भी अच्छी मात्रा में मौजूद होती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 12-14 ग्राम शुगर होती है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह वजन बढ़ाने के साथ-साथ ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है। हालांकि केले में पोटैशियम और फाइबर होता है जो शरीर के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए।
 
5. अनानास (Pineapple)
अनानास का स्वाद खट्टा-मीठा होता है और यह जूस में भी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन अनानास में भी शुगर की मात्रा कम नहीं होती। 100 ग्राम अनानास में लगभग 10-13 ग्राम शुगर होती है। इसका जूस पीने से ब्लड शुगर जल्दी बढ़ सकता है, क्योंकि जूस में फाइबर कम हो जाता है और शुगर जल्दी शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए अनानास को सीमित मात्रा में और फ्रेश कट फॉर्म में खाना बेहतर है।
 
6. चेरी (Cherry)
चेरी देखने में जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही मीठी होती है। 100 ग्राम चेरी में लगभग 13 ग्राम शुगर होती है। छोटे आकार में होने के कारण लोग इसे अक्सर ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, लेकिन यह ब्लड शुगर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि चेरी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं।
 
7. अंजीर (Figs)
अंजीर ताजे और सूखे दोनों रूप में खाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। 100 ग्राम अंजीर में लगभग 16-17 ग्राम शुगर पाई जाती है। सूखे अंजीर में शुगर की मात्रा और भी बढ़ जाती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए अंजीर का सेवन सावधानी से करना चाहिए। हालांकि इसमें कैल्शियम और आयरन भी होता है, जो हड्डियों और खून के लिए फायदेमंद है।
 
