तीसरे सावन सोमवार के दिन करें ये ज्योतिषीय उपाय, ग्रह होंगे शांत, विवाह और संतान सुख का बनेगा योग

Powerful Sawan Monday remedies : सावन का महीना हिन्दू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और विशेष रूप से सावन के सोमवार का अत्यधिक धार्मिक महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। इस बार 28 जुलाई को सावन मास का तीसरा सोमवार पड़ रहा है। इस दिन निम्न ज्योतिषीय उपाय करने से भाग्य के द्वार खुलते हैं...।ALSO READ: सावन सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? जानें 15 काम की बातें



सावन का महीना हिन्दू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और विशेष रूप से सावन के सोमवार का अत्यधिक धार्मिक महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। इस बार 28 जुलाई को सावन मास का तीसरा सोमवार पड़ रहा है। इस दिन निम्न ज्योतिषीय उपाय करने से भाग्य के द्वार खुलते हैं...।

आइए जानते हैं यहां उपाय और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में...

1. विवाह और संतान प्राप्ति के लिए: जो लोग विवाह में बाधाओं का सामना कर रहे हैं या संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए सावन सोमवार की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है।

• उपाय: सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। इसके साथ ही, माता पार्वती और भगवान शिव का एक साथ पूजन करें और उन्हें मौली/ कलावा से गठबंधन करें। अविवाहित कन्याएं इस दिन गौरी-शंकर को लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं।

• लाभ: यह उपाय शीघ्र विवाह के योग बनाता है, सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करता है, और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करता है।

2. ग्रहों को शांत करने और दुर्भाग्य दूर करने के लिए: सामान्य रूप से जीवन में दुर्भाग्य या किसी विशेष ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए।

• उपाय:सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जौ मिश्रित जल अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और शिवजी से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर दीपक जलाएं।

3. शिवलिंग पर विशेष जल अर्पण:

• उपाय:एक लोटे में गंगाजल, शहद, दूध और काले तिल मिलाएं। शिवलिंग पर अभिषेक करें और मंत्र बोलें: 'ॐ नमः शिवाय' या सोमवार विशेष- 'ॐ सोमेश्वराय नमः' का जाप करें।

• लाभ: यह उपाय चंद्र दोष, मानसिक तनाव और शांति के लिए उत्तम है।

4. कर्ज मुक्ति के लिए बिल्वपत्र पर मंत्र लिखें:

• उपाय:एक साफ बिल्वपत्र पर लाल चंदन से 'ॐ ऋणहर्त्रे नमः' लिखें और शिवलिंग पर अर्पित करें।

• लाभ: यह उपाय ऋण, लोन कर्ज से छुटकारा दिलाने में कारगर है।

5. मनोकामना पूर्ति के लिए 21 बेलपत्र अर्पित करें:

• उपाय: हर बेलपत्र पर काले कलम से 'ॐ नमः शिवाय' लिखें और फिर 21 बेलपत्र एक-एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी इच्छा भगवान शिव को मन ही मन कहें।

• लाभ: यह उपाय समस्त मनोकामना पूर्ति करने में कारगर है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्त की हर कामना पूर्ण करते हैं।

इन ज्योतिषीय उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान शिव और ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।



