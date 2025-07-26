शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

तीसरे सावन सोमवार के दिन करें ये ज्योतिषीय उपाय, ग्रह होंगे शांत, विवाह और संतान सुख का बनेगा योग

Sawan Monday remedies benefits
Powerful Sawan Monday remedies : सावन का महीना हिन्दू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और विशेष रूप से सावन के सोमवार का अत्यधिक धार्मिक महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। इस बार 28 जुलाई को सावन मास का तीसरा सोमवार पड़ रहा है। इस दिन निम्न ज्योतिषीय उपाय करने से भाग्य के द्वार खुलते हैं...।ALSO READ: सावन सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? जानें 15 काम की बातें

आइए जानते हैं यहां उपाय और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में...
 
1. विवाह और संतान प्राप्ति के लिए: जो लोग विवाह में बाधाओं का सामना कर रहे हैं या संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए सावन सोमवार की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है।
• उपाय: सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। इसके साथ ही, माता पार्वती और भगवान शिव का एक साथ पूजन करें और उन्हें मौली/ कलावा से गठबंधन करें। अविवाहित कन्याएं इस दिन गौरी-शंकर को लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं।
• लाभ: यह उपाय शीघ्र विवाह के योग बनाता है, सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करता है, और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करता है।
 
2. ग्रहों को शांत करने और दुर्भाग्य दूर करने के लिए: सामान्य रूप से जीवन में दुर्भाग्य या किसी विशेष ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए।
• उपाय:सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जौ मिश्रित जल अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और शिवजी से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर दीपक जलाएं।
• लाभ: यह उपाय सभी ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, और जीवन में शांति व समृद्धि लाता है।ALSO READ: सावन मास के सोमवार को करें शिवजी का 10 प्रकार से अभिषेक, मिलेंगे 10 लाभ
 
3. शिवलिंग पर विशेष जल अर्पण: 
• उपाय:एक लोटे में गंगाजल, शहद, दूध और काले तिल मिलाएं। शिवलिंग पर अभिषेक करें और मंत्र बोलें: 'ॐ नमः शिवाय' या सोमवार विशेष- 'ॐ सोमेश्वराय नमः' का जाप करें।
• लाभ: यह उपाय चंद्र दोष, मानसिक तनाव और शांति के लिए उत्तम है।
 
4. कर्ज मुक्ति के लिए बिल्वपत्र पर मंत्र लिखें: 
• उपाय:एक साफ बिल्वपत्र पर लाल चंदन से 'ॐ ऋणहर्त्रे नमः' लिखें और शिवलिंग पर अर्पित करें।
• लाभ:  यह उपाय ऋण, लोन कर्ज से छुटकारा दिलाने में कारगर है।
 
5. मनोकामना पूर्ति के लिए 21 बेलपत्र अर्पित करें: 
• उपाय: हर बेलपत्र पर काले कलम से 'ॐ नमः शिवाय' लिखें और फिर 21 बेलपत्र एक-एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी इच्छा भगवान शिव को मन ही मन कहें।
• लाभ: यह उपाय समस्त मनोकामना पूर्ति करने में कारगर है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्त की हर कामना पूर्ण करते हैं।
 
इन ज्योतिषीय उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान शिव और ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: पहली बार रख रहे हैं सावन सोमवार का व्रत तो इन नियमों को जरूर अपनाएं
ये भी पढ़ें
क्यों वर्ष में एक ही बार नागपंचमी पर खुलते हैं उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट?

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएं

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएंTulsi vivah par kitne diye jaate hai: देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) तुलसी विवाह पर आप 1, 5, 11, 21, 51 या 108 दीये जला सकते हैं, हालांकि 5 दीये जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए।

यदि आपका घर या दुकान है दक्षिण दिशा में तो करें ये 5 अचूक उपाय, दोष होगा दूर

यदि आपका घर या दुकान है दक्षिण दिशा में तो करें ये 5 अचूक उपाय, दोष होगा दूरDakshin disha ke makan and Dukan ka vastu: हिन्दू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है। इस दिशा में घर या दुकान का मुख्य द्वार है तो उससे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। दक्षिण दिशा को यम और मंगल की दिशा माना गया है। यह दिशा स्त्रियों के लिए अत्यंत अशुभ तथा अनिष्टकारी होती है। इस दिशा से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव ज्यादा रहता है जो शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार या खिड़की है तो दक्षिण के बुरे प्रभाव से बचना जरूरी है। इसके लिए जानिए 5 खास अचूक उपाय।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधिDev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को कुछ लोग छोटी दिवाली और देव दिवाली भी मानते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने और तुलसी विवाह करने का प्रचलन है। आओ जानते हैं दोनों ही परंपरा के संबंध में विस्तार से पूजन और विवाह विधि।

काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख पर '94' लिखने का रहस्य: आस्था या अंधविश्‍वास?

काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख पर '94' लिखने का रहस्य: आस्था या अंधविश्‍वास?Kashi Manikarnika Ghat: काशी (वाराणसी/बनारस) को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है, जहाँ गंगा तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का संगम सदियों से होता रहा है। यह महाश्मशान, जहाँ राजा हरिशचंद्र के समय से अंतिम संस्कार की अग्नि निरंतर धधक रही है, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय परंपरा के कारण चर्चा में आया है। Quora और Instagram पर लाखों यूजर्स यह सवाल पूछ रहे हैं: दाह संस्कार के बाद चिता की राख पर '94' क्यों लिखा जाता है?

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?Trirat Vrat 2025: विष्णु त्रिरात्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है, जो तीन रातों और तीन दिनों तक चलने वाला उपवास या विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है। 'त्रिरात्री' का शाब्दिक अर्थ ही 'तीन रातें' होता है। इस व्रत का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों से होता है।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मतGuru brihaspati gochar 2025: बृहस्पति ग्रह वर्तमान में 8 वर्षों के लिए अपनी अतिचारी गति पर हैं अर्थात सामान्य रूप से एक वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करने वाला गुरु ग्रह मिथुन में जाते ही अतिचारी हो चला है और अब एक वर्ष में दो से तीन राशियों में गोचर कर रहा है। वर्तमान में अल्पकाल के लिए मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के चलते सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल कर्क में गोचर से 4 राशियों की किस्मत का तारा चमका हुआ है।

Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?

Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?Wedding Date November 2025: देवउठनी एकादशी 2025 इस बार 1 नवंबर को पड़ रही है। यह दिन विशेष रूप से हिंदू कैलेंडर में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे देवताओं के जागने का दिन माना जाता है। इसके साथ ही, इस दिन से शादी विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए भी मुहूर्त शुरू होते हैं, जो चातुर्मास यानी साधारणत: 4 महीने के समाप्त होने के बाद शुरू होते हैं।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?When is Devuthani Ekadashi in 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी और देवुत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार इस एकादशी के दिन को लेकर भ्रम है कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखें, 1 नवंबर को या कि 2 नवंबर 2025 को व्रत रखें? मान्यता अनुसार इस दिन से देव उठ जाते हैं अर्थात भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जाग जाते हैं और इस दिन के बाद से ही सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएं

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएंTulsi vivah par kitne diye jaate hai: देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) तुलसी विवाह पर आप 1, 5, 11, 21, 51 या 108 दीये जला सकते हैं, हालांकि 5 दीये जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए।
