तीसरे टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 1 कीवी विकेट ले पाई वेस्टइंडीज, ओपनर्स के शतक

15TH TEST HUNDRED BY TOM LATHAM.



- One of the best openers in Test cricket currently! pic.twitter.com/igyChuOyvv — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 18, 2025

वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 1 विकेट ले पाया। यह विकेट साल 2025 की रिकॉर्ड साझेदारी के बाद आया। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीतकर शतक जड़ा। उन्होंने आउट होने से पहले 246 गेंदो में 137 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल था।डेवॉन कॉन्वे ने नाबाद 178 रन बनाए और वह 9 रन बना चुके रात्रि प्रहरी जैकब डफी के साथ क्रीज पर हैं। कॉनवे ने 147 गेंदों में शतक बनाया जिसमें 17 चौके शामिल थे। यह उनके करियर का छठा तथा पिछली छह पारियों में दूसरा शतक था।लैथम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 15वां और वर्तमान श्रृंखला का दूसरा शतक 183 गेंदों में नौ चौकों और एक छक्के की मदद से पूरा किया।न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट नौ विकेट से जीता।न्यूजीलैंड के लिए आखिरी बार दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 2019 में टेस्ट मैच में शतक बनाए थे, जब हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ लैथम ने 161 और जीत रावल ने 132 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से छठी बार पहले विकेट के लिए 200 या इससे अधिक रन की साझेदारी निभाई गई। लैथम इनमें से दो में शामिल रहे हैं।न्यूजीलैंड की तरफ से पहले विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी का रिकॉर्ड ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस के नाम पर है जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 1972 में जॉर्जटाउन में 387 रन की साझेदारी की थी।