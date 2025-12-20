शनिवार, 20 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (15:53 IST)

T-20I विश्वकप से बाहर शुभमन गिल, अक्षर को मिली उपकप्तानी, देखें पूरी टीम

Varun Chakraborty
T-20I विश्वकप की टीम से उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि शुभमन गिल ना केवल बार बार चोटिल हो रहे थे बल्कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनका फॉर्म भी खासा खराब चल रहा था।

लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की उंगली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए श्रृंखला के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए। और यह सब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला और टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा से एक दिन पहले हुआ।

हालांकि सूर्यकुमार यादव ने भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 गेंदो में 4 रनों की पारी खेली। लेकिन वह ही टीम की अगुवाई अगले टी-20 विश्वकप में करेंगे। संजू सैमसन को कल खेली गई पारी के आधार पर सलामी बल्लेबाज और कीपर की भूमिका मिली है। एशिया कप के बाद कोई भी अर्धशतकीय साझेदारी ना करने वाले अभिषेक शर्मा उनके साथी रहेंगे जिनकी स्ट्राइक रेट की समस्या फिलहाल नहीं है।

मध्यक्रम में भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके तिलक वर्मा तीसरे या चौथे नंबर पर कहीं भी खेल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या और उनके समान कार्य करने वाले शिवम दुबे को दल में स्थान दिया गया है।

हैरानी की बात यह है कि अक्षर पटेल को उनकी उपकप्तानी वापस मिल गई है। टी-20 टीम से बाहर चल रहे रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। उन पर टीम को मैच खत्म करने का भरोसा है।

तेज गेंदबाजी विभाग में पुराने नाम पर भरोसा दिखाया गया है। 100-100 विकेट ले चुके अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह टीम के अगुआ होंगे। वहीं हर्षित राणा इस विभाग के युवा सदस्य होंगे।

स्पिन विभाग में कोई बदलाव नहीं है, नंबर एक गेंदबाज वरूण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने वाले ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। वह टीम के दूसरे कीपर विकल्प होंगे, ऐसे में जितेश शर्मा को मौका नहीं मिला है।

यह टीम ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलने उतरेगी।
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

