मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (14:02 IST)

2-1 की बढ़त लेने के बाद टीम इंडिया के धुरंधरो ने देखी फिल्म धुरंधर (Video)

abhishek sharma shubhman gill
दक्षिण अफ्रीका में 2-1 की बढ़त लेने के बाद भारतीय टीम अगले मैच के लिए लखनऊ शहर में पधारी। भारतीय टीम का माहौल आरामतलब था क्योंकि उन्हें सीरीज जीतने के लिए सिर्फ 1 मैच ही जीतना है। शायद यही कारण था कि भारतीय टीम के धुरंधरों ने आदित्य धार की फिल्म धुरंधर देखना पसंद किया।

लखनऊ के फीनिक्स मॉल में भारतीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, उपकप्तान शुभमन गिल, विकेटकीपर जितेश शर्मा, ऑलराउंडर शिवम दुबे, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह धुरंधर फिल्म देखने पहुंचे।
गौरतलब है कि भारत ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम को अगला मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेलना है। वहीं फिल्म की बात की जाए तो 5 दिसंबर को रीलीज हुई धुरंधर ने 11 दिनों में करीब 396 करोड़ रुपए की कमाई की है।
