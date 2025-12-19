शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (15:40 IST)

डेवोन कॉन्वे के दोहरे शतक के बाद आई वेस्टइंडीज की सलामी शतकीय साझेदारी

Devon Conway
NZvsWI डेवन कॉन्वे (227) और रचिन रविंद्र (नाबाद 72) की शानदार पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ आठ विकेट पर 575 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बाद पारी घोषित कर दी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने स्टंप्स के समय बिना कोई विकेट गंवाये 110 रन बनाकर ठोस शुरुआत की।

 आज यहां न्यूजीलैंड ने कल के एक विकेट पर 334 रनों से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट जेकब डफी (17) के रूप में गिरा। उन्हें जेडेन सील्स ने आउट किया। इसके बाद केन विलियमसन (31) रन बनाकर आउट हुये। इसी दौरान डेवन कॉन्वे ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह उनके करियर का छठा शतक है। उनके करियर का यह दूसरा दोहरे शतक है।

 इससे पहले उन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 200 रनों की पारी खेली थी। 121वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स ने उन्हें पगबाधा आउटकर पवेलियन भेजा। डेवन कॉन्वे ने 367 गेंदों में 31 चौके लगाते हुए 227 रनों की पारी खेली। डैरिल मिचेल (11), टॉम ब्लंडल (चार), ग्लेन फिलिप्स (29) और जैकरी फॉक्स (एक) रन बनाकर आउट हुये।

न्यूजीलैंड ने 155 ओवर होने के बाद आठ विकेट पर 575 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। उस समय रचिन रविंद्र 106 गेंदों में (नाबाद 72) और एजाज पटेल (नाबाद 30) रन बनाकर खेल रहे थे। वेस्टइंडीज के लिए जेडेन सील्स, एंडरसन फिलीप और जस्टिन ग्रीव्स ने एक-एक विकेट लिया। केमार रोच और रॉस्टन चेज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने दिन का खेल समाप्त होने के समय बिना कोई विकेट खोए 110 रन बना लिये है। जॉन कैंपबेल (नाबाद 45) और ब्रैंडन किंग (नाबाद 55) क्रीज पर मौजूद थे।
