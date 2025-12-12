शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
214 की चेस में अक्षर पटेल को तीसरे नंबर पर भेजने पर भड़के फैंस, 21 गेंदों में बनाए 21

Axar Patel
214 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया जब पहला सलामी बल्लेबाज गंवा चुकी थी तो पहले T20I में तीन पर बल्लेबाज़ी करने वाले कप्तान सूर्यकुमार ने न्यू चंडीगढ़ में गिल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर अक्षर पटेल को बल्लेबाज़ी के लिए प्रमोट किया गया।

अक्षर ने तिलक वर्मा के साथ भारतीय पारी को संभालने का प्रयास किया लेकिन वह ज़्यादा देर तक तिलक का साथ नहीं दे पाए और 21 के निजी स्कोर पर जब वह मुक़ाबले में चार विकेट झटकने वाले ऑटनील बार्टमैन का पहला शिकार बने, तब भारत का स्कोर 67 रन था।

सूर्यकुमार ने अक्षर को ऊपर बल्लेबाज़ी के लिए भेजे जाने पर कहा कि अक्षर ने लंबे प्रारूप में अच्छी बल्लेबाज़ी को देखते हुए उन्हें बल्लेबाज़ी के लिए ऊपर भेजने का फ़ैसला किया गया था।
सूर्यकुमार ने कहा, "हमने पिछले मैच में सोचा था कि अक्षर ने लंबे फ़ॉर्मेट में बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी की है। और हम चाहते थे कि वह आज भी उसी तरह बल्लेबाज़ी करे। लेकिन दुर्भाग्य से (वह काम नहीं आया), हालांकि उन्होंने अच्छी बल्लेबाज़ी की।"

हालांकि भारतयी क्रिकेट फैंस को इस बात का ज्यादा गुस्सा है कि 214 के रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अक्षर ने पिंच हिटर के तौर पर भेजा था लेकिन वह 6 की रन गति से खेल पाए और उनके इर्द गिर्द विकेट गिरते रहे। अक्षर पटेल महज 21 गेंदो में 21 रन बना पाए।
