शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (15:49 IST)

T-20I विश्वकप 2026 के लिए भारतीय टीम की कल होगी घोषणा, सूर्या करेंगे PC

Varun Chakraborty
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय चयन समिति अगले साल न्यूजीलैंड में होने वाली अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज और टी-20 विश्व कप 2026 के लिए टीमों के चयन को लेकर शनिवार को बीसीसीआई मुख्यालय में बैठक करेगी और संभवत इसकी घोषणा भी शनिवार को ही हो जाएगी।भारत इस विश्वकप में गत विजेता बनकर उतरेगा।

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। 15 सदस्यीय टीम आईसीसी को पहले ही सौंप दी जाएगी।उम्मीद है कि टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे, जिसमें शुभमन गिल उनके उप-कप्तान होंगे। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म पर नजर है। पिछले साल भारत के शीर्ष टी-20 रन-स्कोरर होने के बावजूद, संजू सैमसन को अक्सर बेंच पर बिठाया गया है, जबकि यशस्वी जायसवाल इंतजार कर रहे हैं, जिससे गिल पर अपने चयन को सही ठहराने का दबाव बढ़ रहा है।
हालांकि टीम में चोट या फॉर्म की चिंताओं के मामले में टूर्नामेंट की टीमों में करीब बदलाव किया जा सकता हैं। टूर्नामेंट के दौरान और बदलावों के लिए आईसीसी तकनीकी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

भारत, श्रीलंका के साथ टी-20 विश्व कप की सह-मेजबानी कर रहा है। भारत सात फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा। इसके बाद वे ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच के लिए नामीबिया के खिलाफ दिल्ली जाएंगे, जिसके बाद कोलंबो में पाकिस्तान के साथ एक हाई-स्टेक मुकाबला होगा और फिर अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का समापन करेंगे।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

